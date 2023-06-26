鴻海、遠東等15檔集團股 作帳行情再起

投信面臨ETF贖回的結帳壓力，出現近年罕見的連七賣超達136億元，本周半年報作帳行情由股價落後的集團股表態，鴻海、遠東、長榮、華新、永豐餘等集團龍頭股，包括遠東新、長榮航、長榮、鴻海及永豐餘等個股，26日各擁題材發動漲勢，為台股守住萬七關卡。

美國聯準會主席鮑爾重申通膨壓力未除，市場重燃升息預期，美股上周出現高檔調節，台股端午節過後首日交易也出現震盪，26日一早重挫近200點、回測萬七大關，最後收在17,059點、大跌143點，股價低基期、高殖利率、航空、電動車、AI相關概念的集團股表態上漲，適時穩住大盤。

統一投顧分析，投信持股因ETF有贖回造成結帳壓力，萬七支撐能守住，整體多頭趨勢仍為正向。看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念（散熱、PCB及SPS）、電子下游組裝、汽車零組件及電動車相關，暑假商機的觀光旅遊、航空以及娛樂。

中信投顧認為，這波主流族群PC/Sever伺服器、重電、觀光、軍工及碳權概念股延續強勢輪動，盤勢節奏仍由多方掌控，但技術面同步走平偏空也透露多方買盤轉趨縮手，現階段台股出現強攻挑戰前高17,346點的可能性較低，操作上換股節奏宜加快。

集團股26日接棒輪動氣勢強，暑假旺季來到，長榮集團的長榮航仍是市場追逐焦點，長榮逾四成高殖利率股也成市場題材；遠東集團及華新集團交叉持股密切，向來是集團股作帳指標，在台股面臨萬七保衛戰之際，買盤立即點火拉抬。

鴻海集團股近來將密集除息，尤其鴻海預計7月4日除息5.3元，以26日收115.5元來看，殖利率達4.59％，三大法人26日齊步買超共達15,811張，推升股價創逾1年收盤平高；鴻海集團股中股價低基期股均同步大漲。

受惠於碳權交易所將於8月初成立，帶動造紙集團股爭相表態，26日除永豐餘大漲外，士紙、正隆、榮成集團均有亮眼表現。

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