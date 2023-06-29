群益：H2高點上看18,500點 聚焦3大投資

群益投顧：H2高點看18,500 提「三大投資建議」

群益金融集團29日舉辦2023年下半年投資展望說明會，群益投顧分析，利率、庫存、通膨與基期等「四大重要因素」2024年展望均樂觀，有望於今年下半年提前發酵、吸引資金進場作多，指數下半年可能各月漲跌交錯，美國經濟回穩、緊縮利率政策尾聲，加上台股資行情、明年選舉行情加持，預估下半年加權指數高點將上看18,500點。

群益金融集團認為，利率、庫存、通膨與基期等四項重要關鍵因素，2024年展望皆樂觀，激勵2023年下半年發酵資金進場做多，指數下半年可能各月漲跌交錯，美國經濟回穩、緊縮利率政策尾聲，加上台股的資金行情與選舉政策行情，維持趨勢向上，預估高點將挑戰18,500點之上。

群益投顧董事長蔡明彥指出，受上半年累計漲幅已大、除息平減約600點因素影響，台股近期出現回檔，預估第三季高低點落在17,500～16,000點；不過，市場對Fed 2024年降息預期第四季將更趨濃厚，加上大陸經濟寬鬆政策、俄烏戰爭可能透出結束曙光，預估今年指數高點將會落在第四季，高低點介於16,500～18,500點。

蔡明彥指出，輝達（NVIDIA）優異財測引領人工智慧（AI）題材橫空出世，也讓台美兩地股市上半年走勢都表現得強於市場預期，研判全球景氣至明年初選舉時，頂多是「回到綠燈區的邊緣」，故選後行情仍看好，展望下半年乃至明年，經濟狀況能否持續復甦將與股市發展息息相關。

群益投顧針對下半年投資也提出「三大建議」，第一，2023年美國科技股股價大復活，投資者判斷多元化，業績只要「優於預期」股價就有上漲機會，2024年降低利率預期心理，更將提高科技類股估值。

第二，就是台積電「護國神山」地位，美日歐都歡迎台積電設廠，台積電仍將最主要核心製造業務投資台灣，預估台積電7月及10月法說會可能會是股價與指數重要轉折點，投資人可多加留意。

第三，股價領先基本面，第三季起企業獲利復甦，而股價第二季起漲，科技巨擘全面投入人工智慧（AI），將改變產品、服務、營運策略與產業生態，台股也出現AI狂熱，「泛AI科技股」範圍擴大。