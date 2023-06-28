Lordstown聲請破產 鴻海股價法人這樣表態

美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown聲請破產保護、並控告入股投資的鴻海(2317)未遵守投資協議及其他多項承諾。投顧法人認為，就獲利及訂單面觀察，均認為Lordstown破產對鴻海影響有限。鴻海股價今（28）日未受影響，早盤開高後持穩紅盤，最高上漲1.75％。

鴻海2021年9月底與Lordstown簽訂原則協議（AIP），以每股6.8983美元認購取得Lordstown約6.8％股權，11月初正式簽署最終資產購買協議（APA），斥資2.3億美元買下Lordstown俄亥俄州廠房與設備，並由鴻海在該廠生產Endurance全尺寸電動皮卡。

不過，Lordstown股價3月跌破那斯達克指數掛牌最低要求1美元，鴻海隨後通知Lordstown退出投資協議，繼而引發糾紛、導致工廠一度停產。Lordstown 27日向美國德拉瓦爾破產法院聲請破產保護，並控告鴻海未遵守投資最高1.7億美元的協議及其他多項承諾。

對此，鴻海則回應指出，Lordstown不願依約履行雙方投資協議條款，集團一直持正面態度進行建設性協商，協助解決因營運造成的財務困境。對於Lordstown提告及聲明中的不實指控及惡意攻擊言論，將保留法律權益、並暫緩後續善意協商行動。

投顧法人對此分析，鴻海已投資Lordstown股權金額約5270萬美元（約新台幣16.34億元），在假設投資金額均無法回收的最壞情況下，預估對鴻海今年獲利影響僅約1.33％，因此Lordstown破產對鴻海獲利影響有限。

就訂單角度觀察，Lordstown僅為鴻海客戶之一，且專注於少量利基市場的商用電動皮卡。鴻海目前最大訂單來源為納智捷N7，且已生產交付可自駕的智慧純電農用曳引車Monarch MK-V、並規畫為Fisker生產電動車PEAR，因此投顧法人認為對鴻海影響亦有限。

投顧法人認為，與整體汽車產業相比，電動車銷售快速增長。但隨著Tesla降價促買氣、其他車廠跟進情況下，產量未達經濟規模且成本較高的中小型車廠或新創企業將面臨經營壓力。不過，就整體電動車市場來看，電動車銷量持續看好，相關供應鏈廠商仍朝正向發展。

（時報資訊 林資傑）