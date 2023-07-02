日股今年狂飆 專家曝3檔:日本散戶還沒上車

日股今年以來漲幅約達3成，漲幅冠居亞洲股市，許多錯過行情的投資人都在問：現在買進還來得及嗎？元大投顧協理顏承暉分析，若從日本家戶部門資產配置來看，台灣投資人現在搶進還是領先日本散戶。



對於民眾來說，像是國泰日經225基金ETF（00657）、元大日經225基金(00661)以及富邦日本東證(00645)，都是投資日股很好的入門標的。至於想要賺取主動選股溢酬的投資人，也有元大日本龍頭企業基金、瀚亞日本動力基金、摩根日本基金…等標的可以選擇。

受惠經濟結構性改善、地緣政治帶動供應鏈轉移、政府推動企業經營效率改革、日股評價便宜，及巴菲特效應等5大因素，日本東證指數不僅創下33年來的新高點，今年更是漲贏其它亞洲股市。

然而有趣的是，相較起外資，日本國民對日股的信心並不強，多數散戶都錯過了這波行情。觀察日本與台灣家戶資產配置，相較起台灣人僅有25%資金配置在存款，日本人則有55%資產為存款，放在有價證券的資金僅15%，台灣人在有價證券的部位則有19%。

日本散戶都還沒有進場！家戶有價證券配置僅15%

顏承暉分析，日本從通縮走向通膨，過去日本民眾只要存錢就能打敗通膨的時代已經過去，日本散戶的理財思維即將轉變，台灣投資人現在進場還是領先日本散戶。

尤其，日股大漲更與日本散戶投資人的刻板印象不同，在他們加大反向ETF部位的同時，國際大型機構資金則多數看好日股未來表現，統計今年以來外資淨流入日股金額高達約4兆日圓，股神巴菲特近日也再度提高日本五大商社持股比重至逾8.5%。

元大投信也從「股價淨值比」來分析，指出該數據就是用股價除以每股淨值來計算，目前美股約4倍、東證指數約為1倍，長期以來日股上漲速度，僅勉強追上淨值成長，顯示價值仍被相對低估。同時，從本益比角度來看，近10年日股本益比僅維持相同水準，未反映製造業成長預期，顯示日股挑戰新高尚可期待。

日股大漲由結構性改變驅動 專家：可持續性強、看好後市表現

國泰日經225基金ETF（00657）經理人蘇傳宇則表示，帶動日股表現的因素分別是：第一、疫情後的通膨環境反而助日本走出長年通縮陰霾，使消費及投資信心穩步改善，打破市場對日本景氣的刻板印象，吸引了國際投資人目光。

第二、美中緊張的地緣政治、供應鏈移轉趨勢，加速企業投資日本的需求。

第三，東京證交所1月底發布的文件指出，為改善企業經營效率、提升經營層對企業及股東價值的重視，建議股價持續處在本淨比（P/B ratio）一倍以下的公司應擬定改善計畫，帶動日本企業大量發放股利、進行股票回購。第四，相比美、歐等成熟市場股市評價處於歷史高位時，日股評價反而相當便宜。

蘇傳宇分析，考量上述因素皆為結構性變化、可持續性強，因此仍看好日股的後續表現。

（ 林韋伶 ）

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