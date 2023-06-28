有錢買房還是買股好？網一面倒這樣說

房市、股市皆能致富，不過，要如何配置讓效益發揮到最大且風險降到最低常讓人兩難。有網友表示，手上除了有買房頭期款，還有1,350萬現金，經計算，他想不到用多餘資金買房的理由，他想請教網友，有多的現金會買房還是買股，以及把買房資金拿去買ETF有什麼風險。大多數網友都傾向買房，認為「股票會跌，台灣房價是會跌膩」；更有人反問，「上波跌到萬二房產有跌嗎」。

有PTT網友以「把買房的資金拿去買ETF風險在哪？」為題，想請網友幫忙給建議；原Po提到，目前她除了頭期款之外，還有1,350萬現金，目前有兩種選擇，一，用頭期款加1,350萬直接拿去買房；第二，把1,350萬拿去買高股息，再跟銀行貸款1,350萬，以利率2.06%計算，還款年限為30年。

接著，原Po以自己的歷史復盤（2019Q1至2022Q4）和買到歷史高點去預估配息獲利，扣掉貸款、稅金和二代健保後，總獲利為負22,472元；他作出結論表示，「遇到前四年的高點被套股息拿來養房貸大概會虧損2至3萬一年，但是存股族是長期投資放遠30年來看，應該不用太擔心」，他想知道，「大家會把錢拿去運用還是把現金拿去買房」。

此外，原Po也強調，「我想破頭想不到用多餘現金買房的理由，有沒有股市達人房市達人可以點醒我這種貪婪慾望」，他解釋會這樣做的原因是「繳完30年，等於繳完房貸，還有手裡的股票（退休金）」。

不過，對於原Po的作法，大多數人都建議先以買房為主，「股票會跌，台灣房價是會跌膩」、「買房啊…股市大漲或是薪水大漲都是推動房價大漲，買房怎麼輸」、「買房好像沒崩盤危險，穩欸」、「買房不會輸，現在國中生都知道要買房」、「台股會跌，台灣房產不會跌END」；甚至有人反問，「你只要回答我上波跌到萬二房產有跌嗎？」。

（旺得富理財網 李澍）

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