大陸買氣增 自行車雙雄看旺

大陸自行車市場疫後隨著戶外運動休閒風潮興起，中高階自行車款大受歡迎、高階公路車款甚至供不應求，推升自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）大陸市場前五月「價量齊揚」！法人認為，若依目前成車廠的訂單來看，大陸市場第三季可望延續買氣，加速去化大陸供應鏈庫存。

根據美利達集團統計，前五月大陸內銷市場銷售量年增11％、平均單價年增32％、銷售額年增46％，顯示美利達大陸市場呈現價量齊揚的好現象。

美利達副總經理鄭文祥表示，疫情期間，美利達在大陸市場的通路規模並未縮小，大陸經銷商咬牙苦撐了3年，所謂「戲棚下站久就是你的」，疫後大陸自行車市場逆勢反彈，不僅中高階自行車買氣噴發，且終端售價提高到人民幣3,000元，顯示正在朝高質化走。

鄭文祥認為，大陸自行車單價遠較歐美市場便宜，樂觀看待大陸自行車的終端售價，仍有機會往上走。

事實上，美利達大陸市場全盛時期，年銷售量達110萬台，直到2018、2019年共享單車興盛，美利達年銷量大幅萎縮到僅剩20萬台，今年預期將可回升到60萬台的水準。

法人表示，美利達大陸市場銷售量雖僅回到全盛時期的一半，但受惠平均單價大幅提高，預期今年大陸銷量可占美利達整體銷量的4成、營收約占集團的12％。

此外，巨大集團執行長劉湧昌表示，大陸疫後戶外運動休閒蔚為風潮，自行車運動人口顯著成長，帶動中高階車款的強勁需求，平均單價大幅提高，終端售價已達人民幣3,000元，帶動捷安特中國前五月銷售量年增51％、銷售額激增70％。

劉湧昌說，巨大集團大陸市場全盛時期年銷量高達300萬台，當時占集團營收最高峰來到25％；後來受到共享單車的衝擊，大陸市場銷量萎縮到僅剩80萬台左右，占集團營收比重也掉到約1成。

不過，隨著大陸自行車市場疫後買氣復甦，加上供應鏈已回到疫前的水準，巨大持續深耕大陸基礎工作發酵，再透過自媒體行銷、數位轉型有成。劉湧昌說，巨大今年大陸銷售量上看200萬台，營收占比有望提高到約20％，彌補了歐美市場因去化庫存而減少的營收。