6/30盤中熱門焦點股

今（6/30）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）毛利率直追台積電56％ 台灣精銳強勢

電機大廠台灣精銳（4583）周五（6/30）開高之後欲小不易，盤中最高價一度來到223元，迄中場11：00的市價暫報218元，仍大漲4.81%，表現不錯。

台灣精銳是家低調到不行，卻有全球競爭力的上市公司，毛利率高達54.61%，是業界20%的近3倍，也比千金股亞德客，高出將近10%，甚至超過大立光49.84%、聯發科48%，直追台積電56.33%，堪稱台灣隱形冠軍代表作。財信傳媒董事長謝金河表示，他對這家公司和老闆都肅然起敬，尤其最推台灣精銳旗下飯店日月千禧，來台中只住這家，因為服務最細膩，早餐非常棒。

謝金河在臉書以「超級低調的上市公司」為題發文，他指出台南飯店，幾乎每家都住過，目的在體驗每家飯店不同的經營風格，但來到台中，只選擇日月千禧。

謝金河表示，入住飯店前，就跟團員們說，這次考察多出一家公司，很多人都不知道日月千禧也是上市公司，這是代號4583的台灣精銳100%投資的子公司。台灣大多數上市公司老闆，謝金河說都認識大半，尤其是台中企業界老闆，皆認識7~8成，但一直不認識精銳的老闆張重興，到現在都不認識。

不過，這家1999年以100萬元起家的精密機械公司，靠著高強度研發，取得「齒輪減速機之行星齒輪潤滑」，「日本聯軸器」，「動力刀塔動力切換裝置」，包括日本、德國、義大利及眾多歐美國家的認證。仔細一看，台灣精銳毛利率54.61%，已超過大立光49.84%、聯發科48%，直追台積電56.33%。

台灣精銳去年每股賺14.47元，今年配息10元，股價仍在承銷價200元附近

台灣的工具機產業實力不及德國、日本，業者毛利率一直在20%上下，但精銳毛利率卻比股價上千元的亞德客的45.41%，高出將近10%。謝金河對這家公司和這個老闆都肅然起敬。

再仔細看，這家公司股東結構，張重興個人持股36.2%，他的投資公司控股42.59%，合計達78.79%，也就是籌碼都在他手上。從毛利率直追台積電來看，台灣精銳的齒輪減速機具有全球競爭力，可以說是台灣隱形冠軍的代表作。

去年台灣精銳股本8.02億，創下税後淨利11.24億元，EPS 14.47元的好成績。精銳去年以每股200元IPO，今年配出10元現金，股價仍在承銷價附近，股價波動不大，但這是謝金河尊敬的公司。

再深入了解一下，才知道台中的日月千禧是台灣精銳100%的子公司，這讓謝金河更加尊敬張老闆。台中市的飯店，謝金河住過好幾家，但日月千禧服務最細膩，早餐品質非常好。謝金河表示，早上起床，有時候往市府方向跑，去土地公廟拜拜，有時候往後面跑，到惠來公園走走也很舒服。

謝金河觀察，台中市的底氣很深，在飯店後面的巷弄穿梭，公園整理得很美，社區的住宅美學也很講究。晚上站在惠來公園看台中的夜景，也有一份舒暢感，看到飯店旁的聯聚芳庭，更加佩服江韋侖在建築美學的用心！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 馮恩惠；工商時報 數位編輯）

（2）長榮除息 帶量強勢攻頂

貨櫃三雄的長榮海運（2603）今除息交易，每股配發現金70元，早盤呈現開高走高，並在開市30分鐘內強勢攻頂榮景，表現不錯，也激勵陽明（2609）、萬海（2615）同步登高。

不過，長榮爆量逾13萬張漲停板，顯示除息日先行下車鎖定獲利者還不少，而且長榮在第二季的營收，仍處疫情以來谷底區，加上運費報價未明顯回溫，使第二季獲利仍待觀察。

業內評估，長榮波段填息機率或仍相對有限，主要還在長線的獲利變數無法掌控，因此，短線還需觀察下周持續填息走勢，預估百元之上的獲利了結賣壓，將漸次相對沈重。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.長榮(2603)：現金股息70元，今日除息，參考價85元。自營商周四大幅買超逾4.9萬張。跳空以92元開出，目前攻漲停93.5元。

