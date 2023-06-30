高手看好長榮先填息1/3 航海王估爽領16億

航運股老大長榮開盤半小時衝上漲停，水手好感動，稱好久不見海運重返榮光。昨公告加碼買進2,122張的「台灣波克夏」中環手上持股共2,423張，以每股配息70元計算，光是長榮一檔就有1.69億元入袋；而正港「航海王」、名列第7大股東的張濬安，若是一股沒賣，依照年報上的持股計算，則可爽領16億元。

昨天自營商狂買長榮4.9萬張，讓許多網友一則以喜一則以憂，持悲觀態度的人認為，先前聯發科除息前自營商也是狂買，連續35個交易日買超逾2萬張，但除息當天聯發科卻由紅翻黑，終場下跌18元、收最低691元，憂心長榮將重演聯發科悲劇。

不過長榮今天狀況大不同相同，股市分析師黃清照在東森財經新聞台表示聯發科在除息前股價先漲一段，但長榮相反，除息前股價已經先行走跌，今天投資人不用急著追價，可等之後擇機進場，看好長榮有機會先填息1/3。

今天果然如水手們所願，開盤半小時後長榮即鎖上漲停，雖然許多水手留意盤中有「40張、40張」賣單持續出脫，不過截至中午12點半過後，仍有超過4.6萬張排隊等買，今天要打開跌停並不容易。

就在長榮除息前一天，有「台灣波克夏」之稱的中環公告，在5/15-6/29之間買進2,122張長榮，每單位平均價格154元，交易總金額3.26億元；若以手上2,423張持股計算，中環光是靠長榮配息就有1.69億元入袋。

此外依照長榮年報，台大資工系畢業生、當年被PTT列為「航海王」神人級人物的張濬安，持股共有22,966張，若是一股沒賣，光是靠長榮一檔就可以領息16億元。

貨櫃三雄展開除息秀，先由長榮領軍除息，萬海將於7/3除息、陽明7/4除息，法人估3家合計釋出約2319億餘元股利，昨天參加長榮除息的投資人可望於7/26領到錢。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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