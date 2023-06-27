6月27日一分鐘強弱勢股
6月27日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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億杰（3089）
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10.00
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攜手愛爾康搶攻衛星產業商機，股價亮燈漲停，寫連四紅
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台耀（4746）
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10.00
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乳癌注射劑獲藥證，加上與歐洲大廠簽訂合作，激勵股價帶量上攻
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如興（4414）
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9.97
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26日恢復交易，股價跳空漲停單一價至收市，買單高掛逾2.4萬張
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華義（3086）
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9.96
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遊戲族群買盤熱絡，帶動股價跳空強拉漲停，突破90元整數關卡
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天方能源（3073）
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9.91
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積極拓展新能源商機，股價連三日強鎖漲停、寫連86漲
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友華（4120）
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9.89
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今年營運展望樂觀，外資擴大買超，股價創波段新高
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優盛（4121）
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9.89
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外資由賣轉買，股價帶量拉長紅K棒，一舉突破各均線
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大宇資（6111）
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9.76
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夏季旺季來臨，遊戲類股熱燒，外資、自營商連二日合計買超1,688張
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順藥（6535）
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9.71
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生技月倒數， 生技族群喜獲多方資金擁簇，股價大漲
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聯德控股-KY（4912）
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7.89
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獲AI伺服器大廠訂單，今年營運可望逐季走揚，股價上攻突破季線
製表：黎宣佑
6月27日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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富野（2736）
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10.00
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觀光類股湧現獲利了結潮，股價重挫跌停，日K連三黑
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鼎天（3306）
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9.99
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AI類股表現兩樣情，外資連二日站在賣方，股價開低走低
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廣運（6125）
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9.95
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股價連日跳空強漲後，獲利了結賣壓現蹤，終止連八漲
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榮群（8034）
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9.94
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隔日沖賣壓沉重，股價跌破前日紅K低點，慘摔跌停
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三商電（2427）
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9.93
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外資連二日合計賣超4,529張，股價爆量拉長黑K棒，回測5日均線
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高鋒（4510）
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9.92
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5日線呈現下彎態勢，股價量縮下跌；外資寫連二賣
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富驊（5465）
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9.87
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外資、自營商連手賣1,500張，股價跳水、失守5日均線
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高力（8996）
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9.85
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三大法人聯手倒貨，股價於5日線附近震盪整理
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夏都（2722）
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9.82
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外資、自營商由買轉賣，股價摜破5日均線，惟仍守100元之上
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勁豐（6577）
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9.78
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電腦週邊利多鈍化，股價未脫平台整理區
製表：黎宣佑
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