台股拚萬七 聚焦除息股及6月營收

端午節後行情震盪拉回，指數先連兩日下挫跌破萬七及月線，所幸後三日回穩，周線收黑下跌286點，但櫃買指數周線逆勢收紅。本周盤勢拚站回萬七關卡上，聚焦新一波除息以及6月營收兩大因素，前者關注華碩、陽明、鴻海、緯創、國巨等除息，後者留意大立光、精測最新業績。

6月30日三大法人合計賣超99.41億元，其中外資賣超93.24億元，投信賣超1.81億元，自營商賣超4.28億元；上周的三大法人合計賣超446.67億元，外資周賣超603.82億元最多，投信周賣超34.01億元，但自營商周買超191.24億元。6月全月三大法人仍有買超681.09億元，外資月買超269.2億元，投信月賣超33.17億元，自營商罕見月買超444.81億元。

上周外資也大幅減持多單，端午節前最後一個營業日（6月21日）外資台指期未平倉多單還高於萬口、為1萬4,406口，6月30日外資台指期未平倉多單剩下2,633口，大幅減持多單1萬1,773口。

揮別6月股東會旺季，時序進入7月除息旺季，本周首要關注新一波除息行情，主要除息股，3日有萬海、中菲行、雙鴻、京鼎、崑鼎、新鼎等；4日有華碩、研華、陽明、鴻海、泰山、穩懋、和碩、群聯、力智等；5日有國巨、遠傳、世界、緯創、建準、美時等；6日有上銀、宏碁資訊、可寧衛、精測、新普、創見等；7日有致茂、震旦行、寶雅、金居、千附精密等。權值股密集除息影響指數自然蒸發，也使得除息股填息行情攸關指數能否彈回萬七關卡上。

其次，指數萬七關卡震盪相對高檔區，市場緊盯台股基本面，加以第三季為上市櫃公司產業營運旺季，6月旺季前是否有提前拉貨訂單，挹注業績表現，個別公司營收，也影響短線買盤追價力道及牽動個股行情波動。