6/29盤中熱門焦點股

今（6/29）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）雲品秒填息達陣 營運動能看旺

雲朗觀光集團旗下雲品(2748)股東常會決議配息約1.26元，今（29）日以每股91.9元參考價除息交易。雲品股價21日觸及130元新高後回測92元支撐，今日開高後僅費時約30秒即順利填息達陣，最高上漲2.07％至93.8元，早盤維持近1％穩健漲勢。

雲品受惠市場需求暢旺，雖略受日月潭雲品溫泉酒店3月閉館13天裝修影響，2023年首季稅後淨利0.83億元，雖季減達30.18％、仍年增達23.1％，仍創同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）0.86元。

在日月潭雲品持續裝修、關閉半數客房的不利因素影響下，雲品5月自結合併營收1.7億元，月增6.11％、年增達1.03倍。累計前5月合併營收9.54億元、年增達24.81％，雙創僅次於2019年的同期次高，營運動能仍維持暢旺。

展望後市，受惠6月底端午4天連假的大量國旅住房需求，日月潭雲品與台北君品的住房率維持穩健表現，目前台北君品國際旅客回流約7成，隨著國際旅遊市場持續復甦，日月潭雲品與台北君品第二季住房成績亦可望提升。

同時，隨著暑假旅遊旺季將近、疫情常態化、邊境解封帶動跨境旅遊市場回溫，雲品旗下擁有城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會事業與委託經營管理事業，看好三大營運項目可望因市場復甦維持強勢營運動能，推升業績同步走揚。

雲品表示，將聚焦中高端市場，積極拓展館外餐飲業務多角化布局，逐步提升「君品Collection」營收比重，力拚提升毛利率及營益率表現。而斥資上億、耗時5個月裝修的日月潭雲品，預計7月25日全數完工並正式重新開幕，提供更頂級尊榮的服務。

雲品旗下「君品Collection」受理的委託經營管理案，目前共有星級酒店、宴會暨餐飲事業、頂級民宿、永續園區、豪宅銷售延伸服務等五大類型，迄今已有7處營運、4處籌備中，且在全台各地尚有多處案源討論提案中，看好未來能為雲品擴展更多市占率與品牌能見度。（時報資訊 林資傑）

（2）記憶體開趴 華邦電最嗨飆6% 6檔紅通通

記憶體族群今受惠美光財報報喜並暗示週期拐點已到，多頭士氣大振，盤初華邦電（2344）噴量飆升逾6％，激勵晶豪科（3006）、南亞科（2408）攜手強漲逾4％，並帶動威剛（3260）、品安（8022）聯袂漲逾2％，茂矽（2342）、創見（2451）也攜手走高，成為盤面多頭主力之一。

記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）受惠AI產業蓬勃發展帶動對記憶體晶片的需求，以及其傳統PC、智慧機市場供過於求的情況持續緩解，其第三財季營收37.52億美元，雖年減57％，但仍優於市場預期，而每股虧損1.43美元，亦優於市場預估。

展望本季，美光預期營收約37億～41億美元，每股虧損預期介於1.12～1.26美元，而分析師則預期營收為38.8億美元，每股虧損約1.07美元。美光財報喜訊激勵其盤後股價大漲逾3％，台廠相關概念股今日也開趴同樂。

而三星將於7月初公告初步獲利，市場關注其毛利率是否落底。據調研機構預估，美光、海力士及三星等三大記憶體廠第二季財報雖恐持續虧損，但幅度將呈現收歛。科技業者則認為，美光展望樂觀，有助於台股南亞科、威剛、十詮等後市表現。（時報資訊 李慧蘭）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(3244)：美光財報、財測雙喜，激勵股價飛過5日線、月線，直逼30關，成交量不到10:15已近6.5萬張。

