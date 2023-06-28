6/29盤前》供過於求 外資予這檔賣出評等

台股今（6/29）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股端午節後連兩日拉回，28日加權指數止跌上揚47.73點，收高16,935.63點。統一投顧最新釋出台股下半年的展望，認為隨著企業獲利日益攀升，台股雖處雜音紛擾，但仍可望展現韌性、迎向萬八。

2.特斯拉（Tesla）超充大聯盟發揮海納百川的神技，繼在北美開疆闢土外，又迎來了歐洲的第一個嬌客Volvo，特斯拉超充聯盟結盟對象從北美邁向歐洲、越擴越大，不單台達電、光寶科等大廠，貿聯-KY、健和興等特斯拉受惠族群摩拳擦掌，就連非特斯拉陣營也蓄勢待發。

3.系統模組封裝廠訊芯-KY（6451）28日舉行股東會，進行董監全面改選，總經理徐文一表示，上半年高庫存壓力持續緩解，營運第三季漸露曙光、訂單慢慢回籠，下半年將恢復成長正軌，隨著AI伺服器浪潮帶動之下，光纖收發模組、先進封裝等，皆為訊芯未來發展機會。

另外為快速拓展中國市場，通過子公司訊芸中國大陸A掛牌議案，擬於上海或深圳證券交易所上市，上市後訊芯對訊芸持股比例，將由目前持股78.05％降為約70％。

4.2024年選舉將至，欲求連任的美國總統拜登大撒幣拚寬頻基建，台廠雨露均霑，華星光（4979）、宇智（6470）等網通概念股延遲反映，股價28日齊破新高，整體表現氣勢如虹。

5.瑞典車商Volvo 27日表示，已與電動車商特斯拉（Tesla）簽約，讓其電動車的車主能在美國、加拿大和墨西哥，使用特斯拉1.2萬個超級充電站，成首家在北美採用特斯拉充電技術的歐洲車商，並有助特斯拉技術一統美國的充電標準。

6.長榮航空28日在台東舉辦「十年星盟 在台深耕」記者會，總經理孫嘉明表示，受惠於暑假旅遊旺季，第三季客運營收將優於第二季並創下歷史新高，高票價趨勢將延續至2024年第一季，加上油價走低的優勢，今年獲利有望創下歷史新高。

7.薄膜觸控開關（MTS）廠科嘉-KY（5215）舉行股東會，董事長林志峰表示，供應鏈庫存降下來，但是下半年旺季需求動能不強。公司去年入股了百傑、瑞福德兩家公司，拓展銀漿、疏水劑、金屬、化工材料領域，除了自用之外，也期望拓展上游材料業務。

8.蘋果6月初發表首款擴增實境（AR）裝置Vision Pro，市場回應正向，接下來9月將發表Apple Watch Ultra與iPhone 15系列，投資專家看好台廠供應鏈第三季將進入拉貨旺季，可望大啖蘋果商機；28日受到蘋果股價與市值雙創新高激勵，13檔蘋概股在法人力棒下股價表態上漲。

9.遊戲股王鈊象（3293）28日舉行股東會，董事長李柯柱表示，2023年的三大成長動能來自於七大遊戲平台、遊戲授權商品及商用機台，今年前五月營收有15％的成長，希望2023年的整體營收成長率可維持此水準。整體而言，2023年業績將穩定成長。

10.三陽工業28日舉行股東會，董事長吳清源表示，三陽去年登上台灣二輪龍頭，市占更一路攀升至近40％，提前達成九年前上任時的333目標！展望今年，除四輪與二輪銷量都將再成長、拚全年營收續衝高，接下來主力將放在外銷，內部設定最新目標是「三年內二輪全球銷量要突破100萬輛大關。」

11.三五族大廠英特磊IET-KY（4971）28日股東會通過每股配發現金股利2元，董事長暨總經理高永中指出，2023年磷化銦（InP）營收比重可能小幅下滑，但國防用銻化鎵（GaSb）訂單穩定，除美國外，北歐、日韓客戶產品認證持續進行，估2023年營收占比升至15％～20％，砷化鎵（GaAs）亦取得高端國防及航天pHEMT訂單，需求看增。

