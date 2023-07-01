端午節變盤 下半年還能續漲嗎？

六月二十一日，對台灣的投資人來說，除了是端午節前最後一個交易日，同時也是六月期貨合約的結算日。若將其作為半年度的成績單公布日，可以發現外資在選擇權的多方部位從前一天的未平倉餘額八億權利金，驟降至1.28億元，顯示外資大部分的買進買權部位都藉由本次的拉高結算順利出場，可謂大獲全勝。

期貨與選擇權的結算日影響大盤指數其實已不是新聞，從以往的美股對於期貨選擇權結算的當天稱作四巫日稱謂即可窺探一二。

我們該關心的是，這樣的結算過後，是不是更容易作為一段行情的結束，新行情將伴隨著新合約開始呢？筆者的經驗是肯定的。

若將觀察角度以期貨的結算劃分時間點，可以發現不論美股還是台股，大盤指數的波段走勢都會受到期貨合約結算的影響，也許是持有合約者的看法將在某種程度上影響著行情的發展，如同金融大鱷索羅斯的觀點「市場具有反身性」，在金融市場中，行情的發生與投資者的看法彼此互相影響，我們甚至可以觀察到某些行情的轉折就是由於投資者的爆倉回補行為所造成。

因此，今年的端午節前夕正適六月結算，籌碼上的變化進一步提升了端午節變盤的可能性。筆者認為，經過上半年的大漲，基本面能否跟上消息面的利多成長非常重要，若企業公布財報後，股市呈現利多不漲的情況加劇，下半年的股市走勢有可能將從上半年的多方格局轉為震盪盤整格局。

美國經濟數據再放緩 鮑爾聽證會放鷹

本次台灣連假期間美國聯準會主席鮑爾正好赴國會進行聽證，由於聯準會於六月採取了暫停升息的舉動，議員們對於聯準會後續的緊縮態度相當重視。鮑爾提到市場期待降息是不切實際，因為通膨問題比想像中還要持久，並且強調聯準會需要進一步升息來抑制通膨，今年再升息兩次，「是很好的預期」。

鮑爾的談話證實了六月份利率決議的點陣圖：今年聯準會將把利率提高到5.6%的意圖。在此期間公布的經濟數據：Markit 製造業PMI初值為46.3，位於榮枯值下方，且低於市場預期的48.5，顯示美國經濟在利率高漲的情況下進一步放緩。

儘管筆者認為如同2000年網路泡沫與2008年金融海嘯等級的大幅經濟衰退並沒有出現的徵兆，但輕微的經濟衰退或者經濟成長的進一步放緩是可以預期的。可預期的經濟成長放緩若加上已經和緩許多的通膨狀況將因油價持續走弱的高基期效應逐漸消退，不排除將在第四季甚至會重新死灰復燃，下半年的投資環境可以說是相當險峻。

股市能否複製上半年的多頭漲勢，筆者認為關鍵還是在領頭羊AI板塊帶來的效益能否立即反映在財報上—提高公司的生產效率與產品需求。

全球央行持續緊縮 AI狂潮漲完了沒？

全球央行的態度除了中國與日本持續地站在寬鬆這一隊外，其餘央行皆維持了站在緊縮這一邊。英國央行在六月二十二日再次升息兩碼，將利率提高到5%，來到金融海嘯以來的最高水平，同一時間，瑞士央行也升息一碼，利率來到1.75%。此前，六月十五日歐洲央行也提高利率一碼至3.5%。

綜觀西方國家的央行們仍未結束抗通膨的作戰，市場的資金活水仍在持續收緊，對於投資者來說，央行的無風險利率提高等於是要求的必要收益率進一步提高，對於本次AI狂潮帶動的高本益比科技股來說，要求的未來成長性也就更高了。因此，後續能否進一步上漲的關鍵就在於，科技股的收益是否如同市場預期的逐漸走出低谷。

筆者認為，對比前幾次的科技革命時刻：個人電腦普及、網路科技普及、智慧型手機問世等，本次AI狂潮的漲幅並不算大，但若以年內的格局來檢視，在資金仍緊縮的環境中，確實是飆漲得相當快速，出現回調是可以預期的。

但若將眼光放遠，如同網路與智慧型手機的普及商機，後續產業趨勢若朝向萬物皆AI前進，那麼，今年下半年若有出現回調，反而不需要太過悲觀擔心泡沫破裂，長線來看將會是很好的切入時間點。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1192期 盧昱衡）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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