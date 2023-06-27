6/28盤前》MG車種2度上修銷量 這檔加分

台股今（6/28）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.端節過後台股跌不停，外資連二日賣超達362億元，27日失守月線；向來與外資對作、買黑賣紅的八大官股券商「超前部署」，連4日買超達83.5億元，鎖定聯發科、聯電、緯創及創意等權值股大敲。投資專家認為，美股27日早盤出現反彈，加上短線跌幅已深，台股今日有機會止跌、拉下影線。

2.聯德控股-KY（4912）下半年營運動能回溫，在健身器材客戶去庫存接近尾聲、重啟拉貨潮，及車用訂單穩健成長之下，公司預期首季營運將觸底，下半年營運可望逐季走揚。

3.工業電腦廠新漢（8234）搶攻AIoT商機，集團轉型邁向收割階段，預計今年第二、三季為營運谷底，在客戶庫存調整完畢之下，業績成長動能將於今年第四季起開始發酵，2024年迎接高幅度成長。

4.美國最新數據優於預期，顯示經濟仍然具有韌性，市場情緒受到提振，華爾街股市27日開高走高，道瓊工業指數終場收漲逾210 點，終止連續六個交易日下跌，那斯達克指數則揚升近1.7%，創下一個月最大漲幅。

道瓊工業指數收盤上揚212.03點，或0.63%，收33,926.74點；標普500指數上漲49.59點，或1.15%，收4,378.41點；那斯達克指數大漲219.89點，或1.65%，收1,3555.67點；費城半導體指數勁揚126.640點，或3.60%，收3,642.412點。

5.工業電腦廠安勤（3479）總經理張嘉哲指出，今年第三季營運表現將與第二季相當，預期下半年陸續會有零售、智慧製造等大型專案出貨，而市場高度關注的美投票機、驗票機接單進度，目前確實有拿下少量的新訂單，還在持續與客戶洽談當中，後續出貨力道將看接單情況。

6.全球消費性電子產品市況出現回溫，TrendForce預估，今年第二季全球電視出貨量將達4,663萬台，季增7.5％、年增2％，這也是暌違七個季度後首次出現年增超過2％的表現。

預期進入第三季傳統旺季，電視出貨量估將季增13.5％，約達5,292萬台。

7.亞洲藏壽司（2754）27日股東會通過配發每股現金股利1.5元。展望下半年，預計年底前全台展店至52～54家，同時進軍大陸市場，在上海開出龍之夢中山公園店。亞洲藏壽司也開始評估進軍其他亞洲市場，目標是在亞洲開出200家連鎖門市。

8.市場近期回檔修正之際，「女股神」伍德（Cathie Wood）操盤的方舟投資管理公司（ARK Investment Management），大舉敲進超過380萬美元晶片股，主要鎖定AI概念股超微和台積電，另一方面持續出脫特斯拉持股。

9.中鋼（2002）27日公布自結5月稅前盈餘8.5億元，月減10％，每股稅前盈餘0.05元，雖然鋼鐵售價及毛利上漲，但因銷量減少，加上轉投資收益、外幣兌換損益減少，以致稅前盈餘月減。展望後市，大陸鋼價浮現止跌訊號，加上國際需求自谷底反轉向上，今年8月有望築底反彈。

10.暑假旺季即將到來，包括大宇資、弘煜科、歐買尬、華義等遊戲業者均推出新品上市，搶攻旺季商機。智冠、橘子、傳奇、鈊象則是以舊款產品改版為主。

11.被動元件通路商日電貿（3090）27日召開法說會，釋出整體市場庫存持續調整、去化中的展望，但是上半年遞延需求，可望第三季陸續回溫；至於AI伺服器對MLCC（積體陶瓷電容）的影響，隨著高速運算導致高熱的環境，MLCC規格、單價皆大幅提升，看好AI伺服器帶來成長動能。

