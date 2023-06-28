6月28日一分鐘強弱勢股
6月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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五福（2745）
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10.00
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受惠國境開放，帶動出國旅遊需求暢旺，首季獲利拉風，股價上衝
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良得電（2462）
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10.00
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進行客戶、產品與製造管理同步升級，後市營運看俏，股價攻漲停
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華星光（4979）
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10.00
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美國總統拜登宣布撒幣衝網速，激勵強勢大漲，站上5日均線
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前鼎（4908）
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9.99
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法說行情加持，吸引外資買盤進駐，股價帶量拉長紅K棒
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華安（6657）
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9.97
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糖尿病足潰瘍外用凝膠獲核准執行人體三期臨床試驗，股價寫連五漲
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邑錡（7402）
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9.96
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微光AR智能眼鏡影像模組持續出貨，股價沿5日線走揚
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聯德控股-KY（4912）
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9.95
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車用訂單旺，加上健身器材客戶庫存去化近尾聲，激勵早盤爆量亮燈漲停
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如興（4414）
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9.92
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獲自營商青睞，連二日合計買超5,361張，股價連三日漲停
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勤誠（8210）
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7.91
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AI伺服器專案於今年逐步放量，投信買超1,411張，帶動股價走揚
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太景*-KY（4157）
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7.17
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迎接生技月來臨，多頭回神催油門，帶動股價爆量上攻
製表：黎宣佑
6月28日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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正淩（8147）
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9.81
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市場變數增加影響營運表現，股價重挫、日K連三黑
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大宇資（6111）
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9.78
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股價創波段新高後，外資反手賣超1,518張，股價慘摔跌停
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沛亨（6291）
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7.84
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5日線形成蓋頭反壓，股價開高走低，寫連二黑
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天方能源（3073）
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7.35
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股價開高後一路走低，終場收長黑K棒，終止連86漲
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華新（1605）
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5.63
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參與發行海外存託憑證，每股發行價折合台幣約40.22元，股價跳水
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和康生（1783）
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4.75
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外資小幅調節，股價拉回修正，惟仍未跌破前日紅K低點
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富驊（5465）
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4.67
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外資、自營商連三日站在賣方，股價下跌，寫連三黑
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辛耘（3583）
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4.26
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外資由買轉賣，股價調節壓力沉重，延續貼息走勢
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安鈦克（6276）
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3.79
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股價創波段新高後，買盤追價力道不足，籌碼爆量換手，股價拉回
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萬潤（6187）
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3.63
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5日均線下彎沉重，自營商連八日賣超，股價摜破月線
製表：黎宣佑
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