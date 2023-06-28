6/28上市、櫃企業營運快報

今（6/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.川湖(2059)股東會通過每股配息20元，公司自結5月稅後盈餘為2.22億元，年增26.56%，單月每股盈餘為2.32元。

川湖表示，雖然112年因為客戶於111年超額訂購，導致客戶庫存水位過高，影響112年截至目前為止的營運表現，但配合更多新產品陸續問市，相信未來的成長依舊很值得期待，公司在可預期的未來將帶來更亮麗的營運績效表現。

2.統一企業今日舉行股東會，會中通過2022年度股利分配案，每股分配現金股利3.15元。董事長羅智先致詞時表示，今年大環境仍具不確定之下，希望股東可以支持公司繼續成長，創造更大的利益。

3.「永續金融興影響力投資學院」28日成立，證交所董事長林修銘認為，ESG發展是重要議題，而培育人才是「重中之重」，其次是ESG資料透明跟公正性，證交所預計7月推出ESG InfoHub平台。

透過公平、資訊透明的資料庫，作為ESG投資及永續轉型參考；證交所也打造永續報告書自動產製平台，預計明年上線試做，再加上碳權交易所平台7月上路，三大平台可望助攻國內ESG發展。

4.永豐實（6790）今（28）日舉行股東會，股東關注去年EPS衰退，期勉經營者要爭氣把市場的餅做大，永豐實董座何奕達回應，作為台灣最大民生消費品公司，會考慮股東收益與消費者權益的平衡，過去一段期間原物料價格波動大，公司決定售價時會將兩者的平衡放在心上，並承諾永豐實持續提供愈來愈好的產品，把餅做大。

5.基富通證券28日董事會通過由臺灣集中保管結算所法人代表林丙輝擔任基富通董事長一職。基富通同時宣布，全平台定期定額終身、單筆0手續費的「千億感謝祭」活動延長到7月底。

6.遠東新（1402）28日召開股東常會。董事長徐旭東生產針對遠東新投資及土地開發等三大營運版圖績效及未來公司發展方向。徐旭東表示，遠東新將永續發展目標與營運成長策略緊密結合，致力於開發永續產品，發揮產業領導者角色，攜手價值鏈夥伴，共同打造永續生態圈。

7.全球工業物聯網領導廠商研華(2395)正式成為RE100會員，承諾2030年於研華台灣、研華昆山使用再生能源達50%、2040年全球營運據點使用100%綠電，以呼應研華在ESG「永續地球的智能推手」的長期願景。展望研華四十周年，將持續以科技、智能與永續賦能未來，共榮淨零願景。

8.味全(1201)今(28)日舉行股東會，今年即將迎來70周年，未來將繼續深化在兩岸大中華市場的經營，今年也成立國際事業部，以積極的態度拓展海外市場，希望能創造更優異的經營績效。

9.由輔導會主投資經營的大南汽車公司，向華德動能(2237)採購48輛電動公車，這批電動公車是由東元(1504)提供目前唯一獲得DMIT（在台灣設計與製造）認證的動力系統，而大南-華德-東元的攜手合作，已正式串起國產電動巴士生態鏈的初步規模。

10.岱宇(1598)旗下電動輔助自行車品牌Cikada分別首度參加美國(e)revolution與德國法蘭克福全球最大的自行車展 Eurobike 2023，展出全新的City、Cargo與Touring Bike等新品，獲得歐美當地客戶青睞，有利於後續歐美地區接單。岱宇指出，Cikada首波推出的電輔車待年底量產後，將為集團整體營運帶來新的成長動能。