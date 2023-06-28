6/28盤中熱門焦點股

今（6/28）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）買氣超預期 中華車展笑顏

中華車（2204）周三（6/28）開高之後，欲小不易，迄上午9：47的市價暫報96.5元，大漲7.34%，重返五日線與月線之上，表現不錯。

今年來車市買氣超預期！各車廠看好下半年續熱，紛紛上修全年銷售目標，繼三陽現代及和泰車接連上修HYUNDAI及LEXUS全年銷量，中華車在MG持續熱銷推升下，內部也已展開討論，估今年MG銷量可達1.3萬輛，為繼3月上修至1.2萬輛後，二度調高全年銷量。

MG自去年重返台灣後，一連推出HS 1.5T旗艦版及HS PHEV馭電版，獲得市場好評，單月交車量一路成長，為滿足市場需求，中華車產線除加班因應，更破天荒申請移工，隨移工於5月正式上生產線，推升中華月產能突破4,000輛近年新高，也帶動MG提前達成單月1,000輛的交車目標。

伴隨3月上市的HS 2.0T AWD旗艦版也於6月開始交車，搭配產能增加，法人推估，MG在5月領牌達1032輛後，6月領牌應可再進一步成長創單月領牌新高，MG HS車系將穩居國產中型SUV市場銷量亞軍。

由於中華MG於9月還將再推出另一款全新跨界休旅車，以5、6月領牌表現優於預期，隨著新車上市後將帶出另波買氣，中華車因此看好，全年銷量可望較3月推估的1.2萬輛更進一步成長至1.3萬輛。

事實上，除銷售表現優於預期，中華車MG產線在上線半年內，已經開始獲利，隨著下半年月產能維持在1000輛以上，將可進一步推升中華車營收獲利成長。

除申請移工加入生產外，目前中華車產線主要以單班加班制因應，中華車表示，由於市場缺工嚴重，短期內不會往兩班制規劃。

隨今年新車買氣超旺，目前國內已有三陽現代調高HYUNDAI自年銷1.73萬輛增至1.85萬輛、和泰車上修LEXUS年銷目標自2.3萬輛至3萬輛，以及中華車預計將二度上修至1.3萬輛。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（2）美擬擴大布局高速網路 中磊強攻

中磊（5388）受惠美國擬擴大投資高速網路，在中多架構的供應鏈具想像空間下，今開高之後，欲小不易，早盤一度攻高至105.5元，迄上午9：54的市價暫報103元，仍大漲6.74%。

據了解，美國總統拜登在26日宣布規模超過420億美元的網路計畫，旨在讓每個美國家庭2030年以前都可擁有高速網路。拜登藉此宣傳他任內推動的政策，為接下來競選總統連任鋪路，市場解讀，該政策對台股供應鏈如中磊等網通股中多發展具正向。

電信寬頻設備大廠中磊日前舉行股東常會，會中通過私募案，期望引進策略投資夥伴，提升營運效能，為下一階段的營運成長蓄積動能。

中磊董事長王煒表示，隨著網路在生活中變得不可或缺，數位轉型快速變革引領創新營運模式，全球政府積極投資基礎建設，帶動網通設備需求。

另外，中磊掌握關鍵技術，提供光纖接取設備、DOCSIS Cable產品、商用網通設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等全系列解決方案。（工商時報 鄭淑芳、陳怡均、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.仲琦(2419)：受惠美寬頻碁建將迎大單，股價快攻漲停價30.05元，創波段高，成交量放大逾10倍。

