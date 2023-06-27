法人：台股觀察美經濟數據台積法說

受到市場關心俄羅斯政局、美國重要經濟數據走向的影響，美股道瓊工業及那斯達克科指數下挫，但費城半導體指數上漲。法人認為，台股後續仍將觀察美經濟數據以及台積電法說會。

道瓊工業指數26日小跌12.72點或0.04%，收33714.71點。標準普爾指數下跌19.51點或0.45%，收4328.82點。那斯達克指數挫跌156.74點或1.16%，收13335.78點。費城半導體指數小漲9.07點或0.26%，收3515.77點。

台股26日收在17059.24點，下跌143.16點，成交值新台幣2977.32億元，加計盤後交易約3041.13億元；外資賣超251.64億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，由於投資人擔心美國聯準會（Fed）再升息，7月中公布的美國消費者物價指數（CPI）受到矚目，從技術面來看，台股不排除在修正乖離率過程出現高檔震盪走勢。

黃文清指出，除美國經濟數據外，台積電法說會也是重要指標，包括營收回升速度，庫存調整狀況都是焦點。

媒體報導，電子紙廠元太供應夥伴SES -Imagotag遭控財報缺陷，元太發布重訊回應，SES -imagotag是法國上市公司，依據SES-imagotag所發布的訊息為主，不便代為評論；元太26日股價一度摜至200元跌停價。

代工廠緯創26日公告投資約9.99億元，以每股1448元，取得IC設計服務廠世芯-KY私募普通股69萬股，持股比例為0.94%，藉此進行策略投資。

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