台積跌落月線 百德漲停 台股早盤失守萬七

資金減碼 台股早盤失守萬七

受國際資金持續撤出，台股27日開低走低，盤中下跌逾百點，指數失守萬七大關，權王台積電（2330）領跌失守月線關卡，股價來到571元，小跌3元，跌落月線支撐，盤面強勢族群由中小型低價股喊燒，百德（4563）、億杰（3089）亮燈漲停。

關注美股26日表現，S&P500下跌19.51點，下跌幅度0.45％，收在4,328.82點；道瓊指數下跌12.72點，下跌幅度0.04％，收在33,714.71點；那斯達克下跌156.74點，下跌幅度1.16％，收在13,335.78點。費城半導體指數小漲9.07點，收在3,515.77，漲幅0.26％。

群益投顧表示，投行接連調降科技巨頭股價評級；隨著AI熱潮衍生的風險提升，Alphabet遭瑞銀降級，高盛也預估特斯拉股價漲勢暫時結束。周一美股在連跌後早盤一度衝高後，續遭逢賣壓震盪走低收跌。台股ADR，台積電跌1.77％、聯電上漲2.54％。

第一金投顧表示，6 月為除息旺季，除了半導體大廠聯電預計除息3.6元，日月光投控預計周五除息6.44元，貨櫃三雄也接續除息，長榮預計周五除息70元，萬海下周一除息5元，陽明則於下周二除息20元，因海運市況疲軟，今明兩年明顯供過於求，除息後恐難完全填權息。

法人建議，可擇優布局基本面佳、有業績題材、低基期及產業進入旺季等個股，聚焦電腦及週邊設備、汽車零組件、載板、蘋果概念、碳權等類股，須留意季底結帳賣壓，勿追高漲多個股、嚴控資金持股水位及風險控管。

整體來看，去年第二季以來，有頗多「後續基本面」難有加分期待，但股價強勢作價狀況，反應市場軋空氛圍濃烈，但也拉高階段評價面風險。研判多頭要延續需靠軋空面恢復優勢，而在指數未有效回升站穩各短期均線前，低基期籌碼題材股的利潤／風險比相對較高。

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