AI不會沉？緯穎緯創同登天價 還有2檔跟上

美國經濟數據優預期，提高聯準會升息預期可能，美股在銀行股領漲下多半收高，台股因長榮(2603)配息70元今日除息，指數蒸發約74.23點，加以電子大咖台積電(2330)、聯發科(2454)同步軟腳，拖累指數殺低逾百點、下探16792點。在市場鎂光燈全聚焦在今日除息的長榮表現外，緯創家族搶鏡演出亦成電子股多頭指標，帶動整體AI概念的電腦設備族群多頭氣盛，緯穎(6669)連拉2根漲停，偕同緯創(3231)大漲8%衝關90元同步改寫歷史天價，廣積(8050)、晟銘電(3013)亮燈觸頂改寫波段高，廣達(2382)、奇鋐(3017)、技嘉(2376)、勤誠(8210)、廣明(6188)等同步強彈，推升上市電腦設備類指大漲逾2%傲視台股。

AI伺服器題材效益持續發威，緯創家族連兩天超強表現點燃多頭火種，緯穎(6669)獲市場看好其AI伺服器產品第四季陸續出貨逐步升溫，將挹注營收規模進一步放大，14日一日填息達陣後處於高檔整理，連2日獲外資買超點火連拉2根漲停，再度改寫歷史天價1420元，點火AI概念股重擂戰鼓，再扮電子主攻部隊。

緯創(3231)昨日公告旗下兩家子公司鼎創及理本投資，自3月30日迄6月29日為止，累計各自出售260張緯穎股票，合計超過6.02餘億元，緯創暨子公司對緯穎的持股比重微降至43.14％，仍未喪失對緯穎控制力，昨獲三大法人買超近2萬張，今日多頭氣盛帶量彈升8%，改寫歷史高價90.5元，成交量破10萬張，僅次長榮的14萬張，列居台股第二名。

嵌入式主機板與電腦系統製造廠廣積(8050)搶搭AI熱潮，推出全新的EC3500邊緣運算AI人工智慧電腦系統，今年營運有機會小幅成長，在網通、AIoT產品陸續問世下，明後年獲利可望維持高成長，昨獲三大法人聯手買超相挺，今日噴出漲停打開後漲幅收斂，成交量暴衝至3萬餘張。

機殼廠晟銘電(3013)5月營收4.28億元、年增28.71%，前5月營收24.19億元、年增22.67%，7月13日將除息、擬配息0.3元，昨獲外資翻多買超2729張，早盤放量攻漲停，站上2014年10月來新高。

分析師表示，AI科技可望成為下個引領市場的主旋律，科技廠在AI伺服器與其供應鏈發展扮演關鍵角色，長線發展潛力有望複製如智慧手機的黃金十年，AI供應鏈成為台股成長新動能。展望後市，隨庫存調整落底、景氣反轉向上，台股第三季拚步步高，主流AI相關類股、充電樁供應鏈及受惠解封的內需產業漲相最佳。

（時報資訊 龍彩霖）

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