12.鈺創（5351）27日舉行股東會，會中通過營業報告書及財務報表，並通過配發現金股利0.02元、股票股利0.14元議案。

展望未來，董事長盧超群指出，該公司將持續開發高速度、高頻寬、低電壓、低耗電、適容量、低成本的專精型記憶體及邏輯晶片產品，迎向半導體產業兆元新世代。

13.季底賣壓湧現，指數跌破月線後已由攻擊盤轉為高檔震盪，所幸7月生技月即將登場，上市生技指數在台耀（4746）、美時（1795）的領頭攻高下，一度站回所有均線，終場逆勢上漲1.85％，居上市類股指數之冠。

14.廣運（6125）散熱題材夯，6月以來股價大漲超過7成，27日起列入處置股票。廣運公告4、5月自結損益，合計營收約11.09億元、年成長29％，稅後純益約1.46億元、每股純益約0.59元，累計今年1～5月稅後純益約2.18億元、年成長51.39％，每股稅後純益約0.88元。

15.記憶體封測廠力成科技27日召開董事會決議出售中國西安廠及蘇州廠（力成蘇州）部分股權。力成表示，力成蘇州七成股權擬以1.316億美元（約新台幣40.87億元）售予深圳市江波龍電子，處分利益合計7,947萬美元（約新台幣24.68億元），今年底前約可貢獻EPS逾3元。另外，西安廠亦將出售給美光，總交易金額預計為5,143.6萬美元（約新台幣近16億元），將於2024年6月28日完成交割。

公司表示，未來會首先投注台灣先進封裝產能升級，包含扇出型面板級封裝（Fan-Out Panel Level Packaging）跟覆晶凸塊技術（Flip Chip Bumping），未來也不排除往其他潛力市場擴大布局。

16.美琪瑪（4721）27日股東會通過配息4.6元，董事長嚴隆財表示，國際鈷、鎳價格重挫，拖累去年第四季起業績表現，不過鈷、鎳價格已跌到低點、庫存也消化差不多，現在是最差的狀況，預期第三季起好轉，美琪瑪成立30年來從來沒有虧損過，今年目標希望不會虧損。（中性看待）

17.聯合再生（3576）董事長洪傳獻表示，太陽能產業長期成長趨勢不變，公司持續優化產品和技術，投資TOPCon M10電池和模組，預定明年第三季量產。此外，太陽能電站方面，到今年底海內外總併網量將達250MW，自建的4.4MW功率儲能系統完成併聯作業，將於9月參與AFC。聯合再生也正在評估太陽能以外的產業機會，第一步將投入第三代半導體。

18.生技產業年度大戲「亞洲生技大會」7月26至30日登場，總計750家指標公司、2,000個攤位參與，規模創新高，並有23場國際論壇，超過30國生技專業人士共襄盛舉，開發新型冠狀病毒mRNA疫苗並獲唐獎殊榮的三位關鍵科學家，將開講最新mRNA應用於疾病治療趨勢。

19.亞泥27日召開股東常會，通過營業報告書、財務報告書與配發現金股利2.3元，並完成董事全面改選。董事長徐旭東表示，亞泥透過「多角投資、多元獲利」的策略，連續五年獲利突破百億元，今年每股可分配現金股利2.3元，無論是股利、股價或是獲利，都領先業界，且現金殖利率達5.2％，高於台股平均水準，創下公司上市61年，年年配發股息的歷史紀錄。

20.和泰車27日舉行股東會，對於今年車市展望，總經理蘇純興表示，儘管今年國內有經濟成長放緩疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，今年車市規模將可優於45萬輛。

21.台股今年來上漲幅度排名全球第八、亞洲第二，6月來大盤上衝「萬七」，散戶積極進場。反應在27日中央大學台灣經濟發展研究中心公布的6月消費者信心指數（CCI）調查結果，總指數大幅上揚至66.66，較5月上升2.99，該中心執行長吳大任指出，主要拉升力道來自子指標的「未來半年投資股票時機」較上月勁揚達17.3，且比去年同期上升18.6，均呈現特別顯著走升。

