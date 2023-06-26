6月26日一分鐘強弱勢股

6月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

三商電（2427）

10.00

金融業務看俏，吸引買盤再度敲進，股價亮燈漲停

安鈦克（6276）

9.99

首季EPS已賺贏去年全年、下半年續攻可期，股價跳空強漲

協易機（4533）

9.98

伺服沖床需求續旺、訂單滿手，股價跳空漲停單一價至收市

全台（3038）

9.97

拉貨動能優於預期、訂單能見度已看到Q3，激勵股價上攻、寫連三紅

笙泉（3122）

9.96

新產品獲AEC-Q100認證，帶動股價一路衝上漲停

廣明（6188）

9.96

持續布局高負載能力的手臂，後市營運可期，股價帶量衝過5日線

台亞（2340）

9.93

感測元件需求回溫、氮化鎵功率元件今年可望挹注營收，股價連五紅

雃博（4106）

9.91

品牌轉換效益發酵，吸引買盤敲進，帶動股價拉長紅K棒

奇偶（3356）

9.86

下半年將推出雲端監控服務平台，並尋求異業結盟，股價點火

大宇資（6111）

9.63

「掠奪者」手遊印度登錄人數已達260萬，股價突破百元大關

表：黎宣佑

6月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

雲品（2748）

9.96

三大法人合計賣超3,962張，股價重挫跌停、摜破5日均線

偉訓（3032）

9.93

外資落跑，大賣7,003張，拖累股價跌破前日紅K低點

芯鼎（6695）

9.27

股價創波段新高後，買盤熄火、跌破5日線；外資連二日站賣方

建榮（5340）

8.93

股價跌破月線，寫連四黑，惟仍守50元整數關卡

上詮（3363）

8.83

自營商連三日賣超，股價量縮吞長黑K棒，摜破月線

振發（5426）

8.45

與月線正乖離大於28％，加上外資連三賣，股價拉回整理

營邦（3693）

8.41

股價創波段新高後，買盤熄火、跌破5日均線，終止連六漲

其陽（3564）

8.07

股價連四日上攻後，獲利了結賣壓出籠， 回測5日線尋求支撐

光隆精密-KY（4581）

7.99

股價拉長紅K棒後，漲多回檔，未脫平台整理區

廣寰科（3287）

7.65

外資連二日站賣方，股價下挫逾半根停板，惟仍處5日均線之上

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