12.士電（1503）、亞力（1514）、華城（1519）、中興電（1513）等機電大廠，因台電強韌電網計畫而受益，迎來未來至少三年營運榮景，加上太陽能電廠或升壓站統包工程，目前累積在手訂單均突破百億元，訂單能見度超過三年，今年營收及獲利有機會挑戰史上新高。

13.泰福-KY（6541）和浩鼎（4174）董事長閻雲28日表示，抗體藥物複合體（ADC）是未來20年主流，將採分進合擊的方式布局，浩鼎有藥物開發的龐大能量，將專注新藥研發；泰福瞄準CDMO生產，在台灣、美國都有廠，且有抗體藥和連結的技術，可以和其它藥廠合作，創造「共存」價值，都具備國際競爭力，預期兩家公司在2025年將有不錯的爆發力。

14.國邑*（6875）28日宣布，將L606新藥用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）、第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）二項適應症，進軍北美市場，以2.25億美元（台幣約70億元）授權予Liquidia公司，L606已進入三期臨床試驗，未來產品上市後，國邑可按銷售淨額級距收取雙位數銷售權利金。

15.工紙大廠榮成（1909）投資台灣再加碼，7年期86.65億元聯貸案28日辦理簽約，超額認貸達93.582億元，認貸比率135％，最終簽約金額86.65億元。本次聯貸資金除用於償還既有金融負債暨充實中期營運周轉金，也將用於彰化二林廠設置SRF（固體再生燃料）生質能鍋爐及發電設備，擴大循環經濟商模。

16.佳世達（2352）、長佳智能（6841）兩檔個股近期以醫療題材取勝，獲得法人認同，尤其佳世達旗下的明碁醫院即將在香港IPO，話題性十足。

17.生技、醫療產業大趨勢持續推動，研究機構出手調高指標股目標價。國票投顧點名，台康生技（6589）下半年營運已見轉機，即將迎接轉虧為盈利多，給予「買進」投資評等，推測合理股價升至176元；法人亦看好美時（1795）長線展望佳，帶動評價面提升。

18.美股走揚，台股也擺脫連兩日走弱陰影，28日櫃買指數收高220.64點，今（29）日將挑戰月線220.87點；精剛（1584）、威剛（3260）、元太（8069）、萬泰科（6190），以及榮剛（5009）等28日法人主要買超股，近期走勢持續受到關注。

19.佳能（2374）28日舉行股東會，會中通過配發股利0.45元。佳能董事長曾明仁表示，將在經營上多方向調整並進，包括處分非核心持股、持續光學產品研發，以及建置越南廠成為第三生產基地。佳能目前越南廠已經有一條產線投產，服務日本客戶，未來將也視客戶需求進行擴產。

20.端午節連假過後，台股即跌破「萬七」（17,000點）大關，外資本周來賣超達457.39億元。對此，金管會主委黃天牧28日表示，今年以來外資仍是買超居多，且5月台股已上漲1,000多點，對台股基本面仍有信心。

21.伺服器導軌廠川湖（2059）公告，為建立全球化布局，分散地緣政治風險，將斥資2,600萬美元（約當新台幣近8億元）透過100％轉投資企業設立美國子公司。

川湖近期股價表現強勢，在本益比往上修正帶動股價大漲之下，應主管機關要求公告單月自結損益，自結5月稅後純益2.22億元，年增26.56％，每股稅後純益2.32元。

22.前鼎為光電傳輸模組及光纖延長器專業廠商。展望2023年營運表現，前鼎營業目標為出貨光纖模組155萬個，該公司持續看好5G趨勢，將帶領了產業鏈的開發，也持續帶動光纖網路元件的需求。

