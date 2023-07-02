金融業挺台股 前五月加碼567億元

據金管會最新統計，國銀、券商已連五個月加碼台股，壽險業5月則趁這波股市反彈實現資本利得，因此5月減碼651億元，靠著國銀、券商積極加碼，金融三業前五月加碼台股約567億元。

5月台股大漲6.4％，帶動金融三業（銀行、證券、保險）持股帳面價值回升到3兆元以上，據金管會統計，5月底金融三業投資國內外股票餘額為3兆1,294億元。單就5月來看，券商自營部位加碼389億元最多，國銀5月也加碼209億元，但因壽險業減碼約651億元，因此金融三業5月仍呈現減碼近53億元。

國銀5月加碼股市209億元，5月底國銀投資股市約5,189億元，且受惠於台股5月大漲，5月底國銀持有股票市值達7,639億元；證券商自營部位5月加碼投資389億元，以成本估算，券商自營部位台股投資成本5月來到1078億元。在國外股票部分，券商5月小幅加碼約0.6億元，持股成本些微上升至23.76億元。

壽險業股票部位5月底帳列金額2兆2,186億元，受惠於台股5月大漲，台股部位市價提高到1兆8,003億元，推估5月台股減碼約651億元。壽險業5月也減碼海外股市，海外股市帳面金額4,182億元，單月減少87億元，估算5月壽險海外股票部位減碼97億元。

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