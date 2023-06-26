6月26日一分鐘強弱勢股
6月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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三商電（2427）
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10.00
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金融業務看俏，吸引買盤再度敲進，股價亮燈漲停
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安鈦克（6276）
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9.99
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首季EPS已賺贏去年全年、下半年續攻可期，股價跳空強漲
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協易機（4533）
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9.98
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伺服沖床需求續旺、訂單滿手，股價跳空漲停單一價至收市
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全台（3038）
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9.97
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拉貨動能優於預期、訂單能見度已看到Q3，激勵股價上攻、寫連三紅
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笙泉（3122）
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9.96
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新產品獲AEC-Q100認證，帶動股價一路衝上漲停
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廣明（6188）
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9.96
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持續布局高負載能力的手臂，後市營運可期，股價帶量衝過5日線
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台亞（2340）
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9.93
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感測元件需求回溫、氮化鎵功率元件今年可望挹注營收，股價連五紅
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雃博（4106）
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9.91
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品牌轉換效益發酵，吸引買盤敲進，帶動股價拉長紅K棒
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奇偶（3356）
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9.86
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下半年將推出雲端監控服務平台，並尋求異業結盟，股價點火
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大宇資（6111）
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9.63
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「掠奪者」手遊印度登錄人數已達260萬，股價突破百元大關
製表：黎宣佑
6月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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雲品（2748）
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9.96
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三大法人合計賣超3,962張，股價重挫跌停、摜破5日均線
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偉訓（3032）
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9.93
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外資落跑，大賣7,003張，拖累股價跌破前日紅K低點
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芯鼎（6695）
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9.27
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股價創波段新高後，買盤熄火、跌破5日線；外資連二日站賣方
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建榮（5340）
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8.93
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股價跌破月線，寫連四黑，惟仍守50元整數關卡
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上詮（3363）
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8.83
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自營商連三日賣超，股價量縮吞長黑K棒，摜破月線
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振發（5426）
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8.45
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與月線正乖離大於28％，加上外資連三賣，股價拉回整理
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營邦（3693）
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8.41
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股價創波段新高後，買盤熄火、跌破5日均線，終止連六漲
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其陽（3564）
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8.07
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股價連四日上攻後，獲利了結賣壓出籠， 回測5日線尋求支撐
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光隆精密-KY（4581）
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7.99
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股價拉長紅K棒後，漲多回檔，未脫平台整理區
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廣寰科（3287）
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7.65
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外資連二日站賣方，股價下挫逾半根停板，惟仍處5日均線之上
製表：黎宣佑
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