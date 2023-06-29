無懼旺季不旺 外資升台積電目標價

半導體產業庫存偏高、終端需求不振狀況還沒到尾聲，花旗環球證券接棒定調：台積電（2330）第三季營收季增率5％～10％，遠低於過往季節性的季增上看2成水準。所幸，第四季開始成長加速，更看好2024年營運成長，逆勢將推測合理股價由620元調高到660元，按讚台積電長線能見度。

外資近期積極審視半導體產業第三季營運預期，結果卻與先前認為下半年加速升溫的樂觀情緒大相逕庭，不只全球晶圓代工龍頭台積電被多家外資輪番下修第三季營運季增率，部分半導體指標股也面臨下修警戒。不過，對比日月光投控遭兩外資降評「賣出」，以及大摩重申對力積電極保守看法，外資對台積電「容忍度」明顯較高，不但未見降評，目標價反而出現上調。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，由於智慧機與消費性電子產品需求積弱不振，台積電短期營運動能依然飽受壓抑，估計第二季營收可能季減6％，接下來第三季營收季增幅度為5％～10％，不及過去旺季季節性的季增15％～20％。

即便如此，受惠蘋果與人工智慧（AI）晶片帶來營運上檔空間，自第四季起，營運回溫表現會較令市場感到振奮。除了輝達以外，陳佳儀認為，還有來自美國領導級網路公司、超微（AMD）與英特爾的需求撐腰，估計AI相關事業營收將達2023年全年營收的1成，且此部分營收2024年的成長性超過5成，遠遠超出調研機構推測的年增20％估計值。

延伸閱讀

台積電派500名台員工救援美廠 外媒曝困境

外資看台積電 Q3不旺 2024年起爆發

台積電2奈米報價太驚人 這趨勢已回不去