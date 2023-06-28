6月28日一分鐘強弱勢股

6月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

五福（2745）

10.00

受惠國境開放，帶動出國旅遊需求暢旺，首季獲利拉風，股價上衝

良得電（2462）

10.00

進行客戶、產品與製造管理同步升級，後市營運看俏，股價攻漲停

華星光（4979）

10.00

美國總統拜登宣布撒幣衝網速，激勵強勢大漲，站上5日均線

前鼎（4908）

9.99

法說行情加持，吸引外資買盤進駐，股價帶量拉長紅K棒

華安（6657）

9.97

糖尿病足潰瘍外用凝膠獲核准執行人體三期臨床試驗，股價寫連五漲

邑錡（7402）

9.96

微光AR智能眼鏡影像模組持續出貨，股價沿5日線走揚

聯德控股-KY（4912）

9.95

車用訂單旺，加上健身器材客戶庫存去化近尾聲，激勵早盤爆量亮燈漲停

如興（4414）

9.92

獲自營商青睞，連二日合計買超5,361張，股價連三日漲停

勤誠（8210）

7.91

AI伺服器專案於今年逐步放量，投信買超1,411張，帶動股價走揚

太景*-KY（4157）

7.17

迎接生技月來臨，多頭回神催油門，帶動股價爆量上攻

表：黎宣佑

6月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

正淩（8147）

9.81

市場變數增加影響營運表現，股價重挫、日K連三黑

大宇資（6111）

9.78

股價創波段新高後，外資反手賣超1,518張，股價慘摔跌停

沛亨（6291）

7.84

5日線形成蓋頭反壓，股價開高走低，寫連二黑

天方能源（3073）

7.35

股價開高後一路走低，終場收長黑K棒，終止連86漲

華新（1605）

5.63

參與發行海外存託憑證，每股發行價折合台幣約40.22元，股價跳水

和康生（1783）

4.75

外資小幅調節，股價拉回修正，惟仍未跌破前日紅K低點

富驊（5465）

4.67

外資、自營商連三日站在賣方，股價下跌，寫連三黑

辛耘（3583）

4.26

外資由買轉賣，股價調節壓力沉重，延續貼息走勢

安鈦克（6276）

3.79

股價創波段新高後，買盤追價力道不足，籌碼爆量換手，股價拉回

萬潤（6187）

3.63

 5日均線下彎沉重，自營商連八日賣超，股價摜破月線

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