23.品安（8088）股東會通過配發每股現金股利2.4元，並全面改選董事（含獨立董事）。品安公司董事長謝吳沛指出，展望未來，除繼續發展既有產品外，也跨足車用及固態硬碟等非DRAM領域，產品多元化，以因應市場趨勢。

24.喬山（1736）28日股東常會改選董事，選出13席董事（含4席獨董），喬山董事長羅崑泉與其妻、副董何月欣等人連任。羅崑泉表示，繼商用健身器材拿下業界第一後，希望三年（2025年）後，公司商用營收挑戰500億元，獲利率8～10％，作為公司50周年慶賀禮。

25.永豐實28日舉行股東會時宣布，投資10.1億元興建紙機及加工設備，預計12月量產，新增產能上看2成，可滿足市場需求，帶動未來成長動能。法人預估，永豐實紙品明年可望拿下台灣市場半壁江山。

26.軟板廠嘉聯益（6153）首季繳赤字財報，儘管全球總經變化仍大，業界對景氣不敢樂觀，然而在美系消費性品牌及其他客戶下半年重啟拉貨之下，嘉聯益下半年營運可望優於上半年，法人則預期嘉聯益有機會逐季成長。

27.近期在「新光一號」REITs連續標脫6棟不動產，開出大紅盤加持下，商用不動產市場一掃陰霾，據第一太平戴維斯28日統計，第二季商用不動產交易金額噴量，達448億元、年增4成；累計上半年商用不動產成交金額達607億元，衝上近8年第三大量。

28.瞄準南韓益生菌市場12.7億美元商機，晟德集團28日表示，旗下小金雞豐華生技與韓國保健食品龍頭Nutrione等四家公司簽署戰略合作協議（MOU），將攜手開發新型功能益生菌素材。該合作專案包括臨床學術和行銷策略計劃等，為營運拓展版圖。

29.寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰看好疫後餐飲市場大復甦，為強化集團餐飲競爭力、優化客人用餐體驗，以多元方式攜手台灣與澳門5位米其林摘星主廚合作，在旗下台北喜來登、寒舍艾美與寒居酒店，合開新餐廳或由星廚任顧問研發新菜單並指導廚藝，成了另類「五星飯店」，創觀光飯店市場先例，後續績效將引發業界關注。

30.行政院副院長鄭文燦於6月26日至29日率領經濟產業交流訪問團赴日本東京，進行為期4天的訪問。這也是台日斷交後，近30年來，行政部門次高層級訪日。行政院28日指出，鄭文燦希望在能源、淨零碳排、半導體、5G等議題上，凝聚產業合作共識，創造台日企業合作商機。

31.網家去年找來「媽咪愛」電商平台創辦人張瑜珊擔任網路家庭集團執行長暨總經理，針對小股東提問未來張瑜珊如何兼顧「媽咪愛」與網家營運，集團董事長詹宏志表示，兩家公司未來會以一個經營者為核心，而且就當初規畫，未來兩家公司將走向合併。

32.全球重視人工智慧（Artificial Intelligence；AI）關鍵運算資源的供需議題，DIGITIMES Research觀察，圖形處理器（Graphic Processing Unit；GPU）具效能優勢，成為AI算力主要來源，但全球AI算力尚處供不應求階段，台廠商機湧現。

33.遠東新28日召開股東會，會中通過去年財報及配發現金股利1.35元。展望未來，董事長徐旭東表示，淨零碳排是全球趨勢，也是企業競爭力的表現，集團全力投資節能減碳、擴充綠色產品，資本支出「無上限」。

34.在法人購住宅許可制7月1日上路前，富豪搶搭末班車！據台灣房屋調查，今年台北市56件總價逾1億元的豪宅交易，有33件為法人所買進，占比近6成，顯示在平均地權條例修正案上路前，高資產族紛紛提前規劃，布局以公司法人購置不動產。

35.拜燃料價格大幅回落之賜，澳洲5月消費者物價指數（CPI）年增率降至5.6％，創下13個月新低，核心通膨亦降溫，連帶推升澳洲央行（RBA）下周例會暫緩升息的市場預期。