22.主計總處27日公布5月就業調查指出，雖然出口衰退，但受內需服務業活絡，就業機會持續增加的影響，5月失業率降至3.46％，創下近23年單月最低，就業情勢仍然穩定。

23.今年來車市買氣超預期！各車廠看好下半年續熱，紛紛上修全年銷售目標，繼三陽現代及和泰車接連上修HYUNDAI及LEXUS全年銷量，中華車在MG持續熱銷推升下，內部也已展開討論，估今年MG銷量可達1.3萬輛，為繼3月上修至1.2萬輛後，二度調高全年銷量。（閱讀全文）

24.經濟部27日公布最近投資審議委員會決議，投審會核准半導體封測龍頭日月光半導體已就有債權取得香港聯晟控股19％後，依持股比例與多層次投資架構，換算金額約1.6億美元，間接投資大陸地區日月新半導體（蘇州）、日榮半導體（上海）、日月新半導體（昆山）、日月新半導體（威海）等七家大陸事業。

25.印度遊戲市場2023年有機會挑戰千億台幣規模，加上印度政府2022年將中國手機遊戲共54款產品下架，讓台灣遊戲公司看到「新藍海」，大宇資2023年在印度成立遊戲研發公司並購併當地研發團隊，預計7月4日推出首款產品「掠奪者六號」（RAIDER SIX），接下來還會有動作類型遊戲、休閒和卡牌類型等產品，預計下半年在印度市場共推出三款遊戲。

26.行政院主計總處27日公布5月失業率降至3.46％，創下2001年2月以來最低，而勞動部最新的就業情勢分析也發現，製造業的新登記求才人數與上月相比有出現轉機，月增幅度來到6.21％，從逐月增溫的情況來看，已經嗅出回溫轉機。

27.由於為生成式人工智慧（Generative AI）開發大型語言模型，需要龐大的算力，花旗預期生成式AI的算力需求將帶動DRAM需求激增，DRAM三巨頭三星電子、SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）將因此受惠。

28.Google台灣總部27日舉行「解密Google」活動，並宣布未來將在台灣擴大徵才。Google人資長呂亞樵表示，AI是重要的發展方向，台灣有人才、完整基礎建設，會繼續投資台灣，包括新建辦公室、大舉徵才等，目前Google Career上已經有數百個職缺，未來還會持續更新。

29.世界經濟論壇新領軍者年會27日舉辦，並於會議上發表報告，公布今年十大新興科技。時下最紅的人工智慧生成內容（AIGC）、柔性電池，與未來發展空間巨大的植物感測器等入選。

30.微軟執行長納德拉（Satya Nadella）罕見發表長期營運目標，立志讓微軟在2030會計年度（2029年7月起）達到年營收5,000億美元，較目前年營收高出1倍以上，也就是說接下來微軟年營收成長率都將維持在10％以上。

31.美國總統拜登宣布規模超過420億美元的網路計畫，旨在讓每個美國家庭2030年以前都可擁有高速網路。拜登藉此宣傳他任內推動的政策，為接下來競選總統連任鋪路。

32.儘管已開發經濟體籠罩衰退陰影，但主要能源進口國中國和印度的需求仍強之下，沙烏地阿拉伯國營石油巨頭Aramco，仍看好今年的油市前景。

33.2023年上半年接近尾聲，美股在這段期間表現亮眼，標普500指數今年迄今累漲逾13％。若參考歷史數據，投資人對於未來六個月的行情可能會更樂觀，美股下半年可望再漲一成。

34.人民幣上周以來加速下挫的速度，兌美元離岸價27日一度逼近7.25元關卡。為避免市場信心崩盤、進而引發人民幣失速下墜，傳出大陸國有大行在離岸市場大舉拋售美元護盤，在岸價、離岸價因此止跌反彈，拉升逾300個基點，回到7.21元附近價位。

