6/30盤前》僧多粥少 這產業面臨嚴峻危機

台股今（6/30）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.近期台股指數萬七關卡上下震盪，群益金融集團29日舉辦2023年下半年投資展望會，群益投顧董事長蔡明彥指出，利率、庫存、通膨與基期「四大因素」2024年展望樂觀，有望於2023年下半年提前發酵，加上美國降息期待轉濃、景氣谷底回升、選舉行情加溫，預估第四季高點上看18,500點。

產業題材方面，群益投顧點出，電子股仍圍繞AI題材，消費電子需求雖不振，惟折疊式智慧手機需求成長仍將帶旺軸承業者，而蘋果iPhone 15將推潛望式望遠鏡頭，亦可能引爆換機潮，此外，生產線智能自動化、電動車成長態勢亦強；至於非電族群，則可留意碳交易、觀光航空、生技及金融四大主流。

2.「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資管理公司（ARK Investment Management）28日再度買進台積電ADR以及超微（AMD）股票、且進一步售出特斯拉持股。這也是這位明星操盤手本周第二度加碼上述兩家晶片股、減持特斯拉的操作，也是本月第三度購入台積電ADR。

3.半導體產業庫存偏高、終端需求不振狀況還沒到尾聲，花旗環球證券接棒定調：台積電第三季營收季增率5％～10％，遠低於過往季節性的季增上看2成水準。所幸，第四季開始成長加速，更看好2024年營運成長，逆勢將推測合理股價由620元調高到660元，按讚台積電長線能見度。

4.美國最新數據再次體現經濟韌性，緩解市場對於經濟衰退的擔憂，華爾街股市29日早盤齊漲，由於美國大型銀行全數通過聯準會壓力測試，激勵銀行股強勢上攻，道瓊工業指數盤中最多升近300點，全日維持漲勢，而科技股在美光領頭下挫跌，拖累那斯達克指數盤中兩度轉跌，終場小幅收黑。

道瓊工業指數上漲269.76點，或0.80%，以34,122.42點作收；標普500指數上揚19.58點，或0.45%，收4,396.44點；那斯達克指數微跌0.42點近乎持平，收13,591.33點；費城半導體指數上漲4.69點，或0.13%，收3,614.18點。

5.十銓（4967）29日舉行股東會，會中通過營業報告書及2022年財報，並承認配發現金股利1元。

十銓公司董事長夏澹寧指出，面對全球景氣修正將告一段落，該公司策略將著重於新世代DDR5記憶體的開發應用，SSD的生產技術提升，工控、OEM及伺服器市場的拓展，看好未來資訊應用持續增加，如遠端醫療、AI、電動車、軍工等，帶動資料中心架設及升級，將對記憶體市場帶來另一波助力。

6.瞄準疫後醫美商機，DR.WU─達爾膚生醫（6523）29日舉行20周年慶，並宣布由藝人Ella擔任全新年度代言人。總經理吳奕叡表示，今年將以衝刺海外市場、開發新品和增加亞馬遜（Amazon）的電商通路拓展營運版圖，力拚營收延續成長力道。

7.鑄件大廠永冠-KY（1589）29日宣布，台中港廠生產第1個9.5MW大型離岸風電用鑄件底座，運往歐洲進行加工驗證，希望第三季取得國際認證，第四季正式出貨，台中港廠今年預計出貨7千噸以上，明年出貨倍數增長至4、5萬噸。

8.上半年步入尾聲，台股29日卻再度面臨月線得而復失的窘境，上檔壓力轉沉且量能持續低迷，所幸生技、碳權等7月題材股陸續接手多頭，成為指數抗跌英雄，自營商單日大買116.04億元，創今年第三高，大盤終場小漲6點，以16,942點作收，今日指數收月線拚站回萬七關卡上。

9.記憶體大廠美光公布上季財報優於預期，供過於求的情況正在改善，記憶體產業已經度過營收低谷，消息激勵美光盤後股價大漲3.64％，也帶動台系記憶體族群29日股價同步翻揚。

