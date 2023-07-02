國銀、券商連5月挺台股 加碼1,324億

台股5月大漲近千點，國銀及券商自營部位助攻。根據金管會統計，國銀、券商已連續五個月加碼台股，今年前五個月累計加碼股票主要是台股，已超過1,324億元。

金管會統計顯示，雖然國銀及券商前五個月加碼台股1,324億元，但由於壽險業5月趁這波股市反彈實現資本利得撐獲利，當月大減碼651億元、前五個月累計減碼757億元，結果使得金融三業合計前五個月加碼台股減至約567億元。

金融三業持股帳面逾3兆

5月台股大漲6.4％，金融三業的銀行、證券、保險業持股帳面價值回升到3兆元以上，金管會統計指出，5月底金融三業投資國內外股票餘額為3兆1,294億元，為去年9月以來首度回到3.1兆元水位。單就5月來看，券商自營部位加碼389億元最多，國銀加碼209億元，但因壽險業減碼約651億元，因此金融三業呈現月減碼近53億元。

國銀未實現利得2,450億

國銀已連五個月加碼股票，以投資成本來看，1月加碼58億元、2月增持120億元、3月加碼150億元、4月加碼143億元，5月加碼幅度再增加到209億元，5月底國銀投資股市約5,189億元，且受惠台股5月大漲，月底國銀持有股票市值達7,639億元，未實現資本利得達2,450億元，潛在獲利本錢雄厚。

證券商自營部位也連續五個月加碼台股，以成本估算，1月加碼145億元、2月增持台股56億元，3月再加碼9.88億元、4月增投台股45億元，5月大舉加碼投資389億元，券商自營部位台股投資成本4月還在690億元，5月一口氣拉高到千億元以上、來到1,078億元；國外股票部分，券商4月減碼約7億元，5月小幅加碼約0.6億元，持股成本些微上升至23.76億元。

壽險國內外股市齊減碼

壽險業股票部位5月底帳列金額2兆2,186億元，受惠於台股5月大漲，台股部位市價提高到1兆8,003億元，單月增加474億元、增幅僅約2.7％，未跟上台股漲幅。顯示壽險業有趁股市這波回升積極實現資本利得，加計台股上漲評價因素，推估5月台股減碼高達651億元。雖然2月及3月加碼共約150億元，4月進出部位變化不大，但因5月實現較多資本利得，前五月壽險業在台股呈現減碼757億元。

壽險業5月也減碼海外股市，海外股市帳面金額4,182億元，單月減少87億元，但若以S&P500指數5月漲幅0.24％估算，5月壽險海外股票部位減碼高達97億元，前五月合計減碼達365億元。

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