美股指數多收黑 法人：台股量縮買盤保守

美國聯邦準備理事會（Fed）為對抗通膨不排除再度連續升息，美股主要指數28日多半收跌。法人表示，台股月線得而復失，短期均線下彎走弱，成交量連3天縮減，市場買盤進場意願不高。

美股道瓊工業指數28日下跌74.08點或0.22%，收在33852.66點。標準普爾500指數下挫1.55點或0.04%，收在4376.86點。那斯達克指數上揚36.08點或0.27%，收在13591.75點。費城半導體指數下滑32.93點或0.90%，收在3609.48點。

台股28日開高走高，但電子權值股台積電盤中漲勢收斂，終場加權指數上漲47.73點，收在16935.63點，未能站回月線約16950點，萬七關卡得而復失，分析師評估新台幣貶值導致資金退潮是主因。

產業訊息部分，鴻海董事長劉揚偉28日在中國大陸天津表示，富士康沒有從中國大陸轉移的計畫，鴻海集團在中國大陸不是去產能化，而是要企業的可持續性發展。

統一企業董事長羅智先28日出席股東會受訪表示，儘管原物料高漲對獲利造成壓力，但長遠考量，希望在不漲價的情況下，從管理能力上去努力。只要量販龍頭家樂福併入集團後，集團營收很容易就達到新台幣6000億元，真正下一個里程碑是7000億元大關。

自行車廠美利達工業表示，客戶端庫存消化速度優於預期，搭配降低產能，預計第3季底至第4季可結束打折賣庫存的壓力。