2.緯穎(6669)：AI伺服器題材不敗，外資連2買點火，連拉2根漲停，續闖天價1420元。

3.緯創(3231)：2子公司處分緯穎6億元持股，仍未喪失對緯穎控制力，昨獲三大法人買超近2萬張，帶量彈升4%，改寫歷史高價87.6元。

4.華新(1605)：GDR今盧森堡掛牌，甩除外資連8賣包袱，終結日K連6黑，止跌反彈2%，保住40元關卡。

5.嘉聯益(6153)：客戶拉貨利多持續發酵，繼續跳空上攻，創下逾半年新高價。

6.日月光投控(3711)：除息行情失靈，股價走低，下探109元，跌4.5元，面臨貼息窘境。

7.愛之味(1217)：開盤買單急湧，半小時即現萬張成交量，觸及漲停。

8.訊芯-KY(6451)：鴻海半導體策略長蔣尚義出任董座，下半年拚成長，股價再度漲停108元創新高。

9.台積電(2330)：「女股神」伍德28日再度買進台積電ADR，台積電ADR小跌0.28%。台積電開盤跌3元，股價在短均及月線之下。

10.華邦電(2344)：美光展望佳但周四股價收挫4%拖累，今帶量下跌，盤中跌1元至27.5元。

11.東洋(4105)：搶攻黴素約4.4億美元商機，抗黴藥進軍歐洲，股價走揚，盤初達80.8元。

12.聯詠(3034)：第二季業績看增，7月11日除息，但外資持續賣超，股價開低後大跌逾6%。

13.耀勝(3207)：首季每股稅後純益0.9元，大勝去年同期的0.32元；資金續搶進，股價再創高，突破百元。

14.廣積(8050)：推出全新的EC3500邊緣運算AI人工智慧電腦系統，搶搭AI潮，股價強攻。

15.華星光(4979)：拜登撒幣衝網速之利多延續，再攀波段新高。

16.車王電(1533)：發展氫能巴士沾上綠金，買盤卡位新能源商機，突破70元壓力再創波段高點。

17.大宇資(6111)：迎暑期旺季+7月14日電玩展，股價回歸百元關。

18.杏一(4175)：生醫題材續燒，早盤放量走高逾5%，股價連5揚。

19.宇智(6470)：受惠迎美基建肥單，股價衝高83.8元改寫歷史高，隨後賣壓湧現收斂漲幅。

20.合勤控(3704)：昨獲外資回補4600張，股價走高約4.5%，位於高檔區。

21.AES-KY(6781)：今年稅後純益可望續創新高，多方續攻突破830元。

22.健和興(3003)：80元有撐+外資買超，早盤穩揚登月線。

23.華城(1519)：今起列處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，晨盤殺低4%，失守150元。

24.世紀鋼(9958)：接單暢旺+營運好轉，獲外資連6買，早盤衝高一度遇壓。

25.鼎基(6585)：買盤點火拉抬，放量攻漲停，站上1年高點。

26.弘塑(3131)：走過今年營運谷底，490元有守搭配外資買超，逆勢走高強彈5%。

27.永豐餘(1907)：外資高檔倒貨，今早走跌失守5日線。

28.億杰(3089)：多方仰角開攻觸及116元，連7漲，累計幅度近七成。

29.台達電(2308)：今日除息，股價穩揚穩健邁向填息。

（時報資訊 沈培華）

（4）日月光投控除息行情失靈 開平走低貼息

日月光投控除息行情失靈，股價開平震盪走低，下探109元，下跌4.5元，面臨貼息窘境。

日月光投控去年度盈餘每股配發8.7931696元現金股利，總金額384.82億元，預計7月27日發放。外資於29日日月光投控除息前夕賣超5271張，投信與自營商分別買超804及1291張，呈土洋法人對作局面。

日月光投控今天以平盤113.5元開出，隨後在賣壓出籠下，股價震盪走低，下探109元，下跌4.5元，面臨貼息窘境。

日月光投控將持續在台灣布局高階封測供應鏈，並在中國、韓國、馬來西亞、新加坡和日本等地，多元化布局產能。此外，集團在電子代工服務（EMS）方面，也自台灣和中國外，擴展至越南、墨西哥和歐洲等地。（中央社）

（5）星宇股價大起大落 張國煒：三年內興櫃轉上市

星宇航空（2646）今開高震盪走低，迄上午10：49的市價暫報33.25元，下挫0.86%。該股自今年3月初一度創50.5元歷史高價後，拉回整理，短期在33元左右已橫盤約2個月時間。