2.高林(2906)：外資連日賣超，但股價仍向上墊高拉抬短均上揚，今早追價買盤湧入，爆量攻上漲停19.55元，改寫2月21日來波段新高。

3.東台(4526)：新品加強節能、收集碳足跡數據，7月5日除息、配息0.2元，買盤卡位急攻漲停。

4.良得電(2462)：Q3進入旺季，今年毛利率估明顯躍升，放量攻漲停，再創一波高點。

5.聯德控股-KY(4912)：獲AI伺服器大廠訂單，今年營運逐季揚，開高直攻漲停板。

6.江申(1525)：巴士車架在手訂單近千輛，目前產能滿到年底，今年本業將季季攀高，昨外資大舉買超103張，盤初一度飆上漲停，躍過5日線。

7.五福(2745)：疫後報復性旅遊，今年營運看旺，股價漲停再創新高。

8.和泰車(2207)：決派利2.2元，看好今年車市規模優於45萬輛，盤初股價持平反應。

9.南亞科(2408)：今日除息、開盤參考價68.7元，股價開高為70.3元，大步邁向填息路。

10.中華(2204)：擬二度調高MG全年銷量，盤初股價強彈逾3.5%，飆過5日線、劍指月線。

11.大宇資(6111)：進軍印度市場利多鈍化，盤初大舉回落逾6.5%

12.日月光投控(3711)：營運長吳田玉指需求復甦速度低於預期，但危機就是轉機，股價承壓。

13.義隆(2458)：Q2拉貨力道增溫，營收有望優於財測，股價力守百元。

14.聯發科(2454)：董座蔡明介本周拜會陸工信部，討論半導體與5G，股價小漲。

15.夏都(2722)：自結5月獲利125萬元，每股稅後淨利0.01元，股價下跌。

16.力成(6239)：出售蘇州廠持股予江波龍，預計處分利益折合新台幣23.84億元，可貢獻EPS逾3元，預計年底前可認列。股價持平。

17.智原(3035)：營運將重拾成長，匯豐、凱基同聲喊買，股價在200元以上高檔強勢整理。

18.長榮航(2618)：第三季暑假旺季來臨，今年營運挑戰新高，外資買超，股價站回40元。

19.川湖(2059)：外資投信逢低買，且台股彈高百點助攻，盤中觸及漲停。

20.建準(2421)：高階風扇解決方案出貨暢旺，今年表現可期，早盤攻上90元，走強5日線上。

21.海韻電(6203)：H2營收、獲利年增高水準，近來投信連4買合計984張，百元之上持續反攻，上漲3%。

22.金寶(2312)：今日除息、走高3%，搭上台股反彈列車，駛向填息路。

23.國泰金(2882)：配息0.9元今日除息，遭外資連2賣，晨盤填息路小碎步。

24.緯創(3231)：合攻AI、HPC及車用商機，砸10億入股世芯，重登80元及5日線高檔區。

25.凌華(6166)：邊緣AI受注目，訂單迎風起飛，放量一度強彈4%，站穩五日線。

26.廣寰科(3287)：股東會30日召開，近期外資偏多操作，急攻漲停追平2年高點。

27.大同(2371)：外資翻多買超萬張，股價一度攀揚近4%，續創天價54.8元。

28.長佳智能(6841)：腦出血檢測系統獲TFDA二級醫療器材許可證，股價一度衝上102元逼近漲停，收下半年線。

29.奇偶(3356)：AI熱潮+業績成長帶動，股價走揚約2%。

30.台耀(4746)：7月底迎來亞洲生技大會，吸引人氣匯集，但股價衝破百元關後、反壓出籠，翻黑回落約2.5%。

31.聯合再生(3576)：投資TOPCon M10電池及模組，估明年Q3量產，股價走揚，逼近月線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）新機訂單大增 駐龍走高

駐龍精密（4572）開三開高之後，一路持穩走高，迄上午10：00的市價暫報182.5元，勁揚5.8%，重返五日線之上，表現不錯。

受惠疫情期間轉單效益，駐龍精密董事長王昆生27日在股東常會表示，公司接單產品品項大幅增加，依據波音和空巴今年交機預測，加上駐龍新品項訂單，陸續開發完成進入量產，今年業績應仍有顯著成長。

駐龍去年稅後純益1.84億元、年增2.42倍，EPS 5.13元，優於前年的1.5元。主要受惠解封後旅遊商務航空客運量迅速復甦，兩大飛機製造廠波音及空巴接單熱絡，生產速度快速提升，也帶動整體航太產業業績穩步向上。