2.世紀鋼(9958)：接單暢旺+營運好轉，獲外資連日買超，昨本土法人也加入多頭行列，今日成交量倍增，股價狂奔漲停鎖死。

3.嘉聯益(6153)：客戶重啟拉貨，H2看旺，轉骨題材吸引買盤資金，今早爆出逾萬張大量、股價飆漲逾7.5%。

4.仲琦(2419)：拜登砸420億拚寬頻基建，爆量衝上32.9元，改寫歷史高。

5.緯穎(6669)：AI伺服器成長動能可期，外資及投信反手買超，急攻漲停衝1295元天價。

6.智原(3035)：營運將重拾成長，土洋法人同聲喊買，股價站穩200元後續攻新高。

7.訊芯-KY(6451)：昨(28)日董事改選，蔣尚義出任董座，下半年拚成長，股價頻頻漲停。

8.緯創(3231)：獲投信連2買，啟動作帳行情，放量大漲4%，穩守5日線高檔區。

9.南亞科(2408)：昨強勢填息後，今日受美光報喜帶動，股價再漲逾4%，一舉收復5日線、70關。

10.中鴻(2014)：股東會決配息0.35元，預期鋼市8~9月築底回升，股價持穩高檔反應。

11.鈊象(3293)：決配息35元，董座樂觀看待全年營收雙位數成長，股價小漲，守穩月線。

12.三陽工業(2206)：董座於昨日股東會喊話，今年六輪全力衝刺下，力拚全年營收再創高，但股價續回調逾1%。

13.榮成(1909)：86.65億元連結ESG聯貸簽約，投入低碳造紙，股價走高反應，拿回5日線、季線。

14.網家(8044)：三路並進拚轉盈，盤初帶量走高逾3%，攻克5日線、拚上月線。

15.正隆(1904)：陸進口工紙零關稅，提升競爭力，盤初股價彈上5日線，領漲造紙股。

16.車王電(1533)：與華德動能共同投資氫豐綠能成為最大股東，未來擬發展氫能巴士，獲多頭肯定，股價續漲逾3%。

17.聯德控股-KY(4912)：AI伺服器大廠訂單帶動營運逐季揚，多方續強上挺，一度漲逾半根停板。

18.致伸(4915)：產品組合優化帶高毛利率，本土法人力挺，投信偕自營商昨日買超4215張，反彈3%跨過66.5元壓力區。

19.貿聯-KY(3665)：沾上AI，樂觀下半年反彈，扭轉頹勢上漲3%，站回5日線。

20.台燿(6274)：擁規格升級商機，股價跌幅已深，自營商小幅買進下，上漲近3%。

21.佶優(5452)：充電樁、充電槍市場吸金，後市看俏，整理結束股價連三跳，創下逾2個月高點。

22.聯華(1229)：今年EPS看優去年，三大法人連4買合計逾2千張，基本、籌碼面雙優，走強挑戰70元。

23.長榮航(2618)：總經理孫嘉明指出，高票價延續至明年Q1，全年營運拚新高，外資大買，股價衝高回落近2.5%。

24.創意(3443)：AI題材續吸引買盤，股價上漲重登5日均線之上。

25.精測(6510)：5月營收月增0.63%，年減42.38%，Q2有望擺脫虧損，Q3動能回升，股價續強。

26.老爺知(5704)：自結5月虧損30萬元，每股淨損0.01元，股價在短均線之下整理。

27.南亞(1303)：每股配息3元，今日除息，股價穩揚。

28.力旺(3529)：配息約20.5元今日除息，開高走高秒填息。

29.八方雲集 (2753)：去年下半年度股息5.01059元今除息，股價開低呈現貼息。

30.泰福-KY(6541)：瞄準ADC商機，估2025年爆發，一度彈升3.7%。

31.台耀(4746)：昨日外資擴大買超，股價衝高近5%達99.9元後見壓，盤中翻黑轉跌近3.5%。

32.佳能(2374)：將於越南成立第三生產基地，股價走揚，跳上短均。

33.喬山(1736)：2025年商用營收拚500億，股價反彈逾4%。

34.長佳智能(6841)：旗下明碁醫院將在香港IPO，法人看好，晨盤一度揚升逾5%。

35.昇達科(3491)：7月起營運將逐季成長，早盤走高近4%。

36.技嘉(2376)：AI伺服器陸續出貨，下半年營收、獲利看升，買盤相挺，月線有撐。

37.東台(4526)：風電、航太及電動車訂單增長，H2營收轉正可期，亮燈觸第二根漲停後打開，力保20元近五年高。

38.亞德客-KY(1590)：接單強勁，Q2營運優於去年同期，買盤點火，一度強彈4%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）外資、投信齊挺 緯穎漲停衝天價

緯穎（6669）股價今早短多急拉亮燈漲停，股價1295元創掛牌新高，外資和投信昨天站在買方。

緯穎(6669)今年上演一日填息，每股配發現金股利50元，6月14日除息日，買盤火力全開一路衝上漲停收復1200元；而今天短多續攻再登1295元歷史新高，緯穎採用輝達（NVIDIA）GPU架構的DGX A100系列產品擬2023年底到2024年陸續出貨。