星宇今日舉行掛牌興櫃後的第一場股東會，股東出席率為81％，對於股價波動過大、何時才會轉上市的議題，董事長張國煒表示，有意識到興櫃制度對小股東沒有保障，具體送件時間還在評估，預期最快年底、明年上市機會最大，但因為仍然有需要符合上市資格等作業程序要走，最晚會在三年內完成。

因應疫後旅遊潮，張國煒表示，今年要加大日本航線，因為「日本線是飛一班賺一班」，預期「今年應該會有一些小獲利」，雖然獲利規模應該比不上華航、長榮，但比原先第五年損益兩平的目標進度超前。

張國煒坦言，國際旅遊非常普遍，星宇成立的航空市場背景已經比當年長榮航空成立時更好，而星宇團隊很有經驗，不會像以前長榮草創期那麼辛苦，也希望股東可以有信心。

北美航線方面，張國煒說，當初設立星宇就是要打造長程跨洋航空公司為營業目標，首站洛杉磯4月底到現在近2個月，目前星宇洛杉磯近兩月已有達成損益平衡了，對比過往長榮航空開新航線約需6個月達到損益兩平略佳。

現場有小股東希望公司針對因為網紅進入機艙合影遭罰鍰一事進行說明，張國煒辯稱該名人士並非網紅，其實是熟悉的產業人士，自身可能有法規沒有釐清，誤以為可以透過公司同意進入駕駛艙，既然就是做錯了，他也正面面對錯誤，接受罰鍰也並未再額外說明。（中時 黃、工商時報 數位編輯）

（6）王座興櫃初登場飆漲近1.14倍 射5箭拚營運創高

連鎖餐飲集團六角(2732)旗下餐食子公司王座(2751)今（30）日登錄興櫃交易，每股參考價為66元。王座開盤即以大漲33.33％的88元開出，最高飆漲近113.64％至141元，早盤維持逾105％漲勢，興櫃初登場蜜月行情甜蜜。

展望2023年，王座以多元營運模式建構五大營運策略，包括每年台灣新展約8～10家直營店、布局海外2～3個國家或地區授權，維持海外代理店家數20％成長、發展「橋村炸雞」台灣加盟制度、引進海外新品牌與併購策略等，今年營運雙位數成長創高可期。

六角2015年12月成立子公司王座餐飲，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。目前實收資本額1.7億元、六角持股74％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等代理品牌。

王座主攻中平價餐飲，目前全台共46家直營門市，包括杏子豬排24家、段純貞牛肉麵及京都勝牛各8家、大阪王將6家，以價位觀察為中價位32家、平價位14家，甫於年初取得代理經營權的橋村炸雞，則預計8月於板橋開出首店。

同時，六角亦透過海外再授權方式拓展旗下代理品牌版圖，段純貞牛肉麵2019年插旗香港及美國市場，京都勝牛2020年亦進軍香港，目前段純真牛肉麵香港5家、美國2家，京都勝牛香港2家，合計海內外共55家門市。

王座在疫情期間完成體質調整，2022營運終止連4年虧損、獲利創歷史次高。2023年首季稅後淨利3106萬元，季增達29.3％、較去年同期虧損378萬元顯著轉盈，每股盈餘達1.82元，單季即賺贏去年全年、改寫全年歷史新高。

王座前5月自結合併營收4.79億元、年增達50.8％，改寫同期新高，稅後淨利0.53億元、每股盈餘3.15元。展望後市，王座預期第二季營運將持穩首季高檔，並建構五大營運策略，目標今年營收年增近2成、上看11億元，與獲利表現齊創新高。

王座指出，各品牌將持續推出新品項服務，並透過王座APP會員經營，持續提升會員消費業績平均占比，盼增加各門市營收。海外地區則致力於日本、美加與英國等市場推進，看好未來店數成長動能。橋村炸雞規畫先在大台北地區開2～3家直營門市，未來再開放加盟。（時報資訊 林資傑）

（7）緯穎緯創同登天價、2檔電腦設備亮燈跟上

在市場鎂光燈全聚焦在今日除息的長榮表現外，緯創家族搶鏡演出亦成電子股多頭指標，帶動整體AI概念的電腦設備族群多頭氣盛，緯穎(6669)連拉2根漲停，偕同緯創(3231)大漲8%衝關90元同步改寫歷史天價，廣積(8050)、晟銘電(3013)亮燈觸頂改寫波段高，廣達(2382)、奇鋐(3017)、技嘉(2376)、勤誠(8210)、廣明(6188)等同步強彈，推升上市電腦設備類指大漲逾2%傲視台股。