包括點序、華邦電、威剛、南亞科、廣穎、品安、宇瞻、安國、晶豪科、鈺創、旺宏、創見、宜鼎等13檔股價，皆站在盤上，且華邦電、十銓、威剛、南亞科的日成交量，更爆出逾萬張的大量。

10.證交所最新統計顯示，5月券商承作定期定額投資金額大幅提升，來到75.37億元，創下2017年1月6日開辦來次高紀錄。如進一步就交易戶數前十大觀察，護國神山台積電依舊蟬聯第一名之外，前十名交易最熱的個股中，金融股就占了六檔，顯示金融股去年獲利表現欠佳，仍穩居定期定額存股族最愛。

11.台灣銘板（6593）29日董事會通過，將與台灣的虛擬交易所幣託共同成立冷融合金融科技公司，將發展冷錢包結合簽帳卡功能的「冷錢包萬事達簽帳卡」業務，計畫與台灣、美國、日韓及東南亞各國的虛擬交易所合作，發卡量目標為5,000萬張。

12.受到庫存去化未完及市場動能不足的雙料利空影響，雙鴻（3324）第二季營運面臨測底，惟近期雙鴻已感受到需求回溫的契機，相較於之前，客戶拉貨已漸趨活絡，雙鴻樂看第三季應可脫離谷底，向季增的坦途邁進，惟法人估，雙鴻第三季出現V型反轉的機率不高，仍以溫和成長的可能為大。

13.是方電訊（6561）29日舉行股東會，總經理劉耀元表示，明年台灣雲服務及AI使用率將爆發成長，帶動企業對於雲端IDC需求大幅增加。董事長吳彥宏進一步指出，是方LY2新IDC商用後，是方2024年、2025年營收獲利將跳躍成長。

14.中小尺寸面板廠凌巨（8105）舉行法說會，雖然公司利基型和車載產品出貨比重拉高到8成以上，但受到通膨、景氣不佳影響，上半年業績小幅衰退。下半年有新產品量產，預期今年營運逐季成長，整體業績和去年相當。凌巨今年承接一些日系廠商轉單，也耕耘充電樁等新應用市場，預期明年放量出貨，挹注成長動能。

15.為了與亞馬遜、微軟等雲端服務供應商搶食AI大餅，甲骨文宣布今年斥資數十億美元採購輝達（NVIDIA）GPU晶片，打造高速運算資料中心來滿足AI語言模型的龐大運算需求。

16.元太（8069）舉行股東會，董事長李政昊針對先前大客戶SES事件提出說明，並且強調元太還逆勢加碼投資，表示對SES的支持，以及看好電子貨架標籤的長期發展。元太此次也完成董事改選，引進外部董事、並將女性董事席次增加至2位，何壽川在此次董事改選中，卸任董事職務，轉任最高顧問。

17.緯穎（6669）近期在AI伺服器題材發酵下，股價於近三個月間彈升了14.6％，並屢有刷新歷史新天價的表現，母集團緯創（3231）旗下子公司也考量資金運用發揮效益，出脫手上部分持股以實現獲利，其中累計鼎創與理本投資兩家子公司自3月底以來，共累計處分逾6億元的持股。（中性看待）

18.連鎖餐飲集團六角（2732）旗下小金雞王座國際（2751）將於今（30）日以每股66元登錄興櫃。

王座表示，將以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式，建構五大營運策略，包含每年在台灣新開直營店家八至十家、布局海外二至三個地區或國家的授權、維持海外代理店家數20％成長、發展「橋村炸雞」在台灣加盟制度，以及代理或併購引進海外新品牌，射出五箭全力搶攻疫後餐飲復甦商機，力拚全年營收向上。

19.除權息旺季29日由半導體廠力旺（3529）、瑞鼎（3592）接棒，股價紛紛受盤勢激勵走高，IP矽智財業者力旺開盤以2110元開出，即上演秒填息態勢，盤中漲幅更一度達7.5％，無畏美國晶片制裁影影響。驅動IC廠瑞鼎每股配發41元現金股利，開盤強勢上攻，填息率一度達47.56％，盤中最高達338元。