由於歐盟決定2026年開始徵收碳稅，各國政府和航空公司越來越重視減碳議題，有利於燃油效率比較好的新型飛機的銷售，可預見各航空業者將加速換機需求。根據2021、2022年波音和空巴的接單狀況，來自航空公司的新機訂單均有顯著增加，特別是像B737max、A320等窄體客機的機種。

另據波音和空巴對未來20年新機需求預測，均呈現穩定成長，但目前受限於航太供應鏈重整，及勞動力不足，使得飛機的生產及供給暫時受到限制，一般預估到明年第三季將獲得改善。業界預測，明年第四季窄體客機的月生產率，有機會回升或超越疫前水準。

不過，駐龍受惠疫情期間的轉單效益，產品品項有大幅增加。今年依據兩大飛機製造商的交機預測，加上公司新品項訂單陸續開發完成進入量產，法人估，駐龍業績相較去年應仍能有顯著成長。看好後市，駐龍已開始在仁武航太園區規劃建置新廠，為邁入成長期提前布局。（工商時報 劉朱松、數位編輯）

（5）航空雙雄人氣火 華新GDR折價發行帶量下殺

台股今隨美股止跌反彈，集中市場重回月線挑戰萬七關卡，航空雙雄再度成為人氣前五強的股票，AI指標股緯創也在前五熱門個股以內。另外，華新(1605)現增發行普通股參與發行海外存託憑證案訂價，每股折合台幣約40.22元，股價跳空開低反應。

長榮航(2618)目前高居上市股個股成交量第一名，開盤一小時即成交近6.5萬張。受惠第三季暑假旺季來臨，加上疫情後旅遊商機復甦，票價高漲及第二季油價下滑等有利因素，預料第二季及第三季營運持續向上，今年長榮航獲利力拚新高。

華航(2610)亦受惠疫後旅遊商機、機票票價上漲以及油價下跌。周二外資買超華航逾萬張，反手買超長榮航4418張，今早兩檔股價均上漲逾3%，長榮航站回40元關卡。

上市股目前個股成交量第二的華新公告現增發行普通股參與發行海外存託憑證案訂價，每股折合台幣約40.22元。外資周二已對華新連六天賣超，累計賣超7萬5484張；過去14天也只有一天買超，累計賣超高達11萬8850張。

華新辦理現增參與發行海外信託憑證(GDR)，籌資近3.9億美元、約新台幣120.6億元，每股發行價40.22元，相較前一日(27日)收盤價43.55元，價差約7.6%，今(28)早出現套利賣壓，早盤開低下挫逾4%，目前大跌2.2元至41.35元，跌幅約5%。

華新今早公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件；海外存託憑證發行總金額3億8910萬美元，每單位發行價格12.97美元；海外存託憑證發行3000萬單位，表彰3億股普通股；預定發行日期112年6月30日。

1單位海外存託憑證表彰公司普通股10股，每股折合新台幣約40.22元(以匯率1美元=31.008新台幣轉換)。

華新表示，本次籌資將用於原幣購料以強化財務結構。本次辦理現金增資發行普通股3億股參與發行海外存託憑證，對原股東股權稀釋比例約為7.44%，不致對原股東股權造成重大稀釋，且增資效益顯現後，對未來發展應具正面效益，對股東權益應尚無不利之影響。

美股止跌反彈，輝達大漲3.06%；台股AI指標股緯創(3231)今早同步反攻，股價開高，目前漲近1.8%至81元左右。

另外，外資近期持續買超的大同(2371)持續帶量再攻波段新高價，也列入上市股目前前五名成交量排名個股。（時報資訊 沈培華）

（6）拜登開金口撒幣 網通股鋪紅毯

網通族群受惠拜登大撒幣420億美元拚寬頻基建利多鼓舞，包括華星光(4979)、宇智(6470)、德勝(8048)、仲琦(2419)、普萊德(6263)攜手攻漲停，中磊(5388)、星通(3025)、統新(6426)、正文(4906)、明泰(3380)、凱碩(8059)、神準(3558)、萬泰科(6190)等大漲半根停板起跳，推升網通類指躍居上櫃各類股漲幅之冠。