35.今年最重磅的「新光一號」REITs不動產標售案，自5月30日起以馬拉松式標售，且連續5棟成功標脫後，27日「新光國際商業大樓」標售案也順利脫標，由房地產市場上常客能率資本公司以29.81億元得標，也宣告「新光一號」揮出全壘打，6筆標案100％標脫，標售總金額達306.9億元，可望成為第四檔完成清算下市的REITs，同時也凸顯自用買家為王的時代來臨。

36.美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月重啟中國行，為中美關係破冰以來，最新消息傳出，美國財長葉倫（Janet Yellen）將緊隨其後於7月初造訪中國，此行有望與新任中國副總理何立峰，進行中美最高級別讀經濟對話。

37.大陸積極推進5G基礎建設部署，中國信通院副院長王志勤27日表示，持續以「適度超前」原則建造5G網路，目前5G基地台總數超284萬個，縣城以上行政區覆蓋率達100％，整體網路建設領先全球。

38.壽險業總算可以鬆口氣了！保險局27日拍板，考量市場波動仍大，原計劃今年上半年資本適足率（RBC）利率風險「再加壓」措施暫緩，估整體壽險業RBC可小幅上升約10個百分點，減輕壽險業增資壓力。

39.大陸國務院總理李強27日在夏季達沃斯論壇開幕式上表示，今年大陸經濟持續回升，預計第二季的經濟成長率會超越第一季的4.5％，全年而言，有望實現5％左右的經濟增長目標。

40.NB回春在望，ATX 3.0電源供應器新規格持續發威，僑威（3078）7、8月的訂單已順利到手，在中高階PC電源需求強勁下，法人樂看僑威今年營收創高在望，對此，僑威表示，今年各產品線均有轉好跡象，審慎看待今年的成長。

41.IT及消費性電子急單浮現，半導體設備谷底已現，再加上伺服器／資料中心初見回溫，展望下半年，貿聯-KY（3665）董事長梁華哲樂觀看待下半年會優於上半年，今年要拚贏去年則仍有待努力，梁華哲笑說，得視下半年反彈幅度有多大。

42.受惠疫情期間轉單效益，駐龍精密（4572）董事長王昆生27日在股東常會表示，公司接單產品品項大幅增加，依據波音和空巴今年交機預測，加上駐龍新品項訂單，陸續開發完成進入量產，今年業績應仍有顯著成長。

43.全球輸送帶大廠鑫永銓（2114）董事長林季進27日在股東常會表示，將斥資約5億元興建「新四廠房」，預定明年第三季可小量接單生產，跨足熱塑性碳纖維自行車輪圈。鑫永銓股東會通過每股配息5元，除息基準日7月19日。

44.展碁國際（6776）搶攻不斷電儲能商機，攜手母集團宏碁旗下智頻科技，耗時兩年推出首款儲能產品Acer Power Bar，鎖定家用重要家電及家用醫療設備之不斷電需求，與戶外行動儲能趨勢，提供1024wh／1500w高瓦數輸出及內建UPS不斷電系統的儲能產品，預計7月中旬在募資平台正式上架。

45.功率放大器（PA）市場近期出現急單挹注，市場看好可望提前迎來復甦，砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）27日董事會通過購買土地及建物做為研發大樓使用，交易總金額新台幣15億元。

B.利空因子：

1.2年半前上市的美國電動車業者Lordstown Motors（下稱LMC）因鴻海投資糾紛阻礙生產，在資金耗盡的情況下被迫聲請破產保護並打算出售事業。LMC並控告鴻海詐欺及違反雙方協議，日後恐將阻礙鴻海與其他電動車業者合作。

2.「脫鉤」議題備受全球關注，世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）27日出席2023夏季達沃斯論壇時示警，此情況一旦發生，恐對全球GDP造成高達5％的損失。

3.儘管美股今年出現強勢反彈和人工智慧（AI）概念股大行其道，美國線上券商羅賓漢（Robinhood）並未因此受惠，宣布裁減7％全職員工，人數約150人，此為一年多來第三輪裁員，以因應客戶交易活動的萎縮。

