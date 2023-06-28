蘋果Q3拉貨 廣達、華通等13檔蘋鏈先紅

蘋果6月初發表首款擴增實境（AR）裝置Vision Pro，市場回應正向，接下來9月將發表Apple Watch Ultra與iPhone 15系列，投資專家看好台廠供應鏈第三季將進入拉貨旺季，可望大啖蘋果商機；28日受到蘋果股價與市值雙創新高激勵，13檔蘋概股在法人力棒下股價表態上漲。

蘋果27日股價收188.06美元上漲1.5％，市值增至2.958兆美元，直逼3兆美元大關，台廠蘋概念股紅通通，廣達、華通、精英、金像電、仁寶、致伸、聯發科、鴻海、瑞儀、今皓、佳必琪、可成、達興材料等13檔，有法人逆勢加持買進，股價表現亮眼。

第三季將進入蘋果手機拉貨旺季，台新投顧副總黃文清看好iPhone 15規格升級，可望較前兩代顯著刺激換機需求，相關手機零組件廠可留意；另隨著今年上半年台股大漲3,000多點，台新投顧也建議投資人留意布局股價低基期股。

蘋果世界開發者大會（WWDC）公開亮相萬眾期待的MR裝置-Vision Pro，預計明年初在美上市，雖然首款MR裝置規劃量並不多，但明年可望看到平價版的MR頭盔登場，隨著價格走向親民化，預期除了將帶動新一波熱潮外，市場也期待可與蘋果其他裝置搭配，互相拉抬銷量，台廠供應鏈全力備戰中。

此外，中國大陸618檔期智慧手機大戰中，蘋果仍穩居龍頭地位，是市場最大贏家，618銷售達562.8萬台，隨著9月秋季新品發表腳步接近，市場對蘋概股關注度加大。統一投顧董事長黎方國指出，蘋果供應鏈第三季將進入拉貨旺季，下半年營收、獲利將較上半年大幅增長，建議投資人逢低布局蘋概股。

投資專家也指出，上述法人加碼的蘋概股中，其中也不乏有多檔也具有AI伺服品題材，在AI同時加持下，讓蘋概股股價更給力，在多項題材同時放點下，電子股第三季成法人關注焦點。