20.日本媒體29日披露，因缺工問題，當前台積電美國亞利桑那州廠的建廠進度落後，為此，台積電和其供應商打算從台灣加派數百名員工前往當地支援，加速推動建廠事宜。(中性看待)

21.「在淨零排放時代，換造紙業捧著金飯碗！」工總副理事長何壽川表示，國內紙業30多年來默默耕耘環保，是全循環做得最早、最多的產業，更獲得全球首張BS8001全循環證照，TCFD（氣候相關財務揭露）通過BSI查核，他鼓勵台灣造紙業要頂真，積極爭取碳匯認證，未來造紙業的碳匯價值將不亞於賣紙收入。

22.路迦生醫（6814）董事長唐稚超29日在股東會中表示，受惠美妝品牌效應、細胞事業處營運與市場版圖開始大幅成長，上半年業績將有機會再創歷史新高，2023年將是營運起飛年。

23.最壞的時機已過！在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK）去年獲利人民幣4.2億元，亞泥中國執行長張振崑指出，亞泥大陸中的華中工廠產能利用率已提升到9成、西南及成都地區也回升到8成。預期在當地政府刺激房地產政策將陸續出爐，加上煤炭價格有回檔，估亞泥中國今年的獲利將會比去年有高二位數的成長。

24.美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示：「我們認為記憶體晶片產業已度過營收谷底，接下來產業逐漸恢復供需平衡將推動獲利率成長。」

25.電動車在台熱賣，車廠積極向原廠爭取增加配額，三陽現代表示，現代（HYUNDAI）IONIQ 6在3月開放線上預購後半小時賣光300輛配額，近期首批新車已到港，為滿足國內車主，已成功向原廠爭取新增200輛配額，另IONIQ 5也同步追加300輛，一口氣增500輛電動車。

26.綠色紡品是市場主流，針對全球品牌廠逐年提升環保回收再利用、循環經濟材質比例，主攻戶外服飾紡品及輪胎廉布的福懋（1434）已加大開發環保回收、循環經濟產品研發；福懋指出，未來五年，產品比例將逐年擴升。

27.科技股領漲全球股市反彈，資金聚焦趨勢相對明確的人工智慧AI、5G、電動車，三大主題應用產品逐漸問世，前景展望挹注相關個股股價表現，相關ETF近一年強漲20％至30％，拉長時間來看，近三年甚至有5成漲幅。

28.樂事綠能（1529）29日表示，樂事營運可因台電強韌電網計畫而受益，前五月營收大幅增長，主因是接獲台電停置式變壓器近3億元訂單，今年開始交貨，加上花蓮中小學建置屋頂型太陽能光電廠去年下半年併聯發電，今年會有電費收入，營收及獲利可勝過去年。

29.搶攻全球兩性黴素約4.4億美元商機，東洋（4105）29日宣布，與國際大廠簽訂Amphotericin B（Lipo-AB）共同開發合約，將進軍歐洲市場，簽約金25萬美元（750萬台幣），未來並享有里程金和上市後的銷售分潤。

30.台股IP矽智材力旺（3529）、創意（3443）股價漲勢延續，法人認為力旺第二季為全年營運谷底，PMIC與DDIC市況回穩；創意部分，鑑於AI需求旺盛，2024年營運及獲利能力轉強。

31.國內除有暑假旺季效應，以及夏日電玩展（SGS）將在7月14日開跑外，大陸版號審核開始鬆綁，當地最大遊戲展ChinaJoy也將在7月底登場，鈊象（3293）、大宇資（6111）等遊戲股亦積極走向海外，深獲法人青睞。

32.大陸金融市場對外再放寬！大陸國務院29日公告，外資金融機構在自由貿易試驗區和自由貿易港試點區域，可和中資金融機構開展相同的金融服務，意即外資爭取多年的同等待遇，終向前跨出一步。新規包括上海、北京、天津、福建、廣東、海南等均為試點區域，各地辦法與細則將在一年內公布。

33.日本銀行（央行）總裁植田和男28日在葡萄牙召開的歐洲央行年度論壇上表示，如果日銀「相當確定」整體通膨在放緩一段時間後，明年將再度加速，日銀將有充分理由改變貨幣政策。（中性看待）