4.由於經濟前景持續籠罩在陰霾之中，美國企業裁員潮已從科技業蔓延至其他產業，就連國際四大會計事務所之一的KPMG（台灣稱安侯建業）也因為業務量萎縮，在26日表示針對美國部門再次裁員。

5.費城半導體跌破月線、新台幣貶值及下半周密集除息，指數蒸發超過百點壓力、台股遭到外資、投信提款，27日失守萬七及月線關卡，下半周持續有除息因素考驗盤勢。投資專家認為，國際股市多數壓回月線以下，台股修正漲多乖離補跌也屬合理，考量季線仍往上及9周KD值高檔鈍化，短期指數萬七關卡上下200點震盪換手補量後蓄勢再攻。(中性看待)

6.韓國檢方6月12日起訴一名三星前高層涉嫌竊取商業機密，意圖在中國西安複製一座晶片廠。外媒近日取得完整起訴書報導，這名高層為崔珍奭（Choi Jinseog，音譯），他利用三星承包商關係非法取得無塵室與工程圖機密，意圖協助鴻海建廠。

7.美股超級財報周上場，記憶體產業將於6月28日由美光打頭陣公布財報，市場預估，美光、SK海力士與三星電子等三大記憶體廠，第二季財報壓力大，但虧損幅度應略為收歛，現貨市場報價已止跌，且原廠堅守價格，預期第三季合約價可持平或小跌。

三星將於7月初公告初步獲利，毛利率是否落底，深受市場矚目。根據調研機構預估，美光、海力士及三星等三大記憶體廠第二季財報恐持續虧損，但幅度將呈現收歛。

8.全球封測龍頭日月光投控27日召開股東會，會中順利通過各項議案，日月光營運長吳田玉指出，今年上半年半導體市場受到全球大環境及供應鏈庫存去化影響，需求復甦速度低於預期，但危機就是轉機，這次挑戰將成為公司另一次成長契機。

9.央行升息加上各項管制措施見效，國內房市持續降溫。中央銀行27日公布5月消費者貸款與建築貸款餘額，其中購屋房貸餘額達9兆5,032億元，較上月增加552億元，餘額雖再創歷史新高，但年增率再下滑至4.54％，創2018年1月以來的近五年半新低，且已連14個月下滑。

10.遞延交屋潮效應，5月國銀不動產放款比率雖小幅上升到26.42％，占比為今年前五個月最高，但其實從去年8月跌破27％後，至今仍未回升到27％之上，顯示房市交易仍冷颼颼，近期僅靠遞延的交屋潮撐盤。

11.歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）27日表示，歐元區高通膨問題已進入新階段，且恐將持續一段時間，這意味該央行對抗物價壓力，還有一場漫長戰役要打。

12.國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，投資人對於遏制通膨的成本與進度太過樂觀，這恐將引發金融市場出現大幅動盪。她還呼籲全球央行，必須持續緊縮政策以對抗通膨。

13.台積電第三季恐旺季不旺成法人意見主流，摩根大通、海通國際證券等大型研究機構，紛紛預期台積電下一季營收成長性將低於過往季節性水準，提前打下預防針，隨台積電股價先前已連日回檔，能否先一步營造利空出盡氛圍，市場屏息以待。（中性看待）

14.晶圓代工廠聯電（2303）27日進行除權息交易，在台股指數重挫下，聯電呈現貼息走勢，並收在當日最低點；市場法人認為，聯電貼息除大盤走弱影響之外，也因為下半年半導體及晶圓代工景氣預期仍是旺季不旺，預料半導體回升力道放大最快得等明年。

15.全球傳動（4540）總經理李進勝27日表示，全球傳動大部分滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單能見度看到年底，主要來自大陸新能源及醫療等產業訂單，但囿於俄烏戰爭等外在變數太多，景氣尚無好轉跡象，預期今年營運持平。

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