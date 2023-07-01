等AI、電動車拉回後進場 操盤手曝Q3策略

展望下半年，在指數空間有限、個股輪動表現的行情架構下，哪些夯題材中的個股可望續強？ 哪些該減碼？ 又有哪些整理過的低基期標的可望接棒上漲？

「今年第四季大盤指數極有可能直接攻萬8，但，還是要挑基期較低的個股比較安全！」身為台灣第一代基金經理人的價值投資大戶何文賢分析，自2020年開始，外資3年共賣超台股2.22兆元，今年以來至6月21日終於「反賣為買」，共計買超逾4300億元，不論從籌碼面或技術面來看，台股仍在多頭軌道上。

只是，他提醒目前大盤有短線過熱之虞，指數先在16500點至17500點整理的機會極高，即使樂觀看待第四季有機會直攻「萬8」，但目前台股位階不低，因此以挑選價值低估、股價曾修正整理的個股布局，相對比較安全。

不只價值投資贏家這麼看，擅長布局趨勢成長股的艾致富也有類似看法；他預測下半年大盤走勢將呈「先蹲後跳」的創高走勢，第三季將在短線衝高後迅速回測，原因包括中長線投資人的波段獲利賣壓造成短線震盪，而屆時若美股走弱，台股不排除快速回測低點15900點，「等到半年報出爐，經過震盪整理後，台股第四季高點可望挑戰18800點。」但他提醒，這一回攻上高點的過程中，個股表現差異恐怕不小，選股決勝負。

指數不看淡，但選股策略的擬定，卻可能成為「吉」與「凶」的關鍵分水嶺；那麼，不同投資邏輯的台股贏家們，應對第三季、乃至於下半年台股行情，各自又端出了什麼樣的私房攻略？

價值成長大戶何文賢穩健布局 選價值低估股 耐心賺波段財

圖／今周刊提供

「除了所屬產業有成長性，更要把握股價被低估、本益比相對同業較低的原則。」何文賢提出他的基本策略，重中之重的關鍵字，就是「被低估」。他認為，與其預測指數，還不如好好挑選價值低估股，更能降低投資風險。

在標的挑選上，何文賢以近期讓他相對看好的檢測廠商耕興舉例，就成長性來看，該公司已被市場點名將受惠於蘋果的混合實境（MR）新產品，增添成長力道的想像空間與話題。再者，除了5G、Wi-Fi 6E等需求加持外，在車用方面，也開始接獲車廠及車電供應商，包括車聯網模組與車用零組件的測試案件。

至於何文賢最在意的「價值低估」部分，他盤算，若以耕興今年第一季每股獲利（ EPS）4.13元計算，全年EPS估上看16元，目前股價約250元，本益比約僅15倍，相對低於過去該股在多頭時期所享有的20倍本益比空間，值得留意。

此外，條碼印表機大廠鼎翰隨著自動辨識列印需求應用更加普及，預估公司今年自動辨識列印機出貨量可望較去年成長14％，上看80萬台。展望下半年，在整流器及條碼印表機市場的應用範圍擴張下，鼎翰已表態「下半年比上半年好」，而從去年EPS達22.71元，且今年第一季4.81元較去年同期成長逾三成來算，法人預估今年全年EPS有機會達23元，以目前250元股價計算，本益比不到11倍。

至於生技股中化生，今年不僅前5月累計營收11.59億元，年成長33.42％，且5月單月營收1.81億元，年增達49.97％，成長性頗有看頭，而股價自高點108元已拉回近2成，也符合他所強調的「挑選股價已有修正」的選股要件；若以股價85元計算，目前本益比12倍左右。

億元教授鄭廳宜攻守兼備 挑趨勢股搭配美債20年ETF

圖／今周刊提供

「當日本股價持續創新高、韓國股市創波段新高，當然，台股指數也將有機會持續往上攻堅。」億元教授鄭廳宜同樣看好台股下半年表現。他認為，隨著美國聯準會升息腳步趨緩，中國祭出調降利率以刺激經濟，在資金環境疑慮不大的環境下，「只要外資期貨淨多單維持在5千口，並且不轉負，台股多頭格局仍在。」他推測，台股指數將在震盪中緩步墊高，第四季有機會創新高，上看18,619點，第三季低點則在16,500點有撐。

