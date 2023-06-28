外資喊賣穩懋 下調每股盈餘至29%

終端市場需求疲弱，亞系外資保守看待穩懋(3105)，下調穩懋2023年到2025年每股盈餘6%到29%，並維持「賣出」評等，不過今天穩懋盤中股價未受影響，力守紅盤。

度過第1季谷底，穩懋自第2季起逐漸回穩，近期AI應用興起，穩懋董事長陳進財樂觀預期，化合物半導體在AI應用會有角色，陳進財表示，AI不可或缺的是資料中心與伺服器，由於資料或影音傳輸量很大，傳輸過程中除了RF，還有就是光纖/光通訊，光在AI傳輸大量資料扮演很重要的角色，這部分我們也有著墨，包括：傳送、接收、調變及處理，過去都是分離元件，我們跟客戶合作開發單晶片PIC整合元件，也有客戶開始量產。

展望下半年，陳進財表示，存貨問題已經解決，但地緣政治及總體經濟狀況仍待觀察，雖然今年上半年業績較去年衰退，但上半年是逐季往上，年衰退幅度逐漸縮小，下半年能否轉為年增，就看整體產業狀況。

不過，儘管穩懋營運逐季好轉，亞系外資最新報告仍保守看待穩懋，亞系外資指出，根據初步調查，穩懋第3季的產能利用率沒有顯著改善，為反應需求疲軟，下調穩懋2023年到2025年每股盈餘6%到29%，維持「賣出」評等及目標價100元。

（時報資訊 張漢綺）

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