美國總統拜登拚寬頻基建大撒幣不手軟，宣布規模超過420億美元的網路計畫，2030年前要讓美國家庭都可擁有高速網路，藉此宣傳任內政策，為接下來競選總統連任鋪路。各州預計今年稍晚提出初步計畫，美政府將釋出20％資金，估2025年將提撥餘款，鼓舞網通族群包括華星光(4979)、宇智(6470)、德勝(8048)、仲琦(2419)等亮燈漲停，整體表現氣勢如虹。

網通族群在全球持續進行網路通訊升級及建置下，相較冷淡的科技業景氣表現相對穩健，除了月營收維持穩健成績外，主要網通廠包括智邦(2345)、中磊(5388)、仲琦(2419)、明泰(3380)等今年來累計營收均較去年同期雙位數成長，整體網通產業下半年及全年營運可望維持成長步伐。

中磊(5388)累計前五月營收261.8億元，年增18.1％，創下同期新高紀錄，拜各國均加強布局數位基礎建設所賜，市場庫存調整4個季度後逐步趨於健康，下半年可望開始回溫，營收將逐季增，全年拚維持成長，盤初差一檔亮燈漲停，重返百元大關。

光模組廠華星光(4979)目前開發重點在400G以上應用70mW CW LD以及先進封裝技術，新產品帶動業績呈現成長，5月營收為1.99億元，年增105.22%，前5月營收8.16億元，年增107.85%，昨獲三大法人聯手買超2094張，晨盤火速攻頂衝上天價97.9元，力拚躋身百元俱樂部。

仲琦(2419)5月營收為9.84億元，年增10.91%，前5月營收48.27億元，年增17.59%，配息1.5元將於7月6日除息，在買盤搶卡位下噴量漲停，重登30元波段高，點火宇智(6470)、德勝(8048)跟進亮燈漲停，同步改寫波段高點。

分析師表示，近期國際盤在股價漲多後，將面臨機構的評價調整，短期不容易有大行情，台股將回到低基期輪動結構，選股以低基期成長股為首選，看好車用零組件、封測、工業電腦、網通、被動元件等次產業。(時報資訊 龍彩霖)

（7）Q2旺季動能俏 揚秦再攻新天價

連鎖餐飲集團揚秦(2755)股價今年以來向上走升，近日上攻力道再度轉強，今（28）日開高後量增勁揚6.3％至194元，再創上櫃以來新高價，早盤維持逾5％漲勢，領漲觀光類股，今年以來已大漲1.36倍。三大法人昨日反手買超89張，本周迄今合計買超39張。

揚秦受惠「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌營運規模擴大，配合「麥味登」門市體質調整有成，2023年首季稅後淨利0.29億元季增達45.28％、年增2.72％，改寫同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.32元，表現淡季不淡。

隨著時序逐步進入早午餐旺季、疫情對消費人流影響趨緩，揚秦2023年5月自結合併營收1.82億元，月增6.48％、年增16％，刷新歷史新高。累計前5月合併營收8.42億元、年增達13.83％，續創同期新高，第二季營運續揚可期。

展望2023年，揚秦除持續透過有效策略持續展店，提升整體營收及品牌影響力外，並透過五大經營策略拓展營運動能。除延續東協地區業務拓展外，今年也攜手戰略合作夥伴雅茗-KY，透過「炸雞大獅」與「快樂檸檬」共同開發美國市場，增加品牌市場能見度及影響力。

揚秦已於5月底召開股東常會通過盈餘分配案，決議配息1.6元、配股3.7元，合計派利5.3元，將於7月4日除權息交易。（時報資訊 林資傑）