在產業方面，他尤其看好AI（人工智慧）概念股、電動車、電競產業、蘋果iPad新品鏡頭與NB（筆記型電腦）產品等；在個股上，則點名廣達、廣明、全台、先進光與力致等。簡單來說，鄭廳宜的選股策略是以市場認同度較高的人氣題材為主，但從中挑選仍有題材續航力的次產業族群。

最近因拿下蘋果新訂單而受關注的先進光，今年是公司上櫃以來大轉型的1年，除NB鏡頭與指紋辨識系統外，去年第四季開始新增蘋果產品供應，今年將開始供應iPad新品鏡頭與指紋辨識系統，預計吃下1年高達6千萬台訂單，而NB產品預計吃下蘋果1年2千萬台訂單。

此外，蘋果MR產品雖然預估出貨第1年僅約1百萬台，但公司是玉晶光之外的唯二供應商，鄭廳宜解讀，這代表先進光產品技術已提升至與光學鏡頭一級大廠相同水準。簡單來說，助漲話題不虞匱乏，加上台中新廠目前設備已完全進廠，機台測試與客戶認證宣告完成，有機會帶動公司另一波成長勢頭，因此可望持續獲得市場關注。

而近來投信持續買超的散熱模組廠力致，隨著電競筆電拉貨轉強，下半年進入旺季，法人預估第二季營收有機會重返20億元以上，將進一步帶動獲利大幅提升。在車用產品方面，透過系統廠、代工廠出貨，以車內面板、無線充電、智慧駕駛艙等應用為主，是今年成長較大的產品線之一；此外，力致由於整體電競PC（個人電腦）出現復甦力道，股價創高量縮回檔後，再次轉強的機率不低。

值得一提的是，即使鄭廳宜持續看好台股資金行情，但他仍以7比3的比重，買進趨勢主流股之外，搭配買進美債20年ETF作為風險配置，以提防台股震盪波動。

產業隊長張捷鎖定夯產業 台積電供應鏈、新能源車與電商概念股

圖／今周刊提供

時序來到下半年，產業隊長張捷認為，第三季AI依舊會維持主流熱度，比方說輝達（NVIDIA）伺服器供應鏈中的緯創、廣達，以及同為亞馬遜AI伺服器主機板供應商的英業達等，可沿著5日、20日線操作，但不宜追高。若要挑選新股布局，他建議不妨從半導體、電動車、資訊服務等趨勢成長產業中，以「二高一低」原則進行篩選，也就是「技術進入障礙高、獲利成長性高、本益比又低」的個股。

首先，隨著第三季半導體庫存調整已近尾聲，在台積電營收即將回神前提下，張捷認為，相關供應鏈廠商包括上品、兆聯實業都有表現機會。他分析，兆聯在國內水資源工程市占率第一，除了營收占比高達7成的台積電外，其他客戶包括艾司摩爾、美光等，去年營收達100.33億元，EPS7.18 元，法人預估今年EPS有望上看8元。

其次，受惠中國新能源車補貼，非特斯拉的電動車供應鏈也可關注，包括裕隆、胡連、台半等。其中，車用連接線大廠胡連去年EPS達10.03元，今年首季營收16.1億元，年增21.05％，除了輸美的鏟雪車用線束需求拉升，歐洲被看好成為今年成長幅度最大地區，法人預估，胡連今年營收可達74.6億元，每股盈餘10.3元。

除了熱門題材，張捷特別關注「資訊服務」類股的投資機會，包括資訊服務商宏碁資訊，以及電子商務91APP、騰雲等，都可望成為第三季的亮點。

他以騰雲為例，隨著AI及雲端化的進展，雲端商家與實體店面對電子商務的需求都將大幅增加，而騰雲為台灣專業零售業一站式解決方案提供商，並協助企業提供客戶OMO（線上線下虛實整合）消費服務體驗，進行新零售轉型策略規畫及導入，營收涵蓋一次性軟硬體系統建置收入與持續性的雲端及維運服務，主要客戶包含日系Outlet，以及新光三越、遠百、SOGO、愛買、Gogoro等，目前大股東有新光三越、國泰創投，未來表現值得期待。

