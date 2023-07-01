台灣軍工股行不行？謝金河建議雷虎做1事

無人機是軍工股的重要一環，軍事與商業物流等兩大用途，拉大無人載具需求，且地緣政治緊張，打破大疆1家稱霸的局面，財信傳媒董事長謝金河透露，自己也曾疑慮提問：「台灣無人機到底能不能發展起來？」，但駐龍董事長王昆生親口保證產業潛力大，多次參訪後也見證台廠實力，但他仍建議現增價飆逾4倍的雷虎，快趁股價、市值起飛時，把握機會整併同業團隊。

謝金河在臉書以「期待台灣的無人機展翅」為題發文，表示來到台中工業區六路的雷虎參訪，同一條路上還有王世岳的久正及久禾光電，雷虎由耐斯集團拿下經營權，也從牙鑽機、無線遙控飛行休閒產品，邁向無人載具的新領域。

過去無人機產業由大疆獨大，這次俄烏戰爭讓大家見識到無人機在戰爭中扮演的角色，發展軍用及商用的無人載具格局也拉大，去年Amazon展示1台可以吊掛800公斤的無人機，顯然無人機也會在物流領域扮演重要角色。

據資料顯示，2025年無人機市場規模可達467億美元，2019到2025年的每年複合成長率16.1%，是一個值得往前看的產業。

董事長陳冠如入主前，雷虎經營很辛苦，搭上無人機題材，雷虎也跟著轉運，這幾年3次增資，價格由8.85元、12.2元到今年的36元，股價愈增愈高，也代表市場對雷虎的高度期待。

謝金河也表示，日前曾詢問王昆生，台灣無人機到底能不能發展起來？對方說台灣有很大潛力，過去大疆稱霸世界，現在地緣政治緊張，每1個國家都意識到無人載具的重要性。

這次中科院、國防部扮演重要角色，雷虎這次取得軍民通用T-400，軍用商規微型無人機開發案，雷虎也發表無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF400，積極轉型到軍工及商用無人機產業，這是新的里程碑。

台灣過去的軍事採購，只要編列預算，拿錢到國外採購，這當中利益太大，也發生尹清楓事件。現在國防自主，落實產業化，這條路很艱辛，雷虎現在也很辛苦，還沒有強大獲利，但股價一度到85.2元，市值在百億左右，這是市場對雷虎的期待，接下來要展現真實力。

謝金河並建議陳冠如，利用股價、市值不錯的機會，努力整併台灣的無人機團隊，期許雷虎為台灣的無人機產業開疆闢土。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

滿手訂單又怎樣!謝金河揭軍工股「硬傷」

不是雷虎！謝金河封軍工第一股是他

巴黎航展開幕 漢翔等11檔軍工航太股高飛