AI股打算噴到哪？法人大戶心態曝光

AI霸主輝達漲多陷入震盪，但緯穎連續2根漲停板創掛牌新高，緯創也跟進刷新新高紀錄，到底AI族群會漲到哪？再度成為投資圈焦點。摩爾投顧分析師陳昆仁指出，時序進入下半年，法人大戶開始布局明年行情，以2公司明年EPS各有90元、6元來看，目前本益比僅15倍，其實並不算高；永誠國際投顧分析師韋國慶同樣看好AI主流不墜，除無泡沫疑慮，也看好網通與光纖等相關次族群。

台股本周雖然周線收黑，但強勢族群仍不少，由生技、遊戲、AI輪番撐盤。陳昆仁指出，拜登本周雖再度考慮擴大管制AI晶片出口，看似利空，但對台灣供應鏈角度來說，台廠主要做AI伺服器代工，就算輝達被禁令打到，還是能接超微、博通，甚至未來特斯拉的訂單，因此對台廠來說不是危機，而是轉機。

至於緯創、緯穎本周創下掛牌新高，他認為，其中1大原因是時序進入下半年，法人追求的已經不只是下半年能獲利多少，而是明年能獲利多少。以緯穎為例，今年法人預估EPS約落在78~80元，以6/30收盤價1420元換算，本益比18倍，雖高於過去平均值，但明年EPS估賺90元，以明年EPS推估本益比卻僅15倍。

緯創情況也類似，法人預估今年EPS只有4元，本益比來到22.5倍，但明年EPS上看6元，以明年EPS推估本益比僅只有15倍，陳昆仁以法人大戶搶買的動作觀察，代表關注重點顯然已經是明年。

永誠國際投顧分析師韋國慶同樣看好AI續燒，表示周五多檔大型權值股除權息，導致大盤拉回壓抑，但無礙多頭發展，因為AI族群的個股依舊堅挺，AI主流個股仍是首選，選股勝於一切。

他認為，AI如同人類發明汽車，未來會如影隨形進入日常生活，不用擔心泡沫，有拉回仍是偏多操作，其中最看好網通相關。由於AI運算出的資料必須透過光纖傳輸，連動到的硬體裝置相當多，如金像電、華星光等代表個股可留意。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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