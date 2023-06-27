外資賣超117億 台股摔落萬七 這趨勢未變

外資賣超117億 三大法人賣超台股144億元

外資等三大法人周二（6/27）合計賣超台股144.67億元。包括外資與陸資賣超117.54億元，近兩日賣超已逾369億元，市場預期，短線美股多、空動向仍攸關外資調節風向。

另外，投信法人持續結帳，單日賣超29.99億元；自營商自行買賣部分係買超8.48億元，避險部分係賣超5.63億元，合計單日買超2.85億元。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》月線飛了 1族群換手接棒

台股今日持續深陷端午變盤魔咒，慘遭空頭直落二，不僅丟失萬七關、月線，還一路退出16900點之外，盤面上權王台積電(2330)續疲，碳權題材熄火，觀光、航空股及緯創(3231)、廣達(2382)等AI概念族群大舉回落，雖有生醫等少數族群企圖力挽狂瀾，但在寡不敵眾下，大盤終場仍收在當日最低點16887.9點，續挫跌171.34點，總成交值小減至2938.53億元。

櫃買市場走勢相對震盪，盤初受遊戲、生醫族群買盤積極進駐拉抬，一度衝高至222.87點，但不敵大盤空軍壓境，終場仍收跌1.04點、為219.73點，同樣痛失月線，總成交值884.12億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，在美國再度轉鷹以及本週將除息超過百點的影響下，台股出現補跌效應高，短線可觀察6月中旬跳空缺口支撐狀況，觀察類股輪動以及低基期族群接棒表現。

廖炳焜表示，總觀而言，AI仍將引領電子股成為投資主流，隨著庫存去化近尾聲，獲利下半年可望回穩，對股市都將是正向的挹注，惟須留意連假期間美國科技股因聯準會「放鷹」而下跌，此消息恐促使股短期漲多回調的可能，然另一方面，台灣已完全解封，後續迎來暑假、中元及中秋，預估傳產的食品、觀光等可望持續受到市場關注。

盤面上，台積電(2330)盤中雖一度翻紅，但收盤仍跌0.35%，收在572元；遊戲族群中，歐買尬(3687)盤中衝漲停後爆量翻黑留長上引線，其它個股接棒演出，華義(3086)、傳奇(4994)、昱泉(6169)、大宇資(6111)皆收在漲停板。

觀光股也順勢回檔修正，僅易飛網(2734)出關後首日，一枝獨秀強鎖漲停板；生技股有資金轉進的跡象，台耀(4746)、和康生(1783)、友華(4120)等六檔個股收在漲停板。

從數據來看，廖炳焜分析，台灣5月外銷訂單金額456.8億美元，年減17.6%，連續9個月負成長，主要受到通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，加上國際原物料價格低於上年同月所致。

另外，觀察各貨品表現，雖然多數產業接單動能仍舊低迷，但在品牌手機新品推出、高效能運算的晶圓代工需求，以及面板產業庫存回補的提振之下，5月外銷動能優於前月年減18.1%及市場預估的年減21.3%，預期下半年進入科技股傳統旺季搭配AI商機，有利於訂單逐季回溫。

（時報資訊 郭鴻慧）

台股失守萬七跌破月線 造紙類股挫近5%跌最重

台股今天開低震盪走低，不但跌破萬七整數關卡，收盤進一步跌破16900點、月線約16935點，8大類股僅食品、紡織類股小漲，其餘均跌，造紙類股跌幅4.75%最重。

美股道瓊工業指數下跌，雖然費城半導體指數小漲，但台積電美國存託憑證（ADR）下挫，台股加權指數終場收在16887.9點，大跌171.34點，跌幅1%，成交值新台幣2938.53億元，8大類股僅食品、紡織類股小漲，其餘均跌，造紙類股跌幅4.75%最重。

台積電收572元，下跌2元；聯電今天除息，收49.05元，下挫0.65元；大立光逆勢收紅，收2135元，漲5元。

先前綠能題材漲多的造紙類股今天回檔，華紙收27.3元，重挫6.51%；永豐餘收36.5元，大跌7.36%。

趕搭暑假題材的遊戲股大宇資收在漲停板112.5元；但歐買尬盤中觸及漲停價129元，午盤過後卻震盪走低，收在114元，下挫2.98%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美股近日回檔，帶動台股連動，特斯拉、輝達（NVIDIA）下挫，相關概念股也跟跌，除人工智慧（AI）概念股之外，重電股、旅行股等之前漲多個股轉弱。

儲祥生認為，美聯準會（Fed）在6月利率會議不升息，但當時已表達後續仍有再升息2碼的可能，因此，台股短線偏弱，但中長線偏多未變。

另外，他評估7月中的台積電法說會釋出偏多消息機率高，但若美股下跌，外資賣台股，台積電股價仍難免受波及。

（中央社）

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