6月27日一分鐘強弱勢股

6月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

億杰（3089）

10.00

攜手愛爾康搶攻衛星產業商機，股價亮燈漲停，寫連四紅

台耀（4746）

10.00

乳癌注射劑獲藥證，加上與歐洲大廠簽訂合作，激勵股價帶量上攻

如興（4414）

9.97

26日恢復交易，股價跳空漲停單一價至收市，買單高掛逾2.4萬張

華義（3086）

9.96

遊戲族群買盤熱絡，帶動股價跳空強拉漲停，突破90元整數關卡

天方能源（3073）

9.91

積極拓展新能源商機，股價連三日強鎖漲停、寫連86漲

友華（4120）

9.89

今年營運展望樂觀，外資擴大買超，股價創波段新高

優盛（4121）

9.89

外資由賣轉買，股價帶量拉長紅K棒，一舉突破各均線

大宇資（6111）

9.76

夏季旺季來臨，遊戲類股熱燒，外資、自營商連二日合計買超1,688張

順藥（6535）

9.71

生技月倒數， 生技族群喜獲多方資金擁簇，股價大漲

聯德控股-KY（4912）

7.89

獲AI伺服器大廠訂單，今年營運可望逐季走揚，股價上攻突破季線

表：黎宣佑

6月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

富野（2736）

10.00

觀光類股湧現獲利了結潮，股價重挫跌停，日K連三黑

鼎天（3306）

9.99

AI類股表現兩樣情，外資連二日站在賣方，股價開低走低

廣運（6125）

9.95

股價連日跳空強漲後，獲利了結賣壓現蹤，終止連八漲

榮群（8034）

9.94

隔日沖賣壓沉重，股價跌破前日紅K低點，慘摔跌停

三商電（2427）

9.93

外資連二日合計賣超4,529張，股價爆量拉長黑K棒，回測5日均線

高鋒（4510）

9.92

5日線呈現下彎態勢，股價量縮下跌；外資寫連二賣

富驊（5465）

9.87

外資、自營商連手賣1,500張，股價跳水、失守5日均線

高力（8996）

9.85

三大法人聯手倒貨，股價於5日線附近震盪整理

夏都（2722）

9.82

外資、自營商由買轉賣，股價摜破5日均線，惟仍守100元之上

勁豐（6577）

9.78

電腦週邊利多鈍化，股價未脫平台整理區

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