官股出手護盤 鎖定聯發科等17檔大舉敲進

端節過後台股跌不停，外資連二日賣超達362億元，27日失守月線；向來與外資對作、買黑賣紅的八大官股券商「超前部署」，連4日買超達83.5億元，鎖定聯發科、聯電、緯創及創意等權值股大敲。投資專家認為，美股27日早盤出現反彈，加上短線跌幅已深，台股今日有機會止跌、拉下影線。

據統計，官股券商從5月16日與外資對作、開始出脫持股，波段累計賣超710億元；而近兩日則各買超34億元及27億元，合計近4日買超83.5億元。前波官股賣超，市場揣測不排除是國安基金退場，國安基金將於7月13日召開例會，屆時即可見分曉。

台股27日跌破月線，引起市場關注。統一投顧董事長黎方國認為，應屬「假跌破」，會再站回月線，從台股下半年獲利將優於上半年，以及美國7月將進入超級財報月，依過往每年1、4、7及10月財報月，美股都易漲難跌來看，台股後市仍看多。

技術分析大師、資深台股分析師杜金龍認為，台股跌破月線，無傷多頭走勢，惟今年來台股漲幅已大，短線拉回幅度可能還沒滿足，仍提醒留意美股及外資動向。

華南投顧董事長儲祥生、萬寶投顧董事長朱成志認為，台股短線急跌近460點，美股電子盤27日已領先反彈、台股多頭格局不變、類股仍良性輪動、政策逢低加碼穩盤，都有助指數回穩。

儲祥生說，台股漲多一定有獲利回吐賣壓，漲多的AI、重電、旅行社及飯店股都大跌，同時美股近來漲幅也不小，但整理較久的生技股輪動大漲，顯示台股「還沒死」，今（28）日有機會拉升、收下影線。

朱成志也指出，台股拉回五、六百點很合理，目前多頭趨勢並未改變，第三季進入電子旺季，仍看好AI、iPhone 15、電動車等概念股；官股券商近日逢低加碼，與外資動輒賣超上百億元比不上，但具有重要指標。

官股券商27日鎖定聯電、世芯-KY、長榮航、中興電及緯創大買，各買超逾2億元；近4日買超聯發科超過20億元最多，聯電、緯創、創意、華新、漢翔、晶華、台塑、南亞科、緯穎、友達、矽力*-KY、世芯-KY、中興電、宜鼎、國巨、長榮航等也買超2億～6億元，多集中各產業權值龍頭股。