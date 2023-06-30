長榮漲停 緯穎再攻頂 王座甜蜜蜜 17檔發燙

台股今天（30）日收盤報16,915.54點，下跌26.76點，跌幅0.16％，成交量2,856.17億元。

長榮迎來除息日，每股配發現金70元，早盤開高走高，半小時內強勢攻上漲停，成交量超過14萬張，同時也激勵將在下周除息的陽明與萬海，漲幅各有4.83％、2.97％。

AI題材持續發酵，緯穎今天再拉1根漲停，股價來到1,420元，續創新高，緯創也一併有好表現，上漲8.61％，收在90.8元，再寫歷史新高，相關概念股晟銘電、奇鋐、勤誠也以漲停作收。

連鎖餐飲集團六角旗下小金雞王座國際以每股66元登錄興櫃，蜜月行情有夠甜，早盤以88元開出，最高來到141元，漲幅超過100％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計長榮、緯穎、廣運、其陽共17檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股及資服類股表現亮眼，漲幅分別為2.84％、1.36％，運輸類股表現疲軟，下挫7.9％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔9％以上漲幅，其10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為長榮（2603）、恩德（1528）、奇鋐（3017）、晟銘電（3013）、隆銘綠能（3018）、迎廣（6117）、勤誠（8210）、瑞智（4532）、訊芯-KY（6451）、緯穎（6669）。

今日上市有11檔股票3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為天瀚（6225）、良得電（2462）、聯詠（3034）、全新（2455）、今皓（3011）、佳必琪（6197）、材料-KY（4763）、華城（1519）、美時（1795）、華邦電（2344），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、長榮（2603）、陽明（2609）、長榮航（2618）、群創（3481）、華航（2610）、華邦電（2344）、華新（1605）、廣達（2382）、大同（2371）。

上櫃有13檔7％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為大詠城（4538）、泰茂（2230）、德勝（8048）、廣運（6125）、全域（3067）、其陽（3564）、紅木-KY（8426）、富榮綱（3115）、東捷資訊（6697）、億杰（3089）。

今日上櫃有13檔股票有3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為瑞築（6198）、萬國通（9950）、聿新科（4161）、亞都（5703）、逸達（6576）、嘉鋼（2067）、勁豐（6577）、建暐（8092）、永利聯合（8080）、前鼎（4908），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為廣積（8050）、耀勝（3207）、華星光（4979）、廣明（6188）、太景*-KY（4157）、宇智（6470）、僑威（3078）、威剛（3260）、中裕（4147）、國統（8936）。

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