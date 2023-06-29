除息兩樣情 力旺采鈺達陣 夏都八方窘貼息

萬七、月線又開溜 3猛將1日填息撐人氣

台股今天上演虎頭蛇尾戲碼，盤中大漲百點攻克月線及萬七關後，在信心不足下翻黑回測16900關。相較台積電（2330）、聯發科（2454）拉回平盤附近整理，今日除息的半導體族群力旺（3529）、采鈺（6789）、瑞鼎（3592）及宇瞻（8271）獲買盤相挺表現強勢，力旺（3529）、采鈺（6789）一日填息達陣，瑞鼎（3592）盤中達338元、填息率約47％，宇瞻（8271）盤中達60.4元、填息約78％。

其餘重量級除息股好壞不一，觀光股表現不同調，雲品（2748）一日填息達陣，夏都（2722）、八方雲集（2753）窘貼息，其餘包括南亞（1303）、宏碁（2353）變臉貼息，中華電（2412）、元大金（2885）填息路小碎步前進。

另外，眾所矚目的貨櫃三雄除息大戲將由除息70元的長榮（2603）明日揭開序幕，萬海（2615）下周一除息5元，陽明（2609）下周二除息20元，填息行情力度備受市場矚目，惟因海運市況疲軟，今明年明顯供過於求，完全填權息恐有難度。

分析師表示，台股進入除權息旺季，推估指數恐再蒸發280～300點，後續聚焦長榮、聯電、鴻海等指標股能否展現填息力道，有利提振市場信心，第三季因Fed升息及上市櫃接力除息等影響，預料台股將先下後上，低基期、前景正向個股為資金輪動關注焦點。

（時報資訊 龍彩霖）

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