法人指出，雲端資料商對AI的投資有目共睹，然資料中心受到景氣變化，現在比較著重在AI訓練，對原有運算跟儲存有優化的狀況，AI SERVER首季已經有量產出貨，各個AI專案發展時間不一 ，如果是現在還在設計階段的專案，可能要年底~24年初才會有比較明顯貢獻。緯穎今年規劃50億元的資本支出，進度會稍放緩，機器設備估2024年才會進來。

緯穎產能大部分產能在台灣，其次是馬來西亞廠，至於墨西哥沒有主機板生產線。首季緯穎資本支出8億台幣，2Q繼續發生，2023墨西哥廠是一個主要資本支出的投資，公司會視狀況微調時間節奏，大方向不會停，機器設備明年再看狀況適時調整。

今年5月，緯穎宣布對墨西哥當地子公司WYMX增資4000萬美元（約新台幣12億2960萬元），未來也將繼續依資金需求進行投資，目前觀察到雲端伺服器產業下半年市況優於上半年，全年將年增個位數百分比。（時報資訊 任珮云）

（5）上櫃生醫好嗨 杏一、中裕及雙美鎖漲停

上櫃生醫族群今日多頭士氣如虹，杏一(4175)開高後直飆漲停板125.5元鎖住、中裕(4147)挾著利多股價也直奔漲停108元，雙美(4728)也跟進飆上漲停，盛弘(8403)、長佳智能(6841)、佰研(3205)等漲幅都在4~5%不等，推升上櫃生醫指數漲幅超過2%，成為盤面的人氣焦點。

中裕行中的長效型TMB-365及TMB-380合併用藥愛滋病治療1b/2a臨床試驗，已在112年6月29日完成最後一個先鋒組受試者的最後一次訪視(Last Patient Out)。預估需約兩個月左右分析臨床樣品數據，完成後將儘速舉行投資人暨法說會，正式發表相關的先鋒組臨床數據結果。之後將進行後續核心組的臨床試驗，以及同步啟動與愛滋病重要藥廠進行授權或共同開發等議題的討論。

長佳智能腦出血檢測系統日前獲得TFDA醫療器材核准函，總計長佳智能至今已獲得11項台灣TFDA與6項美國FDA醫材上市許可。據長佳智能表示，「腦出血檢測系統」為電腦輔助AI分流軟體，可協助排序醫療工作流程。

大江生醫(8436)在日本東京發明獎奪下三面金獎獎牌，參展的項目分別為印地安娜娜(鳳梨)萃取、燃脂益生菌TCI757還有白皙果萃取，其中白皙果萃取還額外獲得特別獎的獎項，再度認證大江生醫的科研實力，大江生醫董事長林詠翔表示：「全球對於保健品的需求皆有顯著增長，目前積極開發新產品，對今年營運表現樂觀看待」。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）AI概念股 緯穎漲停 技嘉測月線

AI概念股，今早在緯穎（6669）帶頭漲停下，技嘉（2376）股價在連3黑後早盤翻紅，於月線獲得支撐！

技嘉營運團隊保守看待第2季動能，但以全年來看，板卡、顯卡業績表現可望年增低個位數百分比、伺服器產品仍看好能年增雙位數百分比，今年伺服器目標佔整體營收25%，AI（人工智慧）伺服器佔比第2季後將逐季提高。法人估，2Q技嘉EPS 2.52 元，但看好顯卡新品出貨及Server帶動獲利持續成長，預估今、明兩年的EPS 分別為11.32/13.86元。

技嘉在今年初宣布，原網通事業群自元月1日起正式分拆，獨立為技鋼科技股份有限公司，其屬技嘉100%持股子公司。技嘉表示，技鋼科技將持續以GIGABYTE品牌推動伺服器業務擴展與研發創新。此策略分割案是由技嘉董事會決議並經股東會投票通過，目的為落實專業分工、提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力，使技嘉能夠持續為企業客戶和消費市場創造永續價值。

技鋼也在4月時宣布推出一系列支援最新AMD和Intel平台的強大GPU偕同運算伺服器，設計支援包含NVIDIA HGX H100的4顆和8顆運算卡模組等多樣型號。

技鋼科技表示，協同運算伺服器在加密貨幣的需求減少後，轉向佈局高效能運算和人工智能應用，尤其是最近熱門的生成式AI；隨著OpenAI的ChatGPT以及其他AI聊天機器人的出現，大量GPU使用需求應運而生，推動系統優化以訓練大型語言模型。

技嘉新推出的G系列伺服器能夠處理大型語言模型，提供使用者所需的高度客製化服務完成工作負載。

技鋼指出，NVIDIA HGX H100是最全面的人工智慧超級運算GPU，集結NVIDIA H100 運算卡效能及一氣呵成的NVIDIA AI和NVIDIA HPC軟體堆疊，提供最強大的模擬、數據分析和人工智慧效能。HGX H100作為一個伺服器構建模組，以四顆或八顆H100 GPU配置的形式供應。

