台股連2天大跌 法人季底結帳先避2類股

端午變盤真成？台股連兩天大跌，今（27）日賣壓又出籠、開低走低，護國神山台積電（2330）下跌2元，收在572元，AI概念股的創意（3443）及世芯-KY（3661)也拉回，加權指數終場下跌171.34點，以16,887.9點作收，跌破萬七整數大關，一舉摜破月線；法人認為，指數近期跳空缺口位置在萬七左右，缺口回補就代表短期趨勢轉弱，波段漲勢已告一段落。

資深證券分析師表示，大盤自15,500點一路起漲，漲幅約有1,800點，近日從高點回跌下來才跌300、400點，跌不到這波漲幅的一半或三分之一，可視為漲多修正；此外，6月進入最後一周，也是第二季季底，法人可能逢高「結帳」，加上美股大幅拉回，大盤拉回修正過程中量能有縮減，近兩日行情已有加速消化賣壓的味道。

櫃買指數今日相對較強勢，盤中一度翻紅，終場跌幅僅0.47％優於加權指數跌1％，內資仍偏多操作中小型股；櫃買有13檔漲停，包括百德（4563）、億杰（3089）、華義（3086）、天方能源（3073）、友華（4120）、優盛（4121）、霹靂（8450）、易飛網（2734）、安鈦克（6276）、昱泉（6169）、佰研（3205）、保銳（8093）、大宇資（6111）等，上市股僅6檔有台耀（4746）、三洋實業（1472）、如興（4414）、傳奇（4994）、和康生（1783）、華安（6657）等。

外資操作的權值股今日股價相對弱勢，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、中華電（2412）、台塑化（6505）、台達電（2308）、富邦金（2881）、聯電（2303）、南亞（1303）等都收黑，十大權值股中僅國泰金（2882）上漲，投資專家建議，短線先避開漲多的大型權值股與漲多的AI概念股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）