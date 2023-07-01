下半年行情提前搶跑 銅板股醞釀漲勢

適逢端午連續假期，加上美國股市在上週一(六月十九日)也遇到國定假日休市一天，因此在全球總經的新事件並不多，加上驅動行情的因素顯然不是基本面，所以就從交易面及籌碼面來做觀察。

行情在半信半疑中成長

從六月十三日美銀美林基金經理人調查中可以發現，當前全球基金經理人這波行情幾乎是一路被軋空手，甚至開始認輸。但在同一份調查中也能發現，投資人對於經濟前景看壞的程度並沒有改變，甚至還有惡化傾向，可以得證基本面與市場持續脫鉤。

雖然有些專業機構開始認輸，但仍然不願意將資金押注在景氣循環向上的股票，反而是把資金配置在電信、健康照護、公用事業等跟景氣循環較無關的類股，也隱含了投資人對於景氣循環還是感到「怕怕的」。

但就是在這種半信半疑，大家都害怕，但大家又不想錯過行情的背景下，全球股市就會呈現驚驚漲的狀態，這樣的結構會一直持續到出現明顯的經濟下行風險，導致市場情緒急轉直下才會停下來。

資金由高價股往低價股走

台股在端午連假前僅有三個交易日，雖然加權指數剛好遇到衍生性商品結算而在高檔震盪，不過中小型股(特別是低價銅板股)卻出現更明顯的接棒輪動。

主要原因是因為資金從原先的高價權值股流出，以台積電為例，一張台積電可以換出五十八萬元的資金，如果把資金拿去買一張二萬元的股票，可以一口氣買到二十九張，加上小型股的股本小，資金量稍微大一點就會推動股價拉出一根大漲。

因此銅板股接棒的行情才剛剛展開序幕，當前台股的資金圍繞在儲能、觀光、資訊安全、軍工上，甚至開始外溢到車用，可用之兵很多，指數盤整反而會造就許多股票大漲。

觀察外資的期貨未平倉量仍然高達14406口，顯示整體部位仍然偏多，但另一方面股市的風險依然持續累積，技術面上的指標高檔鈍化，必須以盤代跌來修正指標，但如果出現帶量長黑時，仍須優先將現金水位拉高。

交易策略不預設立場，確認盤點過行情的利多及利空因子後，在各種可能發生的情境都制定好對應的交易策略，在情境發生時就能第一時間反應，也不用擔心手忙腳亂。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1192期 紀緯明）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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