AI伺服器題材效益持續發威，緯創家族連兩天超強表現點燃多頭火種，緯穎(6669)獲市場看好其AI伺服器產品第四季陸續出貨逐步升溫，將挹注營收規模進一步放大，14日一日填息達陣後處於高檔整理，連2日獲外資買超點火連拉2根漲停，再度改寫歷史天價1420元，點火AI概念股重擂戰鼓，再扮電子主攻部隊。

緯創(3231)昨日公告旗下兩家子公司鼎創及理本投資，自3月30日迄6月29日為止，累計各自出售260張緯穎股票，合計超過6.02餘億元，緯創暨子公司對緯穎的持股比重微降至43.14％，仍未喪失對緯穎控制力，昨獲三大法人買超近2萬張，今日多頭氣盛帶量彈升8%，改寫歷史高價90.5元，成交量破10萬張，僅次長榮的14萬張，列居台股第二名。

嵌入式主機板與電腦系統製造廠廣積(8050)搶搭AI熱潮，推出全新的EC3500邊緣運算AI人工智慧電腦系統，今年營運有機會小幅成長，在網通、AIoT產品陸續問世下，明後年獲利可望維持高成長，昨獲三大法人聯手買超相挺，今日噴出漲停打開後漲幅收斂，成交量暴衝至3萬餘張。

機殼廠晟銘電(3013)5月營收4.28億元、年增28.71%，前5月營收24.19億元、年增22.67%，7月13日將除息、擬配息0.3元，昨獲外資翻多買超2729張，早盤放量攻漲停，站上2014年10月來新高。

分析師表示，AI科技可望成為下個引領市場的主旋律，科技廠在AI伺服器與其供應鏈發展扮演關鍵角色，長線發展潛力有望複製如智慧手機的黃金十年，AI供應鏈成為台股成長新動能。展望後市，隨庫存調整落底、景氣反轉向上，台股第三季拚步步高，主流AI相關類股、充電樁供應鏈及受惠解封的內需產業漲相最佳。(時報資訊 龍彩霖)

（8）受惠AI浪潮 散熱族群奇鋐、健策等帶頭大漲

AI浪潮方興未艾，各方仰賴GPU晶片，但由於耗能高，散熱需求隨之大增，市場傳出，散熱廠奇鋐（3017）送樣輝達（NVIDIA）3D VC將進入第二關「可靠度」認證，激勵今股價大漲；另外，散熱股王健策（3653）股價強勢攻高，整體散熱族群短多氣勢如虹。

值得一提的是，除了一般認定散熱族群為健策、雙鴻、奇鋐、建準，但其實包括電源供應器台達電、伺服器廠緯穎，都是散熱概念股。

法人指出，台達電雖未投入伺服器本身的製造，但耕耘電源供應器和散熱的一站式解決方案，從機殼到整個機房基礎建設的水冷散熱、電源控制等全都包，新案開案中，今年伺服器相關營收可望維持2至3成水準。

緯穎身為系統整合廠，整合機構、散熱、硬體件、韌體、軟體，讓客戶拿到產品就能直接使用，自然也抓住散熱技術與商機，除了傳統的風冷外，還包括液冷板冷卻技術，更有前瞻的浸沒式液冷等。

凱基投顧認為，散熱技術為AI伺服器設計關鍵，主因散熱會影響伺服器運算效率，且資料中心非常重視電力成本與能源使用效率（PUE）。並預期輝達將引領AI伺服器趨勢，因產品內含價值提升，有利GPU相關族群，包括散熱、電源、機殼與ODM業者。

台新投顧也表示，伺服器CPU、GPU之熱功耗設計（TDP）持續提高，在有限的機櫃空間內必須大幅提升解熱瓦數，催化散熱產業之產品規格升級趨勢。

通用伺服器新平台將於今年第三季放量，VC和3DVC採用率提高帶動散熱模組ASP（平均銷售單價）增加20％～40％、散熱風扇ASP增加15％～20％。

AI伺服器必須導入3DVC、Cold Plate、大尺寸雙馬達對轉扇進行解熱，產品ASP增加1倍～3倍，因此台新投顧看好，散熱廠商的獲利結構將持續優化，為AI伺服器浪潮下的主要受惠產業。（工商時報 方歆婷；數位編輯）