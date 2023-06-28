美拚網速基建肥單落誰家? 網通廠「基」昂

為在大選前再添政績，並達成2030年全美家庭都能同享高速網路的目標，美國總統拜登宣布，將從基建法案中提撥超過420億美元，約合新台幣1.3億元打造全美高速網路；鑒於中美關係緊張加上網通建設涉及資安疑慮，市場預計這筆肥單將落入台系網通廠口袋，同時，因多家網通廠皆早已將主力市場設定在北美，因此今日相關族群獲得資金力挺，股價均有強勢表現。

據綜合報導，按照美國聯邦通訊委員會（FCC）數據顯示，美國尚有12.7%的地區須提高網速，為了在2030年讓全美家庭都有高速網路可用，白宮宣布，將從專門用於網路基礎建設之計畫「寬頻平等、接取與發展計畫」（BEAD）中，提撥逾420億美元來進行相關建設，在美國商務部的監督下，未來2年內將進行分配，其中，預期有19個州將分配到超過10億美元的資金，其他各州分配到的資金至少也有1.07億美元。

回顧「寬頻平等、接取與發展計畫」，是2021年美國650億美元計畫的一部分，將針對下載速度未達每秒100Mb、上傳速度至少20Mb的地區提供補助；此外，上周美國政府也通過9.3億美元中間英里寬頻建置補助計畫 （MMGP），意在降低業者核心網路連接成本並擴大網路寬頻。

綜合報導還指出，由於網通涉及資安疑慮，中方的資安保障向來備受質疑，因此這波基建大單有望落入台系網通廠口袋；按當前台廠布局，北美市場對於中磊（5388）、啟碁（6285）、智易（3596）、仲琦（2419）、正文（4906）、神準 （3558）等業者營收均有相當大的貢獻；以仲琦來說，北美營收佔比達8成，啟碁則有6成，其餘則為5成左右。

除上述業者，受拜登加強網通建設消息激勵，今日網通族群同慶，其餘包括華星光（4979）、德勝（8048）、普萊德（6263）、星通（3025）、統新（6426）、明泰（3380）、凱碩（8059）、萬泰科（6190）、合勤控（3704）等業者股價也有好表現，值得關注。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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