四顆GPU HGX H100採用完整的點對點NVLink高速互連技術；而八顆GPU配置則透過NVSwitch提供高速穩定的GPU互連頻寬。利用FP8精度Tensor Core的運算效能，8顆HGX H100模組提供超過32 petaFLOPS的FP8深度學習計算性能。（時報資訊 任珮云）

（7）拜登砸420億美元拚網速 網通族群連飆2天

美國總統拜登灑幣拚網通基礎建設，題材連續第二天發酵，中磊(5388)盤中攻上漲停，仲琦(2419)延續昨日漲停氣勢，今(29)日爆量大漲，漲幅一度逾8%，星通(3025)也大漲逾8%，光聖(6442)、合勤控(3704)漲幅逾6%，其餘正文(4906)、啟碁(6285)、明泰(3380)等股價也均強勢演出，網通族群整體漲勢整齊。

美國總統拜登宣布，擬在基礎建設法中提撥逾420億美元(折合新台幣約1.3兆元)，打造全美高速網路。這筆420億美元資金已經由國會透過基礎建設法提撥，且由美國商務部監督，預定未來兩年內透過寬頻公平、使用與部署計畫分配；預估各州將獲得至少1.07億美元，其中有19個州則將獲得超過10億美元。

以台灣網通廠來說，包括仲琦、啟碁、智易等主力市場多在北美，近2~3年來，因應美中科技戰加溫，網通廠也紛紛在大陸之外另闢生產基地，主要集中在越南，有啟碁、智邦(2345)以及智易等，中磊則選是在菲律賓，為的就是針對客戶的需求可以有更彈性的產能調配，不僅如此，啟碁目前也正在評估在北美建立生產基地，主要就是針對當地客戶，顯示出台系網通廠在美國市場的重要性日益提升。

美國力拚網路基礎建設，由於幅員廣闊，整體衍生商機驚人，但現些段有鑑於美中關係緊張，加上網路攸關國安問題，故此波商機大陸網通業者接單機會有限，換言之，台系網通廠將有充足的發揮空間，未來數年營運可望再添動能。（時報資訊 王逸芯）

（8）買盤也放暑假？航空雙雄黯淡 觀光樂不起來

暑假本周登場，然觀光航運多頭行情已久，吃喝玩樂利多失效，今日回檔修正。航空雙雄遭殺，長榮航（2618）、華航（2610）盤中跌幅超過2％。上市觀光股漲跌各居半，夏都（2722）跌逾2％，壓力較大。上櫃觀光股方面，旅行社股成為追殺標的，易飛網（2734）跌幅高達6％，燦星旅（2719）、五福（2745）下跌3~4％，山富（2743）雖然穩於盤上，但漲幅不到1％，漲勢熄火。

長榮航總經理孫嘉明表示，受惠於暑假旅遊旺季，第三季客運營收將優於第二季並創下歷史新高，高票價趨勢將延續至2024年第一季以及油價走低的優勢下，今年獲利有望創下歷史新高。股價自4月下旬起飛，越過30元、40元整數大關，在本月創歷史新高價，外資近二日合計買超逾2萬張。

不過投信開始減碼，連三日賣超逾3千張，雖然額度不高，但股價已位在高檔區且台股萬七震盪加劇，落袋為安驅使下，賣單持續湧出，多空對戰40元。這把火也燒到華航，旺季需求、Q3營運攀高峰等題材，不及真正獲利來的實際，盤中華航低點下探至26.25元，5日、10日全失守。

雲品（2748）決議配息約1.26元，今（29）日以每股91.9元參考價除息交易。雲品股價21日觸及130元新高後回測92元支撐，今日開高後僅費時約30秒即順利填息達陣，最高上漲2.07％至93.8元，早盤維持近1％穩健漲勢，成為上市觀光股中的抗空大將。

旅行社個股受惠業績轉強，成為前期大飆股，雄獅（2731）、鳳凰（5706）、山富、五福、燦星旅入列百元俱樂部，28日衝漲一波後，因今日盤初聚焦在電子股，多方休息。今日暑假受惠的航空與觀光股下蹲，待6月營收與半年報成績揭露時，可望再有新動作。（時報資訊 張嘉倚）