趨勢成長贏家艾致富精挑個股 避過熱風險 聚焦趨勢產業「低買高賣」

圖／今周刊提供

在第三季的布局策略上，趨勢成長贏家艾致富會以「賣出基期較高的，買入基期較低的」原則進行操作，他解釋，即使像是技嘉這樣獲利不錯的AI概念股，短線股價都有乖離過大的疑慮，在規避短線過熱的風險考量下，雖然年初就率先看好台股有機會在今年創新高，但操作上反而會在第三季相對保守，「手上現股、包括部分漲多的AI概念股都已開始減碼，目前持股降至6成左右。」但他也強調：「不會清空持股，調節後所騰出來的資金，會拿來買進股價有修正過、但持續看好的股票。」

艾致富認為，今年就是電子、生技雙主流產業表現的一年。在生技醫美方面，看好佐登、佰研，科技產業則看好包括AI、電動車、儲能（綠能）、資訊服務、軍工、網通產業等，只是他認為AI概念股短線已漲多，開始陸續減碼，但若當基期相對低的智源、偉詮電拉回，就會是他布局的標的。

在具體的操作標準上，他會留意「自高檔拉回3成、季線有支撐，產業基本面仍持續看好」的公司。他鎖定的不少資訊服務類股在四月已見高點，且慢慢拉回整理，他坦言正留意宏碁資訊的低接機會，此外，也鎖定資安股華經。

「又比方說，同樣是軍工產業，龍德造船從高點至今跌了3成，但駐龍股價仍在往上挑戰2百元，因此當我要再次布局軍工產業時，就會考慮有整理過的龍德。」此外，具備工業電腦與軍工題材雙主流的事欣科也在他的口袋名單上。以類似概念持續盤點，受惠新能源車題材的傳統汽車零件如萬在，LED的一詮、麗清、元創精密等，他也認為有接棒漲升的機會。至於漲多的綠能概念股雖然仍持續看好，但像是他先前布局的碩天短期漲多，即使看好股價有3百到4百元的實力，建議不妨可先留意基期較低的華電。

贏家操盤手陳榮華伺機而動 等待AI、電動車拉回後進場機會

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贏家操盤手陳榮華第三季的策略，則會比較關注AI晶片及電動車概念股拉回後的進場機會。他認為，當下不論台灣或是美國，AI晶片熱潮還是方興未艾，仍持續看好電動車及AI晶片概念股，預計明年仍有爆發性的成長空間。除了兩大夯題材之外，他也密切留意政策股的投資機會，包括是否有開放陸客自由行的可能，進而帶動觀光及餐飲股表現空間；而缺電問題若浮上枱面，儲能相關類股也可視狀況操作。

在AI伺服器供應鏈部分，他建議聚焦包括晶片代工的台積電，伺服器製造的鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎，散熱的台達電、雙鴻、健策，以及交換器的智邦等。「這些相關供應鏈除了有基本面的支持外，很多也是高股息ETF前十大持股，如果大盤沒有出現急速拉回，這些股票不容易下跌，反而在散戶不斷買進ETF的幫助下，股價有持續攀高的機會。」加上目前美中關係有機會得到修復改善，未來AI晶片及半導體是否放寬進口中國，也為AI伺服器留下想像空間。

不過，在AI概念股已出現漲幅過大的情況下，陳榮華短線更看好散熱相關類股的拉回布局機會，其中，散熱股王健策不僅成功打進輝達供應鏈，日前還因AI需求高漲，傳出均熱片獲追單三成的消息。

電動車概念股方面，他建議可挑選「表現與特斯拉正相關」的個股，當行情拉回時，可考慮介入金屬機殼廠華孚，該公司首季營收13.38億元，較去年同期成長44.3％，亦較上季成長9.6％，連三季刷新歷史紀錄；陳榮華建議，股價在10日與20日均線中間，或是碰觸20日均線時逢低布局，長線持有，應有獲利空間。

（林心怡）

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