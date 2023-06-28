台股萬七得而復失 法人這樣看Q3資金焦點

台股28日在美股反彈激勵下，指數一度收復月線，惟受資金持續撤出、新台幣走貶影響，盤中漲勢收斂，終場上漲47點收在16,935點，「萬七」得而復失，雖化解連日走跌危機，但成交量縮減至2,652億元，創近一個月低量。展望後市，投資專家認為大盤短線高檔整理機率高，第三季因Fed升息及上市櫃接力除息等影響，指數預料將先下後上，低基期、前景正向的個股為資金輪動關注焦點。

美股四大指數齊揚，激勵台股28日展現反彈氣勢，指數盤中最高上漲123點，但多方續航力不足，終場量縮小漲。法人動態部分，外資持續調節賣超95.38億，連三日減碼，累計端午節以來共提款457億元；投信、自營商28日則分別買超5.02億、37.59億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，6月底投信、集團作帳行情接近尾聲，持續衝刺績效的可能性降低，且台股攻上17,346點期間，即便指數收紅但仍留上影線，顯示上檔壓力逐步浮現；另28日成交金額也萎縮至近一個月低量，在「量先價行」下，預料指數短線為整理格局。

簡伯儀分析，此波台股反彈約2,000點，若以黃金切割率0.382推算，指數有回測16,600點的可能，未來大盤也接連有重量級個股除息，推估約讓指數蒸發280～300點，後續要關注長榮、聯電、鴻海等指標股能否展現填息力道，較有利增添市場信心。

群益投顧董事長蔡明彥認為，大盤28日萬七、月線關卡得而復失，短線技術面轉弱壓力未除，建議操作仍應適度保守，相對可關注Lululemon、NIKE、GAP等品牌服飾大廠財報優於預期，待庫存去化將擴大下單力度，有望帶動成衣代工業者下半年營運逐步回升。

另外，在指數高檔修正之際，正值傳統旺季的遊戲、食品、飲料及生技族群預料將成為盤面焦點，根據近10年統計經驗，食品類股7月上漲機率達8成，而先前因資金轉進電子股，導致生技類股進入整理已約兩個月時間，搭配生技展題材點火，吸金力道可期。

展望後市，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，Fed目前7月升息機率增加，導致資金回補動能開始「停看聽」，而第三季因投資氣氛較為保守，基本面持續下調，預期台股走勢仍為震盪。不過，由於下半年市場需求及企業獲利可望轉佳，建議布局長期趨勢看好的族群。

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