34.劍指蝦皮購物商城！統一超商29日宣布全新購物商城「iOPEN Mall」開台，成為首家本土企業自創的購物商城。統一超藉由超過1,600萬會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、6,700家7-ELEVEN門市等四大優勢向全台中小企業、微型創業招手，以打造人人都能當頭家、輕鬆線上創業的生活產業服務平台。

35.Gogoro啟動最大海外投資計畫！與印度馬哈拉施特拉邦政府有望達成「超級計畫」協議，馬哈拉施特拉邦首席部長 Eknath Shinde於29日政府記者會中正式宣布向Gogoro提出簽訂「超級計畫」協議合作邀約。Gogoro晚間說明，將於八年內在當地投入共15億美元（約新台幣466.43億元），挑戰印度史上最大的電動車投資案。

36.美國聯準會（Fed）28日公布年度銀行壓力測試報告，受測的23家大型金融機構全數過關，代表美國的銀行即便在嚴重衰退情境下，仍有能力持續放貸給家庭和企業，等同對歷經3月倒閉風暴洗禮的金融業投下信任票。

37.股神巴菲特掌控的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）28日表示，再買進西方石油（Occidental Petroleum）股票，使其持有後者股權升至25.1％。此一消息，刺激西方石油股價29日美股早盤開高上漲1.4％，報58.3美元創兩周新高。

38.新光金控旗下子公司29日召開董事會，確立三家子公司董事長人選，備受矚目的新光人壽董事長確定由前凱基銀行董事長魏寶生接任，新光金董事洪士琪則出任新壽副董事長，其他新光銀行董事長確定由曾任新光銀總經理的賴進淵出任，新光金改革團隊全員到齊，改革大業正式啟動。

B.利空因子：

1.國發會29日發布景氣報告指出，受全球景氣走緩、前景不明朗影響，5月景氣亮出連續第七個月藍燈；此外，領先指標也由升轉跌，經回溯修正後連跌兩個月，顯示國內景氣續呈低迷。

2.台美利差擴大，壽險前五個月避險成本飆高到1,395億元，創史上同期新高，5月避險工具成本高達295億元，應為史上單月次高紀錄。所幸5月股市有稍回穩，前五月壽險業扣除避險成本後的海外淨收益為2,018億元，比4月增加435億元，但比去年同期少掉高達2,880億元。

3.美國聯準會（Fed）升息的後遺症已逐漸顯現！綜合外媒報導，大型企業破產聲請件數正在加速成長，並且直追美國過去兩次經濟衰退時期水平。該現象也凸顯在聯準會激進升息下，愈來愈多美企營運已經岌岌可危。

4.美國晶片巨擘美光於28日公布財報，第三財季虧損小於預期，且第四財季展望樂觀，但有分析師質疑其復甦前景，並擔憂美光在中國市場仍充滿不確定性，使美光盤初勁揚逾1%後迅速轉跌，早盤時段一度跌逾5%，收盤下挫近4.1%，收報每股64.33美元。

5.據金管會29日統計，前五個月金融三業獲利達2,500.5億元，較去年同期3,632億元年減31％。其中銀行業獲利達2,208億元，創下歷年同期新高，證券業也受惠台股5月大漲獲利365億元、年增34％，但保險業飽受避險成本所苦，累計稅前虧損73億元、年減逾1倍。

6.儘管近一年半政府祭出連串打炒房措施，但國內房仲業家數仍一路挺進至6,559家，營業員人數兩年來更大增25％、突破5.5萬人，家數、人數雙創新高；不過在房市轉冷交易量縮下，今年前四月房仲整體營收僅223億、大減25％，在僧多粥少下，房仲業經營將面臨近年最嚴峻困境。（閱讀全文）

7.在政策打房、經濟景氣衰退雙重重擊下，土地市場被打入冷宮。高力國際最新統計顯示，第2季土地買氣持續低迷，單季成交僅195億元，連續3個季度成交量跌破200億關卡；累計上半年成交377億元，刷新2017年以來同期新低紀錄，整體市場續低迷。

