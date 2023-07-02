超微助攻台積電闖600元 外資押寶聲又起

台積電將在20日召開第二季法說會，外資圈近期提前準備，迄今已定調「傳統旺季不太旺、2024年起迎爆發增長」二大主軸，加上重要客戶超微（AMD）執行長蘇姿丰即將來台出席活動，激起市場押寶台積電的興趣與討論，台積電盛夏挑戰600元大關，可望進一步催熱台股大行情。

受到人工智慧（AI）颳起台股旋風帶動，多檔AI相關企業股價飆翻天，外資圈在台積電法說會到來前動作頻仍，紛紛針對第三季與2024營運，提出短中長期營運預測，現定調中長線前景可期，就算短期旺季不旺（營收季增率可能只有5％～10％），也不必過度在意，第四季起就會重拾動能。

國際資金連續五個交易日小幅調節台積電持股後，台積電股價從6月中波段高點594元，至6月30日收576元，累計約下跌3％。

台積電7月除有法說會外，AMD執行長來台絕對是另一吸睛焦點。延續輝達執行長黃仁勳訪台激起的AI旋風，蘇姿丰暌違四年、將於19日來台出席AMD Innovation Day活動，由於時間點恰好在台積電法說前一天，可以預見，現在起一路到AMD活動、台積電法說會，以台積電為首的AI概念股將持續是市場最熱門話題，更是資金搶進重中之重。花旗環球證券重申，除了輝達以外，台積電還有超微（AMD）與英特爾的需求加持，估計AI相關事業營收將達2023年全年營收的1成，占比不容輕忽。

尤其AI相關晶片都採先進製程生產，花旗環球證券強調，台積電的產能利用率下半年將會步出谷底，整體而言，台積電今年營收將年減8％，但2024年在3奈米製程發揮全年度貢獻、強勁高效能運算（HPC）需求、智慧機產業循環復甦三重帶動下，全年營收將端出大增29％優異表現。如此看來，台積電明年營運成長力道強悍，足以解釋為何外資券商都持樂觀看法，完全不打算此時翻空。

另外，外資圈法說會前打預防針的層面，並不局限於終端需求不如人意、庫存水位偏高導致第三季營運不及過往旺季，摩根士丹利、海通國際證券等均下修台積電資本支出預估值，摩根大通證券預測台積電近期可能調降資本支出，法人指出，市場對利空有所準備，再聚焦2024年起的營運爆發力，有助台積電股價整理後續揚。

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