台股跌破萬七 金管會喊話:6月日均量回溫

端午過後台股連跌二日，27日甚至跌破萬七。證期局副局長張子敏指出，台股今年漲逾二成優於多數亞股，且日均量回溫，今年以來至6月26日止，台股日均量2,466億元，較去年同期日均量2,800億元，減少約11.93％，但六月以來至6月26日集中市場日均量達3,273億元已較前五月呈現遞增。目前台股基本面也很穩健，金管會將密切注意美國聯準會升息狀況、外資資金匯出入動向對台股的影響，適時採行相關措施。

張子敏指出，27日亞股漲跌互見，台股收盤指數16,887.90點，下跌171.34點跌幅1％，成交量2,939億元；同時段日本下跌0.60％，韓國下跌0.14％、新加坡上漲0.54％、香港上漲1.5％、上海上漲0.96％，台股介於其間。

不過，今年以來台股表現優於多數亞股。今年以來至6月26日止，台股漲幅20.66％，相較日本漲幅25.31％、韓國漲幅15.46％、上海漲幅1.99％、深圳跌幅1.3％、新加坡跌幅1.9％、香港跌幅4.99％。

張子敏強調，今年台股日均量雖較去年下滑，但六月明顯回溫。今年截至6月26日止，台股日均量2,466億元（集中市場），較去年同期日均量2,800億元，減少約11.93％，但同期間新加坡也年減20％、香港年減14.92％及韓國年減11.58％等。

統計六月以來至6月26日止，集中市場日均量3,273億元已較前五月呈現遞增，（5月日均量2,595億、4月2,302億、3月2,364億、2月2,267億、1月1,925億）。另外，截至今年6月26日止，信用交易之整戶擔保維持率為178.95％。

張子敏分析，日均量變化受到美國升息、俄烏情勢緊張等不確定性風險，投資人觀望近期美國大型企業陸續公布財報結果的影響。

張子敏強調，台股基本面穩健，今年截至五月底本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76％，加計股票股利達3.89％，上市櫃今年首季稅前淨利為6,819億元、累計營收約15兆元，獲利金額及累計營收雖較去年同期減少但都是歷年同期第三高。

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