36.統一集團董事長羅智先28日股東會後受訪指出，統一去年合併營收突破5,000億，但在併購台灣家樂福之後，很容易達到6,000億元，他認為勝之不武意義不大，畢竟台灣家樂福就是千億產值的大隻佬，因此他認為，挑戰7,000億營收才是真本事！

37.美國公債向來是最受投資人歡迎的避險資產，但根據達拉斯聯準銀行最新報告指出，並非所有美債都同等安全。美債做為資金避風港的吸引力主要體現於短期債券上頭，而非長期債券。（中性看待）

38.自行車大廠美利達集團副總經理鄭文祥28日在股東會後受訪時表示，甫落幕的「2023德國法蘭克福自行車展EUROBIKE」，吸引來自全球各國的買家，參觀人潮超乎預期，無論同業或異業均主攻電動輔助自行車（E-bike），「美利達持續看好高階自行車與E-bike市場，2025年新車款在美利達全球經銷商大會展示，頗受好評！」

39.人工智慧（AI）狂潮讓投資人對科技類股重燃興趣，今年迄今蘋果股價一路走高，27日收盤創下新高紀錄，28日開盤股價在平盤188美元附近上下攻防，早盤股價一度站上188.8元再創歷史新高，市值距離3兆美元里程碑僅一步之遙。

40.金磚國家疾呼「去美元化」，美元霸權地位面臨挑戰，但國際智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）最新調查指出，未來10年美元仍可保有世界儲備貨幣一哥地位。

據英國智庫OMFIF的研究，合計管理5兆美元資產的受調央行雖預期，美元占全球外匯儲備的比重「逐步」下滑，但10年後美元儲備的占比，僅從目前的58％降到54％。

41.光於28日盤後公布第三財季財報，虧損低於預期，且美光預計市場環境改善、AI領域的新需求將推動公司業績復甦，激勵其盤後股價拉升，也助力多檔晶片股盤後轉漲。

B.利空因子：

1.全球火熱的人工智慧（AI）已成為中美短兵交鋒的領域。繼去年10月實施晶片禁令後，傳美國政府最快7月初再頒布新晶片出口禁令，鎖定輝達（NVIDIA）旗下A800晶片在內的AI晶片；由於A800是輝達因應美方前波禁令，在縮減效能下向中國推出的「特供」晶片，一旦遭禁，勢必衝擊輝達業績和中國AI產業發展。

2.台股28日在美股反彈激勵下，指數一度收復月線，惟受資金持續撤出、新台幣走貶影響，盤中漲勢收斂，終場上漲47點收在16,935點，「萬七」得而復失，雖化解連日走跌危機，但成交量縮減至2,652億元，創近一個月低量。展望後市，投資專家認為大盤短線高檔整理機率高，第三季因Fed升息及上市櫃接力除息等影響，指數預料將先下後上，低基期、前景正向的個股為資金輪動關注焦點。

3.美國聯準會（Fed）主席鮑爾等世界主要央行總裁，28日齊聚歐洲央行（ECB）中央銀行論壇。鮑爾演說指出就業市場依舊強勁，未來利率須有更多限制性，Fed點狀圖顯示再升息二次機率高。

4.美國考慮對中國再祭新一波AI晶片出口管制，對照先前輝達已推出算力受限的A800取代A100，此次禁令再擴大針對A800，也需要取得出口許可。法人研判，禁令相對上次影響輕微，但將加速中國大陸發展自製化決心，對矽智財IP而言並不是壞事，但是對台積電而言，7奈米之產能利用率恐下滑，連帶先進封裝委外需求可能降低，伺服器零組件也會遭受波及。

5.針對遠傳電信擬吸收合併亞太電信案（遠亞併），公平會委員會決延長審議期間。公平會表示，因審議必要，依公平交易法第11條第7項但書規定，延長審議期間60個工作日至9月14日，已書面通知申報事業（遠傳電信）。

