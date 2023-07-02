謝金河AI鏈點將 3檔押對寶 5小兵撿到槍

送走端午連假，代表1年過了一半，財信傳媒董事長謝金河總結上半年全球股市的表現，指出AI革命是最大亮點，帶動台灣ICT產業，緯創市值超車華碩、技嘉打敗宏碁與仁寶，各因轉投資緯穎、技鋼等小金雞，與持有雲達的廣達並列AI伺服器3雄，而效應也向機殼等二線延伸，點名營邦、勤誠、富驊、偉訓、協易機等5家，威力驚人。

謝金河在最新一期《先探》分析，西方股市以美國科技股為核心，亮點是Nvidia，執行長黃仁勳光芒四射，帶動全球一場AI革命，也照亮台灣產業。這次Apple再創新高。不是手機出貨暢旺，而是AI帶來新的需求，包括微軟也因為是OpenAI的投資方，股價受到青睞。Nvidia、微軟、Apple是這一波美國科技股大漲的超級巨星。

再往下一輪來看，Google、Tesla、Meta也不差，這些美國大型科技公司出色的股價表現照亮全球，台股也跟著沾光。

這次台積電股價最高來到594元，外資現在把目標價上看700，在美國的台積電ADR也來到109.69美元，市值一度來到5539億美元，台積電出色表現是台股加權指數能否站上萬七的最大憑藉。

當中，因為AI革命帶動台灣ICT產業，這次台達電市值一度破兆元台幣，目前台達電是台灣第5大市值企業，聯電第8，股價漲不停的廣達市值，也即將追上台塑、南亞，目前排行第12，日月光投控緊追在後。

ICT產業大放異彩，最大動力來自伺服器。像是疫情以來，緯創從18.55大漲到85.4元，市值拉升到2439億元，在台灣ICT產業中，這次廣達市值跑到5852億高居首位，緯創登上老二地位。

謝金河也分析，緯創的大漲關鍵之一，是因為持有37.69％的緯穎，緯穎這次跑到1255元，市值達2124億元；而廣達也因為轉投資雲達，股價一發不可收拾。

在伺服器帶動的新革命下，這次技嘉因為旗下的技鋼，股價跑到261.5元，市值來到1665億元，技嘉這一段從78.3元幾乎是噴出式大漲，過去一直以來，技嘉的股價都在微星之下，這次不論是股價或市值都超過微星，是罕見的紀錄，而且技嘉市值也超過英業達、仁寶、宏碁、佳世達。

此外，緯創市值贏過華碩，也是過去沒有發生過的事。正當伺服器產業在奔馳的時候，華碩正大舉裁員，可以看出有AI伺服器跟沒有AI伺服器題材相關的個股，股價差別非常大。

伺服器題材照亮了有雲達的廣達、有緯穎的緯創、有技鋼的技嘉，這是AI伺服器3雄。再往下是機殼廠，這次營邦股價從38元大漲到352元，儼然已成超級巨星；勤誠一口氣跑到159.5元，威力也十分驚人。

現在機殼股往二線延伸，像是偉訓入股50％的富驊，從13.35大漲到64.3元，偉訓也從26.05大漲到67.5元，這次連伺服沖壓的協易機也大漲，而協易機在股價大漲連番被示警中，4月EPS0.17元，5月EPS0.42元，似乎看出營運動能正不斷增強。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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