投信扯後腿連8賣 十大作帳結帳名單一次看

台股今（28）日開盤大漲逾百點，但早盤漲幅快速收斂，萬七得而復失，向來不離不棄的投信隨季底作帳近尾聲，更見反手變現，昨（27）日再調節29.93億元，連續8個交易日賣超台股，累計提款165.86億元，包含台玻、旺宏、緯創、友達等10檔，近5日皆賣逾1.2萬張，結帳行情提早發動。

端午節過後台股跌多漲少，其中外資連2日賣超達362億元，投信也加入砍股票的行列，導致昨日一舉失守月線支撐。觀察投信近日動向，連5日大砍AI三哥，而即將在周五（30日）除息的長榮，也見棄息賣壓湧現。

投信近5日賣超的前10大個股，依序為台玻9萬420張、旺宏6萬979張、緯創5萬5,922張、友達4萬8,615張、長榮3萬8,511張、英業達3萬1,447張、台塑1萬8,017張、廣達1萬3,667張、奇鋐1萬3,604張與開發金1萬2,790張。

至於買超部分，投信近5日狂敲低基期金融股，前10大買超個股中，金融囊括一半，標的依序為宏碁9萬9,018張、兆豐金9萬6,876張、彰銀6萬8,837張、永豐餘5萬5,632張、遠東銀3萬8,005張、聯電3萬5,208張、統一2萬4,436張、永豐金2萬3,905張、中信金2萬1,188張與遠傳1萬8,799張。

不過，5/16起波段調節710億元的8大官股券商，連4日回補83.5億元，鎖定聯發科、聯電、緯創及創意等權值股，研判國安基金退場的賣壓暫告宣洩完畢，且國安基金將於7/13召開例會，屆時有望公布最新持股狀況。

資深分析師杜金龍表示，台股跌破月線，無傷多頭走勢，惟今年來台股漲幅已大，短線拉回幅度可能還沒滿足，要留意美股及外資動向；華南投顧董事長儲祥生則指，台股漲多一定有獲利回吐賣壓，但整理較久的生技股輪動大漲，顯示台股「還沒死」，今日有機會拉升、收下影線。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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