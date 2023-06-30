外資6月狂砍這金控27萬張 華航登買超冠軍

台股延續盤整趨勢，今天指數開低走高，早盤一度跌逾百點，尾盤跌幅收斂，終場小跌26.76點，收16,915.54點，成交量2,856億元。市場矚目的長榮今天除息，一早就跳空開高攻上漲停，帶動貨櫃族群陽明、萬海、信驊等大漲；權王台積電由黑翻紅，中小型股表態，櫃買指數收紅。

法人表示，台股今天12檔個股除息，影響指數減少72點，若扣掉除息因素，大盤實質為上漲，近期台幣連續八個交易日貶值，影響台股量縮盤跌。第三季開始產業預估逐漸復甦，大盤修正均線乖離過大，待籌碼沉澱之後，有機會表現。

今天外資賣超88.16億元，投信賣超1.77億元，自營商賣超2.50億元，合計3大法人賣超92.42億元。

華新連9賣，累計高達17.9萬張

今天外資賣超第一名為華新2.2萬張，連續9個交易日賣超，累計高達17萬9,555張，由於鎳價今年來大跌逾3成，拖累華新股價破底，自今年高點以來波段跌幅3成，外資持續站在賣方，6月總計賣超22萬6,777張。

新光金日前經營權換手，外資不斷出脫手中持股，6月總計賣超27萬6,783張，居台股之冠，股價弱勢跌破9元。

外資布局台股ETF，今天買進00893國泰智能電動車5,996張，本月累計加碼12萬5,575張，是整月買超最多的ETF，其次是00878國泰永續高股息，6月加碼11萬9,602張。接著是00881國泰台灣5G+，整月買超10萬563張。

此外，外資6月加碼最多個股為華航19萬4,378張，其次為長榮航18萬4,998張。

外資今天買超上市個股前10名為：合勤控(3704)16,646張、日月光投控(3711)15,905張、復華富時不動產(00712)15,524張、正文(4906)12,804張、陽明(2609)8,250張、期街口布蘭特正2(00715L)8,161張、世紀鋼(9958)7,525張、大同(2371)6,746張、台中銀(2812)6,020張、國泰智能電動車(00893)5,996張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)22,103張、華邦電(2344)21,417張、開發金(2883)20,101張、新光金(2888)15,147張、友達(2409)10,911張、聯詠(3034)8,124張、聯電(2303)6,915張、FT臺灣Smart(00905)6,324張、英業達(2356)5,405張、兆豐金(2886)5,401張。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

雙引擎帶動 外資雙升東洋

長線動能強勁 外資再調升台積電目標價

外資下調神基評等至賣出 卻偷偷反著做