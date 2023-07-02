貨櫃三雄除息秀接續登場 法人僅看上這檔



貨櫃三雄除息秀接續上演，上周五（30日）長榮（2603）除息率先登場即拉出漲停，周一（3日）、周二（4日）萬海（2615）、陽明（2609）將接續除息，不過長榮除息首日三大法人同步站在賣方、合計賣超5.6萬餘張；法人認為，市場新增運力壓力仍大，對貨櫃產業持中立看法，僅維持營運較具競爭力的長榮「區間操作」投資建議。

貨櫃三雄6月底開始陸續除息：長榮30日除息揭開序幕，除息首日及放量拉上漲停，由於長榮每股配息高達70元，填息行情力度備受矚目。在長榮除息帶動下，陽明30日也放量大漲、漲幅4.83％，不同於長榮，三大法人30日合計買超逾2.2萬張。

在美國線帶頭漲下，上海出口貨櫃運價指數SCFI上周五（30日）報價回升3.17％至953.6點，結束連三跌，主要是美西線、美東線每40呎櫃分別上漲20.03％、14.9％。多家貨代業者透露，已接獲美國7月1日每40呎櫃運價調升大約400美元的通知，研判SCFI指數率先反應了。

群益投顧表示，產業結構方面，2022年市場需求年增0.1％，運力供給年增4.1％，產業由供不應求轉為供過於求；2023~2024年市場需求仍處於低位增長，年成長分別為1.4％及2.2％，運力供給分別為年成長8.2％及8.9％，產業結構處於明顯的供給過剩狀態。

今年第三季即將進入傳統需求旺季，惟觀察6月運價指數不升反降，顯示需求回升力道仍相當緩慢。展望後市，群益認為，由於運價水準已低，運價續跌空間有限，而在市場供需寬鬆的大環境之下，第三季運價能否重拾漲價動能，端視航商是否減艙保價，反之則第三季航商營運恐陷入旺季不旺的窘境。

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