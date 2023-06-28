不是雷虎！謝金河封軍工第一股是他

軍工股雄風再起，財信傳媒董事長謝金河點名漢翔，因專攻機匣製造，打進供應鏈最上端的國際5大引擎廠，堪稱軍工第一股，有機會串起國內國防設備的產業鏈，但也認為去年毛利率9.63%實在過低，建議至少要拉到20%以上，才能帶動產業附加價值，提醒漢翔的經營高層，現在正是𨍭大人的關鍵時刻。

謝金河在臉書以為「漢翔正在轉大人的路上」為題發文，指出赴高雄考察軍工產業，來到岡山看漢翔的發動機廠，這是每年為漢翔貢獻百億營收的零組件供應鏈。

全球飛機引擎製造商只有GE、Rolls-Royce、Snecma、Pratt&Whitney及Honeywell等5大製造廠，這是供應鏈的最上端，漢翔則是機匣的製造廠，岡山廠以發動機的機匣生產線為主。

他也透露，在生產線上看到壯觀的畫面，主要的機台是東台及油機工業，顯然漢翔有帶動國產設備的使命，很多恊力廠商也以國內供應商為主。可見漢翔搖身變成台灣軍工第一股，未來承擔的使命也加重。

全球航空工業經過疫情大考驗，現在出現斷鏈後的急速復甦力道，董事長胡開宏及總經理馬萬鈞都在歐美搶訂單，也屢傳捷報。漢翔營收從2020年的210.43億元，拉升至去年302.42億元，今年營收成長幅度明顯，正是漢翔𨍭大人的關鍵時刻。

謝金河表示，今年初才去清泉崗看高教機，F16構改及創能、儲能，這回看機匣生產線，對於漢翔未來發展也有了全面的輪廓。

台灣1年國防預算逾5000億，中科院預算也從200億拉升到千億元，過去台灣只是把國防預算拿去採購，其間發生很多採購弊案，甚至命案，現在正在自主供應鏈下功夫，國機國造、國艦國造是新的里程碑。

如果漢翔可以轉大人，可以串連起龎大的軍工產業鏈，這又是台灣新的產業鏈。在馬政府時期，台灣把IDF團隊裁撤，後來團隊被南韓網羅，為南韓開創軍機產業，這次高教機原本要向義大利採購，現在自製，66架高教機給漢翔帶來機會。

謝金河在看完生產線也提出建議，要努力提升毛利率，去年漢翔毛利率只有9.63%，這個毛利率實在偏低，如果能從20%起跳，才是追求高附加價值產業必須要有的使命，並透露在岡山園區，也看到蔣介石銅像。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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