6.長虹董事長李文造28日指出，政策一直打房，營建成本居高不下，「建築業好的時代已經過去了！」為此長虹在經營策略上會作微調，以價格策略而言，不會賣得比別人貴、會便宜一點，在產品方面，將提升商辦占營收比重，現已從原本5成提高到6成。

至於土地部分，李文造強調，會儘量消化手中庫存約1,500億元的儲備量，購地則先暫緩。

7.環保署28日召開環評大會，會中審查力麗集團與台汽電合作開發彰化芳苑地區陸域風電環評案及風睿能源提出的苗栗二（海碩F5）風場，會中芳苑風電開發爭議多，由於當地屬於保育類鳥類活動的海埔新生地，農委會希望進入二階環評嚴格審查，最終經過閉門會議討論後，全案退回專案小組審查，並且要求再度減少風機支數。

8.服貿議題再度被重提，經濟部長王美花28日強調，在非常多的國家在談論中國去風險化的時候，台灣已經走出自己的道路，現在再回頭去談經貿整合，不是一個好的選擇。(中性看待)

9.匯豐銀行資產管理公司（HSBC Asset Management）表示，美國經濟即將在第四季步入衰退，緊接著，歐洲於2024年也進入經濟萎縮。

10.谷歌繼年初宣布裁員1.2萬人後，近日又宣布新一波裁員計畫，這回是因谷歌將先前收購的地圖軟體公司Waze併入谷歌地圖部門，迫使Waze團隊成員遭到裁汰。

11.大陸國家統計局28日公布今年1～5月規模以上工業企業實現利潤總額，呈現年減18.8％，降幅雖較1至4月份收窄，但官方坦言，受內需不足等因素拖累，工業企業復甦緩慢且基礎仍不牢固。另有專家指出，民營企業的盈利降幅仍大，恐成經濟回穩的隱憂。

12.國泰台大產學合作團隊28日發布「第二季經濟氣候暨金融情勢」，對今年台灣經濟成長率預估維持1.8％不變，並預估上半年將負成長，下半年才比較樂觀。至於國內核心通膨率還在2.5％以上，若持續維持高檔，不排除央行可能再升息。

13.網家（8044）28日舉行股東會，集團董事長詹宏志表示，2022年網家處於動盪、經營團隊異動及近年少見虧損的一年，何時轉虧為盈受矚目，詹宏志則以2006～2007年時的虧損花了七個季度由虧轉盈，期許這一次比之前更快。

14.里昂證券指出，砷化鎵晶圓代工產業面臨結構性供過於求考驗，穩懋（3105）與其競爭對手都無法在旺季時把產能利用率推升到70％以上水準，競爭壓力愈來愈大，將導致市場進一步下修穩懋獲利預期，給予「賣出」投資評等，推測合理股價僅100元。（閱讀全文）

15.京城建設（2524）28日股東常會改選8席董事，蔡天贊續任董事長，他在致股東報告書表示，政策打房針對性強烈，效果也將被放大檢視，今年房地產市場景氣一路冷到年底，幾乎是市場共識。

16.外資期現貨同站賣方。群益期貨指出，外資於期現貨持續同站賣方，自營商選擇權則呈現保守，整體籌碼面偏向悲觀，而就技術面觀察，台股多空在月線附近震盪拉鋸，目前在「萬七」大關無法順利突破下，短線台股的反彈仍可以選擇權方式悲觀操作。

17.美國聯準會主席鮑爾透露升息循環尚未結束，華爾街股市28日開低後震盪，道瓊工業指數早盤一度跌逾170點，午盤時跌幅曾收窄到約23點，後再度擴大，直至尾盤時段收窄，三大指數中最終只有那斯達克指數收紅。

道瓊工業指數下跌74.08點，或0.22%，收在33,852.66點；標準普爾500指數下挫1.55點，或0.04%，收在4,376.86點；那斯達克指數上揚36.08點，或0.27%，收在13,591.75點；費城半導體指數下滑32.93點，或0.90%，收在3,609.48點。

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