電玩展搶商機 大宇資、華義等遊戲股先漲

暑假旺季即將到來，包括大宇資、弘煜科、歐買尬、華義等遊戲業者均推出新品上市，搶攻旺季商機。智冠、橘子、傳奇、鈊象則是以舊款產品改版為主。

大宇資等率先漲停慶賀

旺季效應也帶動遊戲類股族群表現亮眼，包括大宇資、華義、傳奇、昱泉27日均以漲停作收。

夏日電玩展7月14日重啟

因疫情而停辦3年的夏日電玩展（Summer Game Show，SGS），主辦單位台北市電腦公會表示，預計7月14～16日在花博爭豔館舉辦。今年的亮點包括有KRAFTON旗下知名大逃殺作品「絕地求生」、即時戰略塔防遊戲「守護德比」、MMORPG「黑色沙漠」、還有以七龍珠為題材的集換式卡牌遊戲「七龍珠英雄」等。展出作品涵蓋大型遊戲機台、家用主機與PC、行動遊戲等多元平台。

暑假檔期最積極的業者要屬大宇資訊，除了砸下重金前進印度市場推第一人稱生存射擊遊戲「掠奪者六號」，另一方面也善用自己眾多IP優勢，將遊戲產品移植至多款遊戲裝置。

遊戲業將各顯神通競技

大宇資表示，暑假期間的手遊產品以「軒轅劍M」為主，其餘知名IP則是陸續支援多元遊戲硬體裝置。例如，「大富翁4Fun」將在Switch上線、「海平線」這款遊戲同步在PS4及XBOX平台上線，至於「軒轅劍三」則是在Steam上架，2023年在台北國際電腦展獲獎的「女鬼橋」，一口氣推出PS4、XBOX、Swtich等不同平台的版本。

歐買尬首款AI手遊「LUNA」，利用生成式AI，縮短開發時程，降低成本，目前已經開發完成，預計第三季上市。華義規畫代理母公司的遊戲「不可以獸獸」，希望趕得上暑假檔期。

而一向擅長日系風格的遊戲研發公司弘煜科技，今年暑假將於日本市場推出自製遊戲BB-FANTASY，此產品為手遊與頁遊版本共構。

至於橘子及智冠2023年暑假以舊款遊戲改版為主。橘子今年暑假主打「新楓之谷」大改版，智冠集團旗下中華網龍的「吞食天地 多元宇宙」將加入全新巴豆妖武將等更新內容，「戀愛盒子M」將舉辦夏日任務及海洋祭活動。遊戲新幹線旗下「純白和弦」即將開放人氣VTuber聯動主題活動及全新角色造型，「指劍江湖」改版推出全新門派、秘境副本，「完美世界2 Online」也會帶來多個副本挑戰和全職業技能升級等內容。