拜登開金口撒幣 網通股鋪紅毯 5檔漲停歡呼

美國6月消費者信心指數創下2022年來新高，經濟數據報喜緩解聯準會激進升息擔憂，周二美股主要指數迎來反彈，道瓊指數連6跌止步，費半更是飆漲3.6％，台積電ADR漲近2％，早盤強拉7元至579元，拉升台股一度勁揚逾120點、重登萬七及月線大關。電子跟進表現強勢，網通族群受惠拜登大撒幣420億美元拚寬頻基建利多鼓舞，包括華星光（4979）、宇智（6470）、德勝（8048）、仲琦（2419）、普萊德（6263）攜手攻漲停，中磊（5388）、星通（3025）、統新（6426）、正文（4906）、明泰（3380）、凱碩（8059）、神準（3558）、萬泰科（6190）等大漲半根停板起跳，推升網通類指躍居上櫃各類股漲幅之冠。

美國總統拜登拚寬頻基建大撒幣不手軟，宣布規模超過420億美元的網路計畫，2030年前要讓美國家庭都可擁有高速網路，藉此宣傳任內政策，為接下來競選總統連任鋪路。各州預計今年稍晚提出初步計畫，美政府將釋出20％資金，估2025年將提撥餘款，鼓舞網通族群包括華星光（4979）、宇智（6470）、德勝（8048）、仲琦（2419）等亮燈漲停，整體表現氣勢如虹。

網通族群在全球持續進行網路通訊升級及建置下，相較冷淡的科技業景氣表現相對穩健，除了月營收維持穩健成績外，主要網通廠包括智邦（2345）、中磊（5388）、仲琦（2419）、明泰（3380）等今年來累計營收均較去年同期雙位數成長，整體網通產業下半年及全年營運可望維持成長步伐。

中磊（5388）累計前五月營收261.8億元，年增18.1％，創下同期新高紀錄，拜各國均加強布局數位基礎建設所賜，市場庫存調整4個季度後逐步趨於健康，下半年可望開始回溫，營收將逐季增，全年拚維持成長，盤初差一檔亮燈漲停，重返百元大關。

光模組廠華星光（4979）目前開發重點在400G以上應用70mW CW LD以及先進封裝技術，新產品帶動業績呈現成長，5月營收為1.99億元，年增105.22％，前5月營收8.16億元，年增107.85％，昨獲三大法人聯手買超2094張，晨盤火速攻頂衝上天價97.9元，力拚躋身百元俱樂部。

仲琦（2419）5月營收為9.84億元，年增10.91％，前5月營收48.27億元，年增17.59％，配息1.5元將於7月6日除息，在買盤搶卡位下噴量漲停，重登30元波段高，點火宇智（6470）、德勝（8048）跟進亮燈漲停，同步改寫波段高點。

分析師表示，近期國際盤在股價漲多後，將面臨機構的評價調整，短期不容易有大行情，台股將回到低基期輪動結構，選股以低基期成長股為首選，看好車用零組件、封測、工業電腦、網通、被動元件等次產業。

（時報資訊 龍彩霖）

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