（9）訂單回籠+蔣尚義掌董座 訊芯-KY攻頂

系統模組封裝廠訊芯-KY（6451）今開高之後不回頭，並在開市15分鐘內，被連續大單拉高至漲停板，技術面日K線連續拉出5根紅線，表現搶眼。

訊芯-KY28日舉行股東會，進行董監全面改選，總經理徐文一表示，上半年高庫存壓力持續緩解，營運第三季漸露曙光、訂單慢慢回籠，下半年將恢復成長正軌，隨著AI伺服器浪潮帶動之下，光纖收發模組、先進封裝等，皆為訊芯未來發展機會。

另外為快速拓展中國市場，通過子公司訊芸中國大陸A掛牌議案，擬於上海或深圳證券交易所上市，上市後訊芯對訊芸持股比例，將由目前持股78.05％降為約70％。對此，徐文一提及面對紅色供應鏈人才挖腳情況嚴重，掛牌其中主要目的就是為了留才，上市時程預計會在一年至一年半左右，仍待時間發酵。

訊芯因應地緣政治風險，調整腳步擴大越南設廠，隨著河內廠良率提升，開始承接美系客戶光收發模組訂單，新投資之北江廠已於今年5月啟用，憑藉河內廠經驗，順利進行試產及量產，未來產能也會陸續開出，擴大服務歐美系客戶。而中國當地訂單將由廣東中山廠來承接，市場分野逐步形成，因應美中脫鉤。

徐文一表示，訊芯在高速光纖收發模組及SiP領域皆有不錯的斬獲，終端產品主要為消費性電子產業及光模組市場。隨著AI趨勢帶動，伺服器會追求更快速度、更大頻寬，因此將大量導入光纖產品，公司400G及800G光纖收發模組前景可期，今、明年都將會陸續進入量產。另外先進封裝也一直都是公司長期發展方向，現階段如CPO（光學共封裝）已有樣品，也可望直接受惠AI趨勢。

訊芯股東會全面改選七席董事，包含四席董事、三席獨董。四席董事候選人均為鴻海法人代表，其中董事長由蔣尚義擔任，另外鴻揚半導體副總何家驊及國創半導體監察人黃英士亦為原班人馬，最引關注為蔣尚義加入訊芯董事會，徐文一指出，蔣尚義對半導體產業熟稔，自加入鴻海後，雙方便就一直有在合作，後續細節仍在討論，不過主要鎖定AI人工智慧、半導體、通訊等三大核心應用。（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（10）夏都漲多窘貼權息 前5月獲利近倍增

飯店業者夏都(2722)股東常會通過配息0.6元、配股0.6元，合計派利1.2元，今（29）日以每股97.1元參考價除權息交易。夏都股價26日觸及123元新高後拉回，今日在賣壓出籠下開低挫跌3.5％至93.7元，窘陷貼權息態勢，早盤跌幅逾1.5％，表現弱於大盤。

夏都目前擁有3處據點，包括1998年10月開幕的墾丁夏都沙灘酒店，2018年4月推出新品牌「夏都城旅」、於台南安平開出首處據點，並在同年7月取得緊臨台南火車站與赤崁文化園區的「富朗酒店」過半股權、更名為「夏都富朗酒店」。

夏都2023年首季合併營收1.87億元，季減2.41％、年增6.39％，創同期新高。毛利率42.26％、營益率9.38％，雙創近7年同期高點。配合業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利0.22億元，季增達31.29％、年增達73.64％，每股盈餘0.2元，雙創同期新高。

由於近期股票交易達證交所公告注意標準，夏都依規定公布相關財報，5月自結合併營收0.55億元，月減16.45％、年增達57.25％，稅前淨利0.05億元，月減達95.91％、但年增達1.04倍，稅後淨利0.12億元，月減達87.57％、但年增達近1.14倍，每股盈餘0.01元。

在疫情影響逐步消散下，累計夏都前5月自結合併營收3.09億元、年增14.19％。稅前淨利0.44億元、年增達75.99％，稅後淨利0.39億元、年增達98.66％，其中歸屬母公司稅後淨利0.33億元，每股盈餘0.3元。

展望後市，雖然去年開始的經濟成長轉弱情勢延續至今年，所幸政府公建預算規模創高，加上民間消費力道仍強，且受惠邊境開放及國內防疫管制措施逐步解除，夏都看好國人消費可望大幅增加。

同時，夏都亦重啟拓點布局計畫，過去取得的屏東縣恆春土地在2年前完成周邊土地收購，預計將斥資35億元打造20層樓高的「恆春夏都溫泉酒店」，規畫設置逾300間客房，並引進商場及影城，若今年順利取得建照，預計下半年動工、最快2025年開幕營運。(時報資訊 林資傑)