外資大賣台股陷萬七保衛戰 法人分析2因素

端午連假期間全球不平靜，美股走弱、俄羅斯傳內亂，拖累台灣股匯市26日雙挫，加權指數早盤最低下探17,011.28點，終場下跌143.16點，收17,059.24點，「萬七」保衛戰有驚無險，惟外資「捲款落跑」大賣252.67億元創今年次高、投信「結帳」賣壓同步出籠，新台幣匯率延續跌勢、貶破31元整數大關。

法人：良性修正 月線有強撐

法人指出，外資大舉提款「事出有因」，主要受到季底出口商拋匯、美國聯準會（Fed）偏鷹「兩大因素」影響，然無損今年來外資積極回補企圖，台股下跌量縮，應屬於漲多後的良性修正，下檔月線16,916.82點將有強撐。

美股在台股長假期間走疲、地緣政治衝突升溫，加權指數26日早盤最低下探至17,011.28點，跌點逼近200點，近乎回補13日多方缺口，面臨「萬七」關卡保衛戰，所幸低接買盤隨即進場，終場指數下跌143.16點，跌幅0.83％，收17,059.24點，雖跌破10日線，仍險守「萬七」；櫃買指數也同步回測月線，下跌1.96點，收220.77點。

統一投顧董事長黎方國表示，台股下檔月線16,916.82點仍有強撐，預期指數短線將維持在月線至17,300點附近震盪盤整，美股7月將進入第二季度財報季，研判多數公司可望繳出優於預期成績，美股歷年來在此期間也是漲多跌少，加上台股重量級公司法說會接連登場，多頭行情仍有延續機會。

Fed主席鮑爾「放鷹」帶動美元指數轉強，亞幣普遍趴軟，國際熱錢加速回流美股，外資26日也「捲款落跑」、提款252.67億元，金額不僅是繼3月14日賣超284.48億元以來新高，更寫今年次高紀錄；而本周將除息的聯電、宏碁均登上賣超前三大，外資連五日大砍聯電持股逾10萬張，棄息意味濃厚。

投信連七賣、自營商轉買

此外，投信「季底作帳」提前變「結帳」，26日續賣2.79億元，寫下連七賣，為2021年12月以來投信最長連賣天數，期間合計賣超135.93億元，惟自營商反倒終止連二賣、力挺買超39.06億元，三大法人合計調節216.41億元。

展望後市，元富投顧總經理鄭文賢點出，外資近期對台股態度趨於保守，投資人近期除觀察美國通膨、就業數據外，也應留意人民幣何時回穩，將牽動新台幣走勢及外資買盤動作。

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