8.「茶壺內的風暴，保證一定會炸鍋！」全台各縣市23個不動產公會，29日聯合炮轟政府與央行為打房已「為所欲為！」最新實例是限制第二戶房貸成數不得超過7成，且於6/16即刻實施並溯及既往，已打到真正的換屋剛需族群，預期將有2萬戶受到影響，勢必引爆消費糾紛。

9.美國聯準會（Fed）主席鮑爾28日在葡萄牙歐洲央行年度論壇上再唱鷹調，指稱美國利率限制性仍不足，核心通膨率2025年前都回不到2％目標，暗示Fed還將多次升息，且不排除連續升。鮑爾並基於年初的銀行倒閉潮，主張有加強金融監管的必要。

10.日本官方數據顯示，外資在連續12周大買日本股票，將日股推升至30年新高後，上周開始轉買為賣，此為13周來首次減碼日股，反映外資選擇逢高獲利了結。

11.知情者透露，媒體與出版業擔心人工智慧（AI）崛起會威脅他們利益，多家業界巨擘正討論籌組新聯盟來處理AI帶來的衝擊。

12.美國政府27日傳出擬擴大對中國出口晶片禁令，但此舉恐波及美企商機。美國晶片大廠輝達（NVIDIA）財務長克瑞斯（Colette Kress）28日表示，雖然限制向中國出口AI晶片不會立即產生重大影響，但將導致美國產業永遠失去機會。

13.人民幣跌勢未止，兌美元在岸價29日一度跌破7.25元重要支撐價位。外媒引述消息人士透露，國有大行再向市場注入充足美元流動性以緩和人民幣跌勢，在岸價止跌回升至7.23元區間，這也是國有大行本周第三度出手護盤，由此可一窺人民幣貶勢已逼近官方可容忍底線。

14.國際清算銀行（BIS）公布的5月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER上升至99.16，韓元REER則上升較多至93.97，雙方差距雖略減為5.19，但新台幣REER已連25個月高於韓元REER，代表台灣出口價格競爭力自2021年5月起，連續兩年多來一路輸給韓國。

15.中國大陸今年消費力疲弱，特別是智慧手機市場急凍，廠商多寄望618檔期回溫，惟根據市調機構TechInsights最新報告指出，今年618智慧手機銷售量達1,340萬台，還是較去年同期下降7％。

16.市調機構IDC「全球穿戴式裝置追蹤報告」指出，2023年第一季台灣穿戴式裝置市場總量為80萬台，年減19.3％，台灣在穿戴裝置的各項類別消費，都有下滑的趨勢。

17.台灣機械工業公會理事長魏燦文29日表示，當前景氣還是不好，所幸每個月出口衰退幅度正在縮減，且新台幣兌美元匯率貶回31元，期望第三或第四季景氣可以好轉。與此同時，他也將台灣機械產業今年出口值、產值下修為年減一成。

18.華新（1605）發行3千萬單位海外信託憑證（GDR），將於30日在盧森堡證券交易所掛牌，發行總額3.891億美元，折合新台幣120.6億元。華新強調，發GDR對原股東股權稀釋比例約7.44％，不致對原股東股權造成重大稀釋。但外資仍連八個交易日賣出，29日持股比例跌破20％。

19.金價因近期國際美元仍處相對強勢地位，受到較大幅度負面影響，芝商所（CME）8月份黃金期貨價格從5月初的高點2,102.2美元／盎司回落至目前的1,912美元／盎司，修正幅度高達9％左右，除半年線失守，技術面上也形成月、季線空頭排列。

20.航運期貨7月份合約呈大幅逆價差，主因長榮與陽明2023年配息金額較高所致。航運期貨2022年6月27日推出時恰好遇到陽明除息，因此逆價差僅反應長榮尚未除息的影響點數，然2023年長榮與陽明分別在6月30日、7月4日除息，加上其他成分股除息，以成分股市值權重或期交所提供的權重比例計算，估計影響點數達22.58點或24.69點。

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