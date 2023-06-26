世芯、創意等4大AI指標股 法人目標價出爐

特殊應用晶片（ASIC）、矽智財（IP）四大指標股挾內外資研究機構喊買與升評優勢，瞄準多頭震盪後反攻，世芯-KY（3661）、創意（3443）目標價攜手超越2,000元大關，開啟新天價篇章，M31（6643）挑戰坐穩千金寶座，智原（3035）則被看好風險有限，營運將重拾成長。

人工智慧（AI）熱潮持續蔓延，ASIC成長性強悍，外資多頭火力早就集中在世芯-KY、創意，外資先前賦予的目標價顯然無法滿足市場追價熱情，凱基投顧本次同步調升世芯-KY、創意股價預期，分別衝上2,400元與2,000元，雙雙刷新紀錄。

匯豐證券指出，IC設計廠商現在可以提供給客戶更廣泛的ASIC產品服務，涵蓋AI、高效能運算（HPC）、資料中心、自動駕駛、智慧物聯網（AIoT）等領域，推估2021～2026年間，AI ASIC需求年複合成長率高達69.2％，同期間AI ASIC占AI半導體市場比重也將從3％，數倍翻漲至11％。

凱基投顧指出，世芯-KY日益專注美國業務，這些專案進入量產後將帶來較高營收規模貢獻，支撐未來數年營收成長。法人推估，世芯-KY的2023年營收、獲利將分別年增94.5％及101.2％，且2024～2025年營運將進一步擴張；每股稅後純益（EPS）方面，2023年繳出將近翻倍成績、來到51.24元，明、後年將上看60.61元與72.6元。

另一高價ASIC受惠股創意憑藉穩健統包解決方案（Turnkey）業務，以及內含價值較高之委託設計（NRE）專案，將支撐2023年營運，凱基看好，5奈米製程專案完成設計定案在即，有望於2024年貢獻Turnkey營收。

智原方面，凱基直指營運短期疑慮已大致緩解，未來可預見風險有限，看好IP與ASIC設計服務雙業務模式將帶動2024、2025年營收與獲利持續向上，給予股價預期240元；匯豐證券初評給予「買進」投資評等，推測合理股價也是240元。

M31受惠高速傳輸介面IP需求強勁，摩根士丹利證券估計，2023年SIP的整體規模約60億美元，2023～2027年的年複合成長率為14％，隨大陸半導體在地化趨勢延續，加上M31現市占率不到1％，其市值已突破10億美元，預示未來股價存在上檔空間。外資估算，M31於2023、2024年EPS為15.74元與26.53元，獲利年